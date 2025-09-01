『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美「スタートアップが大企業を救う」

今年20年目に入った『社長Talk』は、4年前から運営をM&Aクラウドさんにサポートいただいている。改めてこの4年を振り返ると、大企業に代わって業界のデータ共通基盤を生み出す起業家が複数生まれてきていることが強く印象に残っている。

大企業も、AI（人工知能）が社会に本格的に実装され、データ基盤の必要性を実感し始めたものの、DX（デジタルトランスフォーメーション）すら社内に行き渡らず、社長だけが未来を憂いでいるという状況の会社もまだまだ多い。

一方で、アンテナ高く現場で活躍してきた中堅社員が、大企業を飛び出して、業界内のデータ共通基盤をつくるべく起業するケースが出てきている。

先日お会いした佐藤孝徳さんが起業したShippioは、フォワーディングと言われる国際物流オペレーションで実績を上げ、荷主・国際物流事業者に向けたクラウドサービスを提供している。荷物のリアルタイムでのトラッキングを行い、荷主が荷物の移動状況に応じて、陸運や倉庫の手配変更などに柔軟に対応できるサービスだ。

商社出身の佐藤さんは、国際物流における荷物のトラッキングが、輸送企業横断で実現できれば、物流の効率性が飛躍的に改善するにもかかわらず、業界としてそうした動きが生まれてこないことにもどかしさを感じ、自らその事業を立ち上げた。

本来ならば、国際物流事業者が協調し、プラットフォームを作るのが筋のような気がするが、佐藤さんによれば、大企業は、まず単体でこの事業をすることはできないと言う。

なぜなら、100億円ほどの投資が必要で、かつ、軌道に乗るまで10年かかる事業であるため、大企業は決断できない。いわんや、自社で二の足を踏むものを業界に持ち込んで一緒にプラットフォームをつくろうと提案できる業界団体のトップもあまりいそうにない。

そこでスタートアップの役割がある。大手企業を周り、必要性を説くと、いずれの会社も必要性は理解しており、大企業1社で担うより拠出する投資額も少なくて済むし、同業他社への調整業務もスタートアップが担ってくれる。

こうした調整業務に汗をかくこと、時間をかけることを厭わない若い経営者が、大企業が二の足を踏むデータ共通基盤となるプラットフォームの担い手として、複数社誕生している。

ITバブル時代のスタートアップとは違い、彼らは泥臭く企業を周り、説得し、現場のオペレーションの変更についても粘り強く説明する。こうした大企業出身の力ある起業家が、動きの遅い日本の大企業の未来を救ってくれることを期待している。

