東急の悲願「蒲蒲線」が計画認定 羽田空港へのアクセスが向上

手放しで喜べない課題も……

日本の玄関口・羽田空港へのアクセスが高まる─。国土交通省がJR東日本と東急多摩川線の蒲田駅、京浜急行電鉄の京急蒲田駅とを結ぶ「新空港線」（蒲蒲線）についての「速達性向上計画」を認定した。

蒲蒲線の営業主体となる東急電鉄などは2038年―42年の開業を目指しており、同線には東急東横線が乗り入れる予定だ。これにより東急電鉄沿線からの羽田へのアクセスが向上。既に東急は新横浜駅で東海道新幹線との乗り換えが可能な「新横浜線」を開業しており、「新幹線とも飛行機とも接続ができる鉄道となる」（関係者）。

蒲蒲線が開業すると、渋谷駅などから京急蒲田駅まで乗り換えなしでの移動が可能になる。自由が丘―京急蒲田駅間は現在の約37分から約15分に短縮。中目黒―京急蒲田駅間も約36分から約23分に短縮される。さらに東横線と相互直通運転を行っている東武東上線や西武池袋線の沿線からも羽田へのアクセス利便性が高まる。総事業費は約1250億円の見込みだ。

同計画によれば、東急多摩川線を蒲田駅の手前から地下化し、地下に新設する東急の蒲田駅から京急蒲田駅までを線路でつなぐ。両駅の間は約800メートルに過ぎず、徒歩やバスで移動する必要があったため、地元からも両駅間のアクセスを向上させることを求める声が上がっていた。

ただし、今回の工事区間は矢口渡駅から地下に設置される東急の蒲田駅までだ。その先の羽田まで乗り換えなしで行けるわけではない。東急と京急ではレール幅が異なり、車輪の位置を動かす「フリーゲージトレイン」の採用が考えられるが、その車両自体が実現していない。蒲田駅周辺が建物密集地のため全線を地下化しなければならず、建設費の高騰も起こり得る。

その一方でJR日本による都心3方面から羽田につながる「羽田空港アクセス線」の整備や浜松町駅の再開発に伴って東京モノレールも便利になる。加えて、都心各地では大規模な再開発と共にバスターミナルの整備も進んでおり、空港リムジンバスの利用比率も高まる。それだけに東急にとっては、手放しで喜べる状況ではなさそうだ。

