【財務省】財政運営が硬直化する中、予算を巡る攻防が激化

8月末に締め切られる2026年度予算の概算要求は、国債費が過去最大の32兆円超となり、総額も120兆円台に膨らむ見通しだ。政策に支出できる予算が限られ、財政運営が硬直化する中、各省庁や与野党と攻防は年末にかけて激しくなるのは必至だ。

巨額の政府債務残高を抱え、金利上昇局面では国債の利払い費がかさむ政府の財政運営にとって、足元では金融市場の動向が懸念材料だ。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）に対し、パウエル議長ら幹部人事に介入する形で公然と利下げ圧力をかけ、為替相場が揺らぐ事態になっている。

8月26日の会見で加藤勝信財務相は為替相場に関し「安定的に推移することが重要」とし、「投機的な動向も含めて為替市場の動向を憂慮している状況に変わりはない」と指摘。長期金利上昇については「今後の日本の財政運営に対する懸念が反映されているのではないかとの指摘があることも承知している」と、国債管理政策を適切に実施する意向を改めて示した。

加藤勝信・財務相

一方、政権の弱体化と野党の乱立による多党化で、「最も得をするのは財務省」（自民党中堅）との声が出ている。石破茂政権は歴代の自民、公明の連立政権の中で財政規律を重視する姿勢が強く、現政権が続けば財務省は税制改正に伴い、増税も視野に入れているとされる。

逆に、仮に石破政権が今秋にも退陣し、その後どのような政権枠組みが発足しても、与野党各党は実績を積み上げるために、裏付けとなる財源確保に向けて財務省との交渉力が求められるため、水面下で財務省が主導権を握るとの見方だ。加藤氏続投でも、加藤氏以外の誰がなろうとも、今後の財政運営をめぐって、財務相の手腕が注目されるのは間違いなさそうだ。

