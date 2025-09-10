【厚生労働省】最低賃金上昇で「106万円の壁」解消へ

短時間労働者の厚生年金加入要件の一つである「年収106万円の壁」（時給換算1016円）が、最低賃金の上昇に伴い今年度中に解消されそうだ。

全都道府県の25年度最低賃金が時給1016円以上となる見通しで、106万円の壁を超えるためだ。パートらが厚生年金に入ると老後の年金額が増える。しかし、保険料負担で手取りは減るため当面は支援策が必要だ。

厚生年金は企業と労働者が半分ずつ保険料を負担し、収入に応じた年金額を老後に受け取れる。長く働いて保険料を納め続けるほど、年金額は手厚くなるメリットがある。短時間労働者は現在、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、月額8万8000円（年収換算106万円）以上の賃金を得ると加入が義務付けられる。

扶養に入る主婦パートらは国民年金の「第3号被保険者」として、保険料負担なしで老後に基礎年金を受け取れる。このため厚労省幹部は「106万円の賃金要件は主婦パートらが保険料負担を避けるために働く時間を抑制する要因とされていた」と説明する。

こうした働き控えが企業の人手不足につながるため、政府は6月に成立した年金制度改革法で、最低賃金が全国で時給1016円以上になった時点で、賃金要件を撤廃することを明記している。

厚労省は106万円の壁解消で、新たに約110万人が厚生年金に加入するとみている。先の同省幹部は「主婦パートらが10年、20年と厚生年金加入のまま働き続ければ、年金額は扶養に入ったままと比べて確実に増える」と利点を強調する。

しかし、短期的には保険料分だけ手取りが減ってしまうのも事実だ。そこで政府はパートらの手取り減少を緩和するため、保険料軽減の特例制度を26年10月から時限付きで始める。企業側も保険料負担が増えるため、賃上げなどを条件に補助金を支給。手取り減少や人手不足の解決策になるのか、注意深く見極める必要がありそうだ。

混沌とする「ポスト石破」の行方 財政不安、金利上昇に身構える市場