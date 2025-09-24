「データとAIで医療機関の経営効率化を！」 富士通が目指す『AIエージェント』戦略

必要なタスクをこなしていく代理人のような存在が必要

「日本の医療は複数の深刻な課題を抱えている。（中でも）医療従事者による過重労働が常態化しており、複雑で、属人化した医療業務オペレーションによって膨大な事務作業が発生している。これをデータとAI（人工知能）で簡素化することにより、日本の医療の持続可能性を向上していく」

こう語るのは、富士通執行役員常務グローバルソリューション（ソーシャルソリューション&テクノロジーサービス）の大塚尚子氏。

富士通がヘルスケア分野に特化したAIエージェントの実行基盤を構築した。近年、社会課題の一つとなっている医療機関の経営効率化と安定的な医療サービスの提供体制を支援するのが狙いだ。

様々な問題を抱える日本の医療。今後、少子高齢化がさらに進むと、患者数が増加する一方、医療従事者がますます不足していくことが懸念されている。日本の医療費は年々増加。厚生労働省の調査によると、2024年度の医療費は約48兆円。約半分が医療機関における人件費に充てられ、このうち約16％（約3兆円）が事務作業。結果として、75％の医療機関が財政赤字になっているという。

富士通が着目したのが、こうした課題に対し、AIを活用することで医療機関の業務オペレーションを効率化すること。近年、同社はDX（デジタルトランスフォーメーション）サービス基盤『Fujitsu Uvance（富士通ユーバンス）』に注力している。今回はそのクラウド型プラットフォーム『Healthy Living Platform』上に、様々な業務特化型AIエージェントを連携させることで、医療機関の業務オペレーションの変革を支援するという仕組み。

富士通のクロスインダストリーソリューション事業本部でHealthy Living事業部長の荒木達樹氏は「医療従事者に変わって、具体的な指示がなくとも、特定の目標達成のために状況を正しく認識し、必要なタスクをこなしていく代理人のような存在が必要。それがAIエージェント」と語る。

一般的に、患者が医療機関で診察を受けるまでには、受付でのカルテや保険証の確認、医師や看護師による問診や診療科の判断など、各専門職による対応が必要になる。こうした業務を担うのが、富士通の業務特化型AIエージェント。AIエージェントが受付や問診、業務書作成などの間接業務を代行することで、医療従事者がより診療や患者のケアに専念できるようにさせることが目的だ。

今回の実行基盤は、AI開発に欠かせない画像処理半導体（GPU）で世界を牽引する米NVIDIA（エヌビディア）の支援を受けて構築された。医療機関向けの電子カルテで国内トップクラスのシェアを誇る富士通だが、エヌビディアの技術を活用することで、AI開発のスピードを速め、新たな医療業務オペレーションの社会実装を目指している。

「1社でAIを全てつくっていくのは限界。医療業務だけでも多種多様なオペレーションがあり、それを当社が一つ、一つ自社だけでつくっていくのは難しい。それよりやるべきは、基盤の部分を支えるような土壌をつくることこそ、今まで医療情報システムを提供してきた当社の責務ではないか」（荒木氏）

今後、富士通は2025年中に先端的な取り組みを進める医療機関や国内外のパートナー企業と共に、AIエージェントの有効性の検証・開発を行い、事業化を加速していく考えだ。

AIエージェントへの期待と課題

「2025年はAIエージェント元年」―─。

昨今、このような表現をよく耳にするようになった。人間が質問を指示して答えてくれる生成AIに対し、具体的な指示がなくとも自律的に仕事をこなすのがAIエージェントである。

「ヘルスケアに特化したAIエージェントが、信頼性の高い基盤の上でお互いに共存しあいながら、日本の医療提供体制の持続可能化に取り組んでいく。それが当社のつくろうとしている世界観」（荒木氏）

AIエージェントが社会実装されることによって、前述したように、受付や問診などの定型業務を効率化することができれば、医師や看護師が患者対応に専念できる時間を確保でき、患者にとっても待ち時間の短縮や丁寧な医療を受けられることなどが期待できる。

一方、受付や問診で収集したデータに誤りがあると、その後の診療全体に影響が出てしまうことやセキュリティ対策など、情報の正確性や安全性への課題もある。また、導入・運用コストや医療従事者の教育など、医療現場のワークフロー統合も大きな課題になるのだろう。

東京大学医学部附属病院循環器内科特任講師で、自らAI開発も手掛ける小寺聡氏は「電子カルテや既存の業務システムと連携しなければ、かえって医療従事者の手間が増えることにもつながりかねないし、患者さんやスタッフが信頼できるような機能になっているかも大事。まだまだ課題はあるが、一つ、一つクリアしていくしかない。AIエージェントが日本の医療現場を改善してくれると期待している」と、AIエージェントへの期待と課題を指摘する。

様々な課題を抱える医療機関の生産性向上へ、AIエージェントの役割が増すことは確実。48兆円にのぼる医療費の削減につながるかが注目されている。

