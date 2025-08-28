ニデック専務の荒木氏が退任　牧野フライスの買収計画を主導

ニデック専務執行役員の荒木隆光氏が8月31日付で退任する。荒木氏は最高M&A（合併・買収）責任者として、5月に撤回した工作機械メーカー・牧野フライス製作所への株式公開買い付け（TOB）に携わった人物。東京銀行（現・三菱UFJ銀行）出身で、今年4月に最高M&A責任者に就いたばかりだったが、わずか半年足らずでの退任となった。

昨年12月、ニデックが牧野フライスへ買収提案して以来、荒木氏は「〝事前協議なきTOB〟と報道されているが、そこに焦点があたることに非常に違和感を持っている。海外では珍しいことではなく、M&Aの手法としては極めてフェアなもの」と話していたが、買収は成立しなかった。

近年は、日本でも〝同意なき買収提案〟が増加している。2023年に経済産業省が『企業買収における行動指針』を策定。「真摯な買収提案」に対して、企業に「真摯な検討」を求めたことが大きい。株主価値の向上が見込める機会を不当にもみ消すことのないようにするためだ。

一般的に、低PBR（株価純資産倍率）や低ROE（自己資本利益率）などの企業は、買収のターゲットになりやすい。そのため、市場では「PBRが1倍割れしている企業は解散価値より低いことをもっと自覚すべき」（金融筋）との声もある。

企業のM&A対応に詳しい弁護士は、「株価を上げることが最大の防衛策。株価は経営者への信任を示すバロメーターでもあり、日頃から株主との対話を重ねることで、足元の業績が悪くても、この経営者に任せておけば大丈夫だという信任を受けておくことが大事」と語る。

結局、牧野フライスは今後、アジア系投資ファンド・MBKパートナーズによる買収を経て、非上場化。ニデックは注力する車載モーターに加え、生成AI（人工知能）やデータセンター関連で新事業を開拓する方針で、それぞれが企業価値の向上につとめる考えだ。

