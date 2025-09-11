拓殖大学元総長・渡辺利夫【問われる日本の骨太戦略づくり】 対中関係

後進国から先進国へと変貌した韓国の発展を予言

─ 渡辺さんはこの度、『渡辺利夫 精選著作集（全7巻）』（勁草書房）を刊行されましたね。まずは、この狙いを聞かせてもらえますか。

渡辺 これは、今までの私の50年にわたるアジア研究の成果を7冊にまとめたものです。

私は開発経済学者です。開発経済学の分析フレームづくりに関心があり、韓国、中国など、いろいろな国を研究対象にしてきました。第1巻が『私の中のアジア』です。このエリア全体に渦巻いているダイナミズムをどう捉えるかという視点から、まずはアジアを大きく俯瞰しました。アジア研究の中でも、私は韓国と中国にかなりの時間を費やしました。第3巻が『韓国経済研究』、第4巻が『中国経済研究』という構成になっています。

今から50年ぐらい前の韓国は、現在の日本人が抱いているイメージからすると全く違っていました。軍部独裁で対外従属、財閥支配の経済という、非常にレベルの低い国に思われていました。

─ まだ韓国が開発途上国だった頃の話ですね。

渡辺 はい。あの頃は、日本の韓国研究、あるいは当の韓国の自国研究ですら、韓国は絶対に発展しないというイメージが色濃くありました。

しかし、私の直感では、2～3回にわたる韓国の実地調査を通じて、この国はそう遠くない時期に急速な経済成長期に入るという予感をもちました。特に輸出を通じて成長を極大化していく、私は「輸出志向工業化」と言っていますけど、そういう観点で韓国を分析しました。そして、おそらく韓国研究者全体の中でも、最も早い時期に韓国の発展を予言したのが私だったと自負しております。

─ それが「漢江の奇跡」と呼ばれた経済発展につながっていったと。

渡辺 現に、韓国は私が予言してから20年も経たないうちにOECD（経済協力開発機構）の加盟国になり、援助をもらう国から出す国へ転換しました。

韓国は漢江の奇跡を経て、後進国から先進国へ変貌した唯一の開発途上国というイメージが定着したわけです。そのイメージ定着に、私は多少なりとも貢献しました。

それから中国についてですが、40～50年前の中国を見ていた者からすると、彼らが今のように東アジア全体のダイナミックな変動を牽引する一つの国になるというイメージは、当時は全く思いもしませんでした。

─ 当時というのはいつ頃ですか。1978年から始まった「改革開放政策」の前あたりの頃ですか。

渡辺 もちろん、改革開放政策の前の話です。とにかく、あの頃の日本の研究者というのは、アジアの国々を低くしか評価していなかったなと思いますね。私は中国が改革開放を通じて発展する国の仲間入りをするであろうということを、かなり早くから予想していました。

改革開放以前の1970年代、私はよく中国に招かれて、中国の成長をどう実現したらいいかということを何度も聞かれました。

中国の周辺にある台湾、香港、シンガポールなどの在外華人の国々が大変な成長を見せている。ところが、中国は自国中心主義の国ですから、自分たちで台湾のことやシンガポールのことを研究したりはしないんです。自国が輸出を通じて経済成長を図るなどというアイデアは持っていないわけです。

それで、日本に渡辺という研究者がいて、韓国や在外華人国の急速な成長を輸出志向型発展として定式化しているとみなされて、私は何度も中国に呼ばれたんですね。

