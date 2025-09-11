東京財団政策研究所主席研究員・柯 隆 【問われる日本の骨太戦略づくり】 中国経済の現状

日本が直面する二つの問題

─ 米中対立やウクライナ・中東での戦争、そして、トランプ米政権の関税政策などで世界が混沌としています。こうした現状を柯隆さんはどのように見ていますか。

柯 トランプ大統領は関税を課す理由として、貿易の不均衡を挙げていますが、米国にとっての貿易黒字の国に対しても関税を課していますし、日本やＥＵ（欧州連合）などの同盟国にも関税を課しています。 ですから、わたしは必ずしも貿易不均衡だけが問題ではないのだと思いますし、そもそも、関税を課したからといって、貿易が均衡するわけがありません。もう一度、米国国内でモノづくりを完結させようというのも、現実にはほとんど難しいと思います。

米国の評論家や専門家の方に話を聞くと、トランプ氏は減税をやりたいと。関税収入を上げて、減税に充てていきたいと考えているのだろうと言っています。ただ、関税収入は入ってきても、関税を課したことによって、米国の経済が委縮する可能性があるので、果たしてトランプ氏の思う通りになるかどうかは正直わからないところです。

─ そこですよね。これまでの歴史や流れを一切断ち切るわけですからね。

柯 ええ。トランプ氏が手当たり次第にこの関税政策を課したことによって、いわゆる、グローバリズムや国際社会の連携といったものが完全に崩れているわけです。

トランプ氏が今恐れているのは、インフレになる可能性があるということです。関税措置でインフレが進むリスクが上がっているわけですから、トランプ氏は今、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長に圧力をかけて利下げを要求しています。パウエル氏は利下げに慎重な姿勢です。もしインフレになったら、もっと大変なことになるというので、慎重になっているのだと思います。

─ 米国の景気は今のところ底堅いですが、先行きへの懸念はありますね。

柯 そうなんです。なぜ株価が上昇しているかというと、世界中で今まで見たことのない金余りになっているからです。 米国もそう、日本もそう、中国もそうです。トランプ関税もあって、上場企業の成績はこの先良くなる保証がないのに、金余り現象によって株が上昇している。

だから、プロの機関投資家でさえ、これはちょっと怖いと。どこかで暴落するのではないかと、皆、警戒しつつ取引をしているわけです。

─ これは日本も同じですね。

柯 ええ。日本が直面している問題は二つあって、一つがインフレ。日本は今、かなりインフレ率が高いんですよ。

なぜ日本がインフレなのかということを、ここにきて誰も言わなくなった。要するに、行き過ぎた円安によって、輸入インフレが起きているんです。昨年半ばに１㌦＝１６０円だった為替が今は１４７円くらいで推移している。いくらか円高になったとはいえ、わたしは日本の国力からすると、１４７円はまだ安すぎると思います。

例えば、日本の一般的なサラリーマンの家庭でよく使われる食品は、ほとんど海外から輸入しています。お弁当に使う冷凍食品は、ほとんど中国から来ています。これらが輸入インフレによって、モノの値段がいずれも高くなっているから、物価高がおさまらないのです。

─ 物価高対策は７月の参議院選挙でも争点になりましたが、残念ながら、消費税減税か、現金給付かという議論だけで終わってしまいました。

柯 問題はそこです。なぜ、現在のような行き過ぎた円安が起こっているかというと、やはり、日銀が金利を上げないからです。日本の債務残高はすでにＧＤＰ（国内総生産）の２・４倍もある。ですから、本来ならもう少し金利を上げた方がいいと思うんですが、なぜ日銀は利上げをしないのか？ それは利上げをして一番困るのは日本だからです。

金利が上がれば利払い費は大きく増加し、財政赤字はさらに拡大していく。その結果、日本の国債の格付けがどこかのタイミングで下がり、日本という国への信認が失われ、国債が暴落し、長期金利が一気に上昇する。これは最悪のシナリオですが、そうした懸念が出てきます。

─ 財政健全化を先送りし続け、そうした市場のシグナルを見落としていますね。

柯 こうした話をなぜ今、誰もしないのか。政治家からも、エコノミストと呼ばれる人たちからも出てこないのが、わたしは非常に不思議に感じます。

