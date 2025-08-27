【農林水産省】減反政策を見直し、コメ増産へ　小泉大臣が『令和の米騒動』陳謝

政府は、半世紀にわたり続けてきた「減反政策」を大きく見直す。石破茂首相は8月5日に開いた「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で、「現時点では生産量に不足があったことを真摯に受け止め、増産に舵を切る」と宣言した。

小泉進次郎農水相は8月8日の会見で、「令和の米騒動とも言われる状況を作った一端は、間違いなく我々農水省にある」と反省の弁を述べた。同日の自民党農林部会でも、渡邉毅事務次官が需要見通しの誤りを認めて謝罪する事態となった。

政府はコメの増産に向けて農地の大区画化や、スマート農業技術の活用など生産性の向上を図ると共に、増産の出口として輸出の拡大も視野に入れる。

一方、こうした「需要に応じた増産」については、「簡単には実現できない」という現場の声に加え、自民党内からも反発が根強い。需要を上回る生産を続ければ、米価の暴落を招いて農家の経営を圧迫しかねないとの懸念があるためだ。

しかし、「これだけ気候変動リスクが高まり、マーケットが多様化している中で、少しでも需給が振れたらコメの価格に大きな影響が出てしまう政策運営は持続性がない」（小泉氏）のも事実。「生産調整」の美名の下に縮小均衡を続けてきたコメ生産を巡り、与野党を超えた活発な議論が求められる。

