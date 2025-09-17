コンコルディアFG・片岡達也の「地域密着戦略」、「地域とのリレーションを今一度」

地元の大企業が苦境、地域への影響は？

今、米トランプ政権の動向が世界の政治、経済に大きな影響を及ぼしている。「これまでは日本も『金利ある世界』が戻り、経済が回り始め、物価と賃金の上昇に向けて前に進みつつあった。それが相互関税や地政学リスクで若干減速していく可能性がある」─こう現状を見るのはコンコルディア・フィナンシャルグループ社長（横浜銀行頭取）の片岡達也氏。

コンコルディアの地盤である神奈川県は、米国への輸出比率は2割ほどを占めており、関税の影響は避けられない。今年、来年の県内のGDP（国内総生産）は微増の見通し。先行きについては「楽観視できない状況」と気を引き締める。

足元で大手自動車メーカー・日産自動車の経営が難しい状況だが、神奈川県内には多くのサプライヤーがおり、横浜銀行の取引先となっている。取引先に対してはヒアリングをしているが「関税と日産さんの影響で、資金繰りが難しいお客様は3％程度」（片岡氏）と分析。

2025年7月、日産は神奈川県の追浜工場、平塚市にある日産車体の工場に委託している車両の生産終了を発表したが「その後のビジネスモデルが、まだ見えていない」（片岡氏）状況。

日本に対する相互関税は一定の方向感が出たため、日産はこれに基づいて、様々な計画を出すと見られ、「日産さん、サプライヤーさんとコミュニケーションしていく。サプライヤーさんを守るために何が一番大切かを考える必要がある」と片岡氏。

その状況下、コンコルディアFGは今年度から新たな中期経営計画をスタートさせた。今回の中計は「未来への飛躍につなげる3年間」と位置づける。

コンコルディアFGは長期的に目指す姿として「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」を掲げる。その実現に向けて、前中計で柱とした施策はグロース（成長）、チェンジ（変化）、サステナビリティ（持続可能性）の3つだった。

この3つを基に進めた中計ではどんな手応えを得たのか。「『グロース』はソリューションビジネスを担う人や機能の充実で一定の成果があった。『チェンジ』は生産性向上のための店舗改革、人材育成ができた。『サステナビリティ』はグリーンファイナンスなど環境関連事業が進んできた」と振り返る。

経営目標として掲げたROE（株主資本利益率）、OHR（経費率）、CET1比率（普通株などに限って算出する自己資本比率）でいずれも目標を達成。

また、23年6月には同県内の第二地銀・神奈川銀行を完全子会社化した。「再編もあったが、地域を守るために、金融機関はどうあるべきかが問われている時期でもあった。お互いいい環境の中で、財務的に健全な中でやっていこうということで同じグループに入ってやっている」

そして成長に向けて、三井住友信託銀行グループだった三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス（現L&Fアセットファイナンス）を子会社化。

前中計を「成果のあった3年間だった」と総括、今中計でも「大きな方向感を変えるつもりはなかった」と片岡氏。

新たな中計にあたって、全従業員を対象にアンケートを取った。テーマは「10年後、どんな会社でありたいか」。その意見を確認しつつ、その10年後に向けて、今何をやるかを考えた結果が、今回の中計。

引き続き、ソリューションビジネスの展開を根幹に据え、3つの柱としてグロース、エンパワーメント（強化）、そしてサステナビリティを置いた。「チェンジ」を「エンパワーメント」に変えたのだ。

「グロースはソリューションビジネスに加えて戦略的投資を進める。サステナビリティは脱炭素に加えて生物多様性の保全の役割を果たし、経営基盤を強化する。エンパワーメントは生産性向上に向け引き続き人材投資をし、育成を強化する」

古くて新しい課題「リレバン」

象徴的なのが、あえて「リレーションシップバンキング」（リレバン、地域密着型金融）という言葉を掲げたこと。このリレーションシップバンキングの考え方は、銀行の中に昔からあるものだが、特に注目されたのは不良債権問題の解決や、地銀による中小企業支援に向けて金融庁がアクションプログラムを出した2003年のこと。

いわば「古くて新しい」概念だが、なぜ片岡氏は今、この考え方を持ち出したのか。 「この地域で仕事をしていく上で大切なのは『リレーション』。それがあってのソリューションビジネスだという意見が、アンケートの答えにも多かった。東京と神奈川という、いいマーケットの中で実績を残すことができているのも、お客様との関係性があったから」

その実現のための課題は、いかに顧客との接点を持つ時間を、より多くつくることができるか。顧客のために何かをしたいと思っても、業務内容が広がる中、時間を作り出すことが年々難しくなっているのも現実。そこでDX、デジタル化で業務効率化を進めることができるかが重要なカギを握る。

「ソリューションビジネスによる収益も大事だが、その源泉はリレーション。メガバンクさんと比較した時に、我々が違うのはその部分」（片岡氏）

片岡氏が顧客とのリレーションの重要性を実感した出来事がある。ある顧客企業の周年パーティに招待された時のこと。そこには片岡氏だけでなく、10代前から、歴代の取引支店の支店長が呼ばれていたのだ。これは顧客からの信頼の証と言える。

「より一層深い歴史が地方銀行にあるということを実感した瞬間。どこに相談しようか、という時に我々のグループの銀行を選んでいただけるか。それが『リレバン』を入れた理由」 「ソリューションビジネス」といった時には近年、特に顧客の法人からの「事業承継」の相談が増加している。取引先の多くが「ファミリービジネス」で、7割ほどが何らかの形で後継者問題を抱えている。

そのためのM&A（企業の合併・買収）や、資本政策に関する相談も多い。特に近年は資本政策に絡んで、上場している企業であればアクティビスト（物言う株主）の対象になっているところも増えている。株主とどう向き合うかを真剣に考えており、中には非上場化を検討している企業も出ている。

こうした案件は、その企業の経営の根幹に関わる話。「担当者ベースで積み上げる話ではなく、経営トップ、経営層が持っている課題を話していただける関係性がないといけない。それだけにリレーションが問われる」

今改めて問われる「預金」の獲得

24年3月、日本銀行による利上げが行われ、17年ぶりに日本は「金利ある世界」に戻った。銀行経営にとっては、資金収益上、プラスに働く一方、顧客は個人、法人ともマイナスの影響が出ることが懸念されてきた。

市場連動で支払い利息は増えてきているが、個人、法人ともまだ大きな影響は出てきていない。ただ、片岡氏は「単に政策金利が上がったから貸出金利が上がったというだけでなく、我々の付加価値を高めていけるか、価値を提供できるかが問われている」と話す。

例えば、横浜銀行は融資部の中に「経営サポート室」を設置している。金利上昇で経営が悪化しそうな顧客がいれば、悪化する前の経営支援、成長支援する体制を整えた。

ゼロ金利、マイナス金利時には銀行にとって重荷になっていた預金だが、金利が付くとなれば収益にプラスに働く。特に簡単にはその銀行から離れない性質の「粘着性の高い預金」の獲得が大命題となっている。

顧客にとって魅力のある金利というのは確かに大事だが、それはネット銀行に一日の長があるし、キャンペーンでの高い金利で来た顧客は、別の高い金利のキャンペーンがあれば、そちらに移る傾向が強い。

前中計では効率化に向けた店舗改革を進めてきたが、今中計では店舗を減らすことを予定していない。「ネット銀行との大きな違いは、我々に店舗があること」。顧客に対するアンケートでも、預金を預ける時に重視するのは「安心感」、「身近で親近感がある」という結果が出た。

スマホなどで利便性は確保しつつ、何かがあった時に相談できる店舗が近くにあることは、地方銀行の強みだというのが片岡氏の考え。「利便性」と「安心感」を武器に預金獲得を図る。

メガバンクでは今、三井住友FGが「Olive」、三菱UFJFGが「エムット」、みずほFGが「楽天経済圏」との接近で、それぞれ顧客、預金の獲得に力を入れている。

こうしたサービス展開はどう見えているのか。

「お客様の生活の中に入っていくという意味で非常に重要な取り組み。ただ、規模が大きくないとできないことも確か。いかに生活圏と我々を近づけるかは課題。チャンスがあれば検討していかなければいけない」と話し、何らかの商圏、経済圏との結びつきについて、検討していく考えを示す。

地銀再編第3波にどう対応する？

今、改めて地銀再編が活発化している。異次元金融緩和導入2年後の15年からの動きが第１波、18年のマイナス金利政策導入後が第2波で、今回の再編は第3波と見られている。

コンコルディアFGは、横浜銀行と東日本銀行の統合で16年に誕生し、前述のように神奈川銀行もグループ入りしている。

なぜ今、再編が進もうとしているのか。片岡氏は少子高齢化、人口減少が地域経済に与える影響が深刻化していること、サイバーセキュリティやマネーロンダリング対策といった非戦略領域への投資が必要になっていること、前述のように金利がつく世界で調達力が問われるようになったことを挙げる。

「今挙げた課題の解決に向けて、統合は選択肢の1つだと思う。ただ、我々が千葉銀行さんやきらぼし銀行さん（東京都）と取り組んでいる提携でも解決できる部分もあるし、自前でできる部分もある。あとは個別の地域ごとの判断。方向感としては、地銀全体で再編は進んでいくのではないか」と見る。

売上高を伸ばすだけならば提携で十分ではないかというのが片岡氏の見方。経営の管理体制の1本化や、前述の非戦略領域への投資といった施策を共同で進める場合には、統合や合併を選択するケースもあり得る。

コンコルディアFGは、持ち株会社の下に3つの銀行がそれぞれ存在する形だが、管理部門やサイバーセキュリティといった領域は1本化して対応している。

「『合併しないのですか』とよく聞かれるが、合併は人事制度や人件費を揃えなければならず、コストも上がる」といった課題を認識している。

再編にはどう向き合うのか。「遠い地域の銀行と何かをすることは全く考えていない。神奈川、東京のマーケットを軸に企業価値を上げるために、他の金融機関と一緒にやることは選択肢としてある。ただ、再編はすぐにできても、効果を上げるのには時間がかかることを実感している。大事なのはPMI（買収後の経営統合作業）」

コンコルディアFGでは、東日本銀行が18年に不適切融資で業務改善命令を受けるなど、PMIには苦心。片岡氏自身も東日本銀行取締役として、改革の旗を振った経験を持つ。その経験もあってか、今回の神奈川銀行との統合プロセスのスピードは早まっているようだ。

「次の世代に生かすための経営統合であることが大事。10年後のために今、何をやるのか、やらないのかをしっかり判断して、決めていく」

25年10月には、持ち株会社の名称を「横浜フィナンシャルグループ」に変更する。再編の先駆けだったこともあり「調和」を意味するコンコルディアを社名としたが、「皆様の中でイメージが湧かず、浸透しなかった」と振り返る。

社名変更を発表した後、片岡氏はいろいろな人から「わかりやすくなったね」と声をかけられたという。「横浜を中心とした地域社会にもっともっと貢献していかないといけない」と気持ちを新たにする。

今、片岡氏は1日の中でどこか、打ち合わせやアポイントを入れずに「考える」ことに使う時間を設けている。自分の意識を切り替えたり、「先」を考える貴重な時間になっている。

地銀を取り巻く経営環境は厳しさを増している。その中で改めて「地域に根ざす」という原点に帰る必要がある。