日米協会会長・藤崎一郎【シリーズ連載】 混沌期の中、日本の針路を探る

「今、日本人、日本企業としてのアイデンティティが問われています」─。日米協会会長（元駐米大使）の藤崎一郎氏は次のように続ける。「地政学的にロシアと北朝鮮と中国に囲まれている日本にとって一番大事なのは、アメリカとの信頼関係で安全保障を確保すること。多国間主義維持のため欧州との協力強化云々という論者もいますが、机上の空論で現実的選択肢ではありません」。藤崎氏は米国との関係に長く携わった経験を持ち、トランプ政権とは割り切ってうまくやっていくべきと訴える。国益を守っていく日本の在り方とは。

日本は米トランプ政権とどう付き合っていくべきか

─ 米国の高関税策で世界経済が大きく動いていますが、長年外交交渉をやる中でトランプ政権のような予測不可能な政権をどう受け止めていますか。

藤崎 2017年から2021年まで、トランプ第一次政権がありましたが、その時には周囲に実務経験者がいたのでいまほど思い通りにやっていなかったのは事実です。ただ、日本がトランプさんという人と付き合うのは初めてではありません。

その時に対応していた安倍晋三元総理の回顧録には、「あなたは立派だと口頭で褒めることですべてがうまくいくならそれに越したことはありません」（安倍晋三回顧録︱中央公論社）とトランプ大統領との関係をクールに述べています。つまりトランプ氏とは割り切ったお付き合いをしていたということです。

─ 相手に歩み寄りながらも上手に懐柔した外交だと言われていましたね。

藤崎 ええ。今やヨーロッパの首脳はみんなこの真似をしています。今回の関税策に対し各国の対応もそのような節があるかと感じます。

─ 一方でアメリカ国民が選挙でトランプ氏を選んでいるということがあります。

藤崎 アメリカ一般庶民が大統領に期待するのは秀才型というよりも、強さと気さくさ、発信力といった事があります。強さと発信力からは、トランプ氏は圧倒的な人物です。

敵味方の識別が厳しく敵とみなされると大変ですから、米内外の政治家の多くは敵に見られないよう配慮して忠誠心を見せる行動をとっていますよね。

しかし、忘れてはいけないのは、2024年大統領選での一般投票結果は、トランプ候補が49･8％、ハリス候補が48･3％と僅差であったことです。つまり国民の半数はトランプ支持ではないという点です。

ただバイデン前政権もマルチテラリズム（多国間主義）を推進しつつアメリカ・ファースト傾向があったように、民主党になってもオバマ政権（2008―2017）のようには戻らないというのも事実です。

─ その中で、日本はどうアメリカと付き合っていけばいいでしょうか。

藤崎 トランプ政権の予測可能性が減じたことからただちに米国の信頼感が揺らいだ、日本の安全保障政策も再考すべしと騒ぎ立てるのは先走り過ぎです。

現にイギリスやEU諸国も韓国も、今回の追加関税にも柔軟に動いています。それだけ米国が各国にとって大事だということです。また、ロシアのウクライナ侵攻後、NATO（北大西洋条約機構）にスウェーデン、フィンランドが急遽加盟をしたのは、米国の核の傘が欲しかったからです。

そういう状況の中で、世界中でロシア、中国、北朝鮮に隣接するのは、韓国と日本だけですから、対米関係の維持はますます重要性を増します。日本はアメリカとの信頼関係を今後も強くしておくことが重要です。

合意文書が ないのは危険

─ 今回の関税をめぐる件はどう評価しますか。

藤崎 日米交渉がまとまったのはよかったです。ただ9月4日に署名されたトランプ大統領令は、米国政府が選択した先に日本政府が5500億ドル投資することに同意したと明記しています。

両政府間の了解覚書は日本が半導体、医薬品、人口知能といった分野で5500億ドルを米国に投資することが両国の最善の利益と双方が認識したと述べています。

これはこれまでトランプ大統領やラトニック商務長官ら米側が対外説明していた通りです。赤澤大臣は、この額は日本企業の対米進出に対するJBICやNEXIの融資、保証を含むもので、投資は通常全体の2％くらいであると説明してきました。

そして覚書署名後の記者会見でも変わっていないと。日本側は実はそんな大きなものではないと言わんとしていますが、本当にそれで落ち着くでしょうか。

─ 後に大きな問題に発展しないといいのですが。

藤崎 2つのことが頭をよぎります。1つは1991年湾岸戦争時、橋本龍太郎蔵相とブレイディ財務長官の会談で90億ドルの拠出を口頭で合意したときです。

直後の円安で5億ドル分目減りし、米側は納得しませんでした。ドル建てか円建てか詰めていなかったため、結局目減り相当額を別な名目で日本が拠出しました。

もう1つは2019年の日米貿易協定です。米国の自動車・自動車部品への2･5％関税の撤廃については「更なる交渉による関税撤廃」を約束されたが、その更なる交渉は始まりませんでした。

また追加関税はかけないとのトランプ大統領の安倍総理への口頭の約束に日本側は期待しましたが、これは今回無視されました。いずれの場合も明確な合意がない場合、彼我の力の差を反映して日本側が譲らざるを得なくなったのです。

今度の交渉は、米国が各国に投資などオミヤゲを持ってくれば、関税引き上げを緩和してやると言って始まったものです。ウィンウィンと言っても米WIN日win（アメリカの方が利益が大きい）に過ぎないのは当たり前です。

それを承知の上で石破総理も日米関係の黄金時代と言っているのでしょう。

日本はもっと国内の人材投資を

─ 現政権はハーバード大などの外国人留学生の受け入れ資格を制限するなど圧力を加えていまね。

藤崎 はい。やり方はずいぶん乱暴なイメージがあります。でも大学側の若干行き過ぎもあったんだろうと。例えばハーバード大の件で彼が言っているのは、留学生の27％は外国人と非常に割合が高いと。17％位でいいのではないかと言っています。

日本でも東京大学の大学院は、中国籍が非常に多いと言われるでしょう。そういう状況が行き過ぎると、海外の学生を優遇して国内の学生が忘れられているという不満が日本ファースト、米国ファーストという主張を強める。なぜわれわれの税金で外国人に最高の教育支援をしなければいけないのかと。

やはりある程度、大学も節度を持って外国人枠を考えていくべきだと警鐘を鳴らしたという側面はあると思います。

─ 逆に日本の学生は海外留学をしなくなった、元気がないということも言われますね。

藤崎 留学費用がかかるので、経済的にも非常に厳しくなっています。元気がないというよりもかつては企業留学生が多かったのに企業が出さなくなったのが大きいと思います。

ただ、世の中でいかがな現象かと思うのは、若い優秀な人が高校を出るとすぐハーバード大学やスタンフォード大学へ行き、その後日本に帰ってこないということです。彼らは例えばゴールドマンサックスに入社したりシンガポールで暮らして、高い収入を得て良い生活を送ると。

でも明治時代の日本は、夏目漱石も森鴎外もみんな帰って来て国づくりに貢献したわけです。現在は外資などで高給を得て良い生活を送ることがいいことだともてはやされています。

ところが今回のように、米国ファーストを掲げるトランプ政権が登場。自国の発展に目を向ける政策がどんどん打ち出されています。

日本でもこれを契機に若い人が自分の生活や地球環境の持続的発展だけでなく社会や国といった公のことを考えるようになれば、悪いことばかりではないと思います。

─ 国と企業、そして個人との関係が改めて見直されていますね。改めてグローバルに活躍できる人づくりはどう進めていけばいいと考えますか。

藤崎 わたしが特に主張したいのは、米国の普通の州立大学に日本の公立中学や高校英語の先生を1年間でもいいからみんな派遣するということです。

─ その構想はどんな意義がありますか。

藤崎 今、日本は外国の人を呼びその先生たちに教えてもらっているのが現状ですが、この人たちは数年後には帰国して会社員になったりするわけですね。

しかし、日本の英語の先生は、ほぼ一生英語の先生をやります。この人たちが1人でも、英語のレベルが上がり国際的視野を持てば、1年にその人たちが100人教えれば、30年間で3千人教えるわけですから、全体に波及する影響が大きいということです。

もっと日本の英語の先生に投資し教育を行っていくことが重要であると考えています。

─ そうした英語教育を進めた場合、予算はどれくらいかかるんですか。

藤崎 10年前の数字ですが、大体1人1千万円かかる想定でいくと、日本全国で毎年中学の英語の先生になる人は1千人。1千万円×1千人で100億円かかる計算です。

例えば戦闘機1台分と比較すれば、国家百年の大計としてグローバル人材づくり、国づくりを強化することができますよということです。

─ 改めて、国という存在についてはどう考えていますか。日本企業でも海外売上比率が高い企業が増えています。

藤崎 わたしが駐米大使の時に、ワシントンのポトマック河畔に桜の木を植えて100周年の一大行事がありました。1912年に最初の桜を植えたんです。その時、米国で活動している日本企業のトップの方々とお話する機会がありました。

そこである企業の方が手を挙げて、大使は日本の国云々と言われますがわれわれの企業はもうグローバル企業で日本企業ではありませんよと。グローバルな会社になっているんですよという趣旨の話をされたんです。

─ それで、藤崎さんはどう答えたのですか。

藤崎 はい。わたしはそれは違うと。グローバルな企業でも、あくまで日本の企業とみられていると思う必要がある。例えばベンツやBMWはドイツ、トヨタは日本の企業だと思われています。

それをもし本気でわが社はグローバルですからと言うのであれば少し甘いなと思いました。結局は多くの企業の賛同を得て立派な行事が出来ましたが。どこまでいったって日本企業であり、日本人と見られるわけです。

このことを忘れてはいけないと思います。

露・ウ戦争は終わるのか ─

ロシアとウクライナの戦争が続いています。このことはどう見ていますか。

藤崎 これはロシアが優勢という状況が続いています。ウクライナ和平交渉は泥船です。ウクライナが譲歩を迫られる面が多いので、仲介すること自体が貧乏くじを引くようなことでありトランプ大統領が弱腰であるということはそのためです。

ですから百戦錬磨の欧州首脳は両国の領土交渉自体に立ち入らず、ゼレンスキー応援団という善玉の役割を演じているのです。

─ 欧州は基本的にそういうスタンスで臨んでいると。

藤崎 ええ。ロシアがもし、分かりました、全部引きますと言うことになれば、数十万人と言われるロシアの死傷者にどう顔向けするのかということになります。

何のためにこの戦争をやったのか国内で問われてもプーチンは説明できません。必ず国民には反発されるでしょう。

ですからゼレンスキー、ウクライナの顔を立てるとすれば、ロシアが領土を拡張するということではなく、法的な問題は先送りして、例えば20年後に議論し直しますという棚上げ方式しかありませんがこれにロシア側が応じるかわかりません。

だからヨーロッパの国々は、外されては困るという姿勢を見せながらじつはみんな当事者にはなろうとしていないのです。

─ 対中国で、台湾有事を懸念していますか。

藤崎 台湾は日本のシーレーンを守っていく観点から死活的に重要です。でもそれ以上に私は尖閣を心配しています。尖閣諸島には誰もいない状態です。

ある朝ニュースをつけたら、尖閣諸島に日中友好という旗を持った女性と子どもたちと老人がヘリから降りていたらどうしますかという問題。

1度上陸されてしまえば取返しのつかないことになりますので、それをどう防ぐかということが大事です。

─ 国の真の独立、安全保障が経済や一人一人の生活と密接につながる時代になったということですね。どうもありがとうございました。