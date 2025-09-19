野村不動産の芝浦ビルが開業 地域の「コミュニティハブ」に

もう1棟は2030年完成へ

「目指すのは都市と自然をつなぎ、ベイエリアと東京都心部をつなぎ、地域の方々とつながり、共に取り組み、共に発展していくこと」─こう話すのは野村不動産社長の松尾大作氏。

2025年9月1日、野村不動産、JR東日本が再開発を進めてきた東京・芝浦の「ブルーフロント芝浦」の1棟目「タワーS」が開業した。

このブルーフロント芝浦は、浜松町ビルディング（東芝ビルディング）の建て替えと、JR東日本が保有する「東海道貨物支線 大汐線用地」を活用し、オフィス・ホテル・商業施設・住宅を整備するという再開発。計画はツインタワーで、もう1棟の「タワーN」は27年着工、30年完成という見通し。

オフィスは開業前に内定率9割で、野村不動産グループが東京・新宿から本社を移転して、25年8月に入居している。「（本社が入っていた）新宿野村ビルでは10フロアと近隣ビルに分散していたものが集約され、コミュニケーションが取りやすくなった」（野村不動産関係者）という声も出ている。

また今、東京・浜松町周辺は東京の「玄関口」としての機能を高めつつある。東急不動産が開発した竹芝地区、世界貿易センタービルディングが再開発中の浜松町芝大門地区と連携し、25年11月に「芝東京ベイ協議会」を設立する予定で、3地区連携で地域の魅力を掘り起こしたい考え。

タワーSの商業エリアは、飲食を中心に40店舗が入居。飲食エリアには約1000席の客席を用意し、年間70～80万人の来場を見込む。従来の芝浦になかった賑いを生むことを狙う。目指すのは「地域に開かれたコミュニティハブ」（野村不動産専務執行役員・黒川洋氏）。

狙い通りに人を集め、東京の新たなランドマークとできるか。