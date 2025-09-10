戦後、世界の中心だったアメリカ　【私の雑記帳】

ケネディ大統領の言葉に

あなたの国が自分に何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが国のために何が出来るかを問いかけよう─。

Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

1961年、当時の米国のジョン・F・ケネディ大統領（1917―1963）が語った言葉。大統領就任演説で語ったこの言葉は当の米国のみならず、世界の若者の心を揺さぶった。自国の繁栄だけではなく、人類全体の発展と自由を守ろうという意志が当時の米国にはあった。世界的にも連帯していこうとする空気が特に若い世代にはあった。

しかし、一方で資本主義対社会主義の対立という、いわゆる東西冷戦の構図も激しさを増していた。東側（社会主義）の陣営の筆頭はソ連（現ロシア）。そこへ毛沢東率いる中国が東側陣営の中核を成していた。

世界は常に揺れ動く。米国のおヒザ元、カリブ海に浮かぶキューバも社会主義革命が起き、ソ連との関係を深めていた。

キューバにミサイルを送り込もうとするソ連軍艦を押しとどめる挙に米軍は出る。いわゆるキューバ危機の発生。軍事的対立が核戦争にまで発展するのではと危ぶまれたが、ソ連のフルシチョフ首相は自国軍艦を引き返させ、すんでのところで米ソ戦争は回避された。

1つひとつ決断を下し、自由民主主義を守ろうとするケネディ大統領への評価は国内外で高まっていった。リーダーの決断へのリスペクト（尊敬）である。

ケネディの暗殺に…

そのケネディ大統領が2年後に暗殺された。遊説先のテキサス州で何者かに銃撃された。米国政治の非情に誰しもが衝撃を受けた。

筆者は当時、南九州の県立に通う高校2年生であったが、クラス内でケネディ暗殺を巡って討論会を開き、議論したことを覚えている。南九州の片田舎の高校生にまでケネディの死は影響を与えた。

米国はその後、社会主義・共産主義の浸透を避けようと、ベトナム戦争に介入。しかし、北ベトナム（社会主義国）側が勝利（1975）、世界最強の軍事大国とされた米国も傷付いていく。

その後、ソ連もアフガン侵攻し、さらには米国も紛争に巻き込まれていった。戦後30余年後の世界の動きである。

