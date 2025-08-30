経団連常務理事・岩崎一雄の【わたしの一冊】『運を引き寄せる成功の極意』

伝説の「雀鬼」に学ぶ勝負のヒント

ビジネスの世界ではよく、ゴルフをすると互いの性格がわかると言われますが、麻雀についても同じことが言えるかと思います。特に徹夜でやったりすると、人間性の本質が如実に表れたりするものです。

著者は、フリーの麻雀打ちとして20年間一度も負けたことがないという伝説から、「雀鬼」の異名で知られます。表紙には「異形のビジネス書」とありますが、本書はなんと将棋棋士の羽生善治氏がインタビュアーとなって、桜井氏が普段考えていることを聞き出すという異色の対談本です。

誰もが先行きが見通せない不確実性の高い時代。羽生氏は、組織のみならず個人にとっても「危機管理」が必要であり、「常に先手を打っている人」である桜井氏から、生きていく上での知恵を聞くのだとします。

桜井氏が日ごろ最も大切にしているのは「感覚」の世界。ただ、感覚は「つかむ」ことはできない。ではどうすればよいかと言えば、元に戻る、つまり赤ん坊だった状態に戻れば、それは「初めからある」のだそうです。

そうは言っても普通の人にはどうすればよいかわからない。そこで重要なのが「自然」から学ぶことです。しかし、自然に接するにしても桜井氏が只者でないのは、パラオの海でサメと泳ぐのが大好きだということ。しかもサメと会ったらわざと怒らせたりしてみる。すると意外にも、こちらから向かっていくとサメは動きを止めたりするそうです。一見すると危ない所、やばいものには、そこから逃げないで向かっていった方が助かることが沢山あるのだと桜井氏は述べます。

桜井氏の、ピンチを楽しみに変え、あえて危機に飛び込んでいくという姿勢、野生の勘や感性といった本能的なものを重視する考えは、経済学者ケインズの言うアニマル・スピリッツそのものだと言えます。そうした観点から、日々最前線で「勝負」するビジネスパーソンの方々に、様々なヒントを与えてくれる一冊となることでしょう。

