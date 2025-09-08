【国土交通省】日米関税交渉合意も2国間で認識にずれ

日米関税交渉が7月下旬に合意に致り、自動車業界などに安堵の声が広がったのもつかの間、合意内容そのものへの不安感が拭えない状況が続いている。自動車関税を27.5％から15％に引き下げるとの合意も実施されていない上、米国車に追加の性能試験などを求める必要のある日本の安全基準をどのように扱うのかといった非関税措置に関しても、日米間で認識にずれがあるのではないかとの見方がくすぶっている。

8月に入っても米側の関税率引き下げは実施されず、赤澤亮正経済財政・再生相は合意後の8月上旬に再び訪米。米側の関係者らに関税引き下げの履行に向けた対応を要請する異例の事態となった。今回のトランプ政権との交渉に当たっては、自動車などへの高関税措置を回避することを急ぐあまり合意内容に関する共同文書を作成しておらず、口頭の確認で済ませたことが背景にあるとみられる。米国は複数の国・地域と関税交渉を進めていたこともあり、こうした混乱は今後も続きそうだ。

国交省に関する分野では、ボーイングの航空機を100機購入することが合意内容に盛り込まれていたが、これは日本国内の民間航空各社の発注計画の実態に沿った数としての投資計画の中に位置付けられたもよう。

一方、自動車の非関税措置をめぐっては、トランプ氏が7月の合意を受けて「史上初めて、日本が米国に市場を開放した」などとSNSでアピール。自動車やトラックなどの日本向け輸出拡大に期待感を示した。しかし、日本政府側の説明では、あくまでも国際基準に基づく日本の安全基準の条件を満たしていることが前提だという。

中野洋昌・国交相

中野洋昌国交相は、合意後の閣議後記者会見で「今後、米側と意思疎通を続けていく中で、合意の実施につきましてはしかるべく対応をしていきたい」と述べた。

どのような自動車の性能試験を免除するのかなど、具体的な運用については明確になっていない。米国車の輸入に対する前向きな姿勢をどのように見せていくのか、今後は省内で知恵を絞る必要がありそうだ。