【国土交通省】遠方に異動する職員へ　転居時期の省内ルールを改正

国土交通省人事課は今春から、遠方に異動する職員について、発令されてから引っ越して新たな職場に着任するまでの「赴任期間」を延長し、8月までにその成果をまとめた。

延長された期間に引っ越した職員は、単身者で全体の3%にとどまった。ただ、転居者の3割が、延長によって安心感を持てたと回答しており、同課幹部は「早めに引っ越した職員も、『いざとなれば転居日を延ばせる』と思ってもらえたのでは」と心理的な効果を指摘した。

国交省は、例年春に引っ越し事業者への依頼が集中していることを踏まえ、国民に対し転居時期の分散を呼び掛けている。運送業者の所管省庁として率先して分散に取り組むため省内ルールを改正。

これまでは単身者は発令後8日以内、家族帯同者は11日以内に赴任すると決めていたが、今年から4月期（3月15日～4月15日）の発令に限り、いずれも14日以内に延長した。内示も1週間前倒しして、1カ月程度前に伝えた。

同課は、4月期に転居した職員にアンケートを採り、5569件の回答を得た。4月1日発令の単身者の赴任期間は、改正により「4月9日まで」から「4月15日まで」に延長。10～15日に引っ越した人は149人で、転居者全体の3%。家族帯同者では、延長された期間に引っ越したのは3人だった。

大きな成果が出たとは言い難い数字だが、同課担当者は、転居者の3割が「赴任期間延長によって引っ越し時期の検討の幅が広がり安心感があった」、5割が「内示日の前倒しによって荷造りの負担が軽減された」と回答したことに着目。「数字に表れない効果がある」と手応えを語った。

冒頭の幹部は「初めて分かった課題もあるので、次につなげていきたい」と話し、今後もスムーズな異動の在り方を模索する方針だ。

