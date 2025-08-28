【財務省】長期化する物価高対策で懸念される財政規律の緩み

自民、公明両党が衆参両院で少数与党になり、財政規律の緩みが加速するのではないかとの懸念が強まっている。今後の税制議論を巡り、多くの財務省幹部は最近「われわれは常に〝与党〟なので淡々と対応するだけだ」と語る。つまり、上司は常に行政府の長である「首相」ということだ。仮に近く政権交代が起きて野党党首が首相になっても「準備はできている」（幹部）という。

実際、〝野党シフト〟に向けた地ならしは始まっている。政府は8月8日、各省庁が2026年度予算を要求する際のルールとなる概算要求基準を閣議了解した。

各省庁の判断で使途を決められる裁量的経費に関し、前年度比で20％増額要望を認めた。25年度までは裁量的経費を前年度比10％減らした場合に削減額の3倍を上限に予算要求ができる特別枠を設けていたが、これを廃止。

加藤勝信財務相は閣議後記者会見で、長期化する物価高などを念頭に「実態に合った予算要求との観点から見直した」と説明したが、財務省内では「仕組みが形骸化していたとはいえ、自ら特別枠を外せばタガが外れる」（幹部）との懸念は強い。

特に、先の参院選で躍進し、今後、政府の政策に一定の影響力を及ぼすとみられる国民民主党の玉木雄一郎代表は旧大蔵省出身で、「主計、主税両局を熟知」（同）している。昨年の「年収103万円の壁」撤廃は税制に詳しい玉木氏ならではの政策で、同じ大蔵省出身の加藤氏も終始守勢に立たされた。

また、ガソリン税の暫定税率廃止が見込まれるのに伴い、与党はガソリンと共に軽油への補助金引き上げも検討するが、財源確保の議論はおざなりになりがちだ。ある財務省幹部は「どんな政権枠組みでも消費税減税は絶対阻止する」と明言する。そのためなら、ある程度の歳出増はやむを得ないということならば、政治家だけでなく、財務省もまた罪深い。

【株価はどう動く?】 「トランプ上げ潮相場」の中で、日本でも「資産格差」が生まれる?