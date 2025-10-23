『わたしの「人生対談」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美「女性社長」

20年近く続けているネットラジオ『藤沢久美の社長Talk』では、1000名近くの社長をゲストに迎えたが、女性社長というのは、まだ片手に満たない。日本の上場企業の女性社長比率は極めて低い。一方で、多くの方は予想外だと思うが、イスラム文化が最も強い国の一つであるサウジアラビアには、多くの女性社長がいる。

10年ほど前、サウジアラビアに年に数回訪問していた時期がある。当初は、日本の中小企業のビジネスチャンスを調査していたが、次第に、サウジアラビアの女性市場への興味が高まり、JETROでミッションも作っていただいた。きっかけは、首都リヤドの商工会議所への訪問だった。当時、サウジアラビアの商工会議所は、男性会議所と女性会議所は、場所も建物も別だった。女性商工会議所に訪問すると、門の前に立つごガードマンを除いて、建物の中で働く人は、受付から会頭まで、すべてが女性だった。

理事たちとの面談で、世界経済フォーラムのジェンダー指数の話を持ち出すと、彼女たちは、この調査は現実を見ていないと少々憤っていた。詳しく聞いてみると、サウジアラビアには、女性経営者は数多くいるし、民間企業のマネジメントクラスの女性も数多くいるという。リヤドだけでも１万人をこえる女性社長はいるのだと力説された。

実は、当時のサウジアラビアでは、ファストフードから高級レストランまで、男性と女子の入口は別々になっていて、家族以外の男女が同じ空間で過ごすことは禁じられていた。銀行も同様で、女性専用支店は、受付から支店長まですべてが女性だ。つまり、当時のサウジアラビアには、女性は男性のサポートをするというステレオタイプな発想は存在しておらず、女性しかいない職場で、能力に応じて役割を得るのが当たり前になっていた。

商都ジェッダの女子大の学長は、「我々は職業を求める人間ではなく、雇用を生み出す人間を育てる大学だ」とミッションを語り、起業家となる女性を育成するべく、英語教育を必須として、世界中からトップレイヤーの教授や講師陣を招いていた。しかも、学生たちに人気の学問は理系で、彼女たちとの議論においても、視座の高さに驚かされた。

海外に行くと、「常識」というものは、地域によって全く異なることを痛感する。社長と聞けば、男性をイメージしてしまうのは、世界共通ではない。社長も一つの職種であり、人間にとっての一つの自己実現の形でもある。日本に女性総理が誕生した。国民一人ひとりが、自分の能力に基づいて、社長というポジションを得られる社会が日本に到来することを期待したい。

