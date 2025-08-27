伊藤忠商事がセブン銀行と資本業務提携の検討を開始

伊藤忠商事が、セブン&アイ・ホールディングス傘下のセブン銀行と資本業務提携に向けた検討を開始することで合意した。出資比率など、具体的な内容には言及していないが、今後は伊藤忠傘下のファミリーマートへ、セブン銀銀行のATM（現金自動預払機）を設置するものとみられる。

石井敬太・伊藤忠商事社長

セブン&アイは今後、コンビニ専業会社として成長を図ることを決めており、経営資源をコンビニに集中するため、セブン銀行を非連結化する方針を示していた。すでにセブン銀行株式の保有比率を40％未満に引き下げ、セブン&アイの連結対象から外れた。ただ、今後も筆頭株主はセブン‐イレブン・ジャパンのままとなる。

今年6月末現在、セブン銀行のATM設置台数は約2万8000台。セブン‐イレブンの店舗をはじめ、商業施設や空港、駅などに設置されている。

ファミリーマートにも約1万6000台のATMは設置されているが、それは全国の銀行が出資する「イーネット」やゆうちょ銀行。今後、ファミリーマートがこれらのATMをセブン銀行に置き換えることになれば、運用コストが軽減できる。

また、コンビニ大手3社の中で、セブン‐イレブンはセブン銀行、ローソンにはローソン銀行があるが、ファミマには自前の銀行が無かった。このため、「今回の出資を通じて、伊藤忠は金融事業の強化を図りたいという思惑があるのだろう」（業界関係者）。

近年、セブン銀行は金融機関だけでなく、事業会社や行政とも相次ぎ連携。ATMを活用して生損保の加入やローンの申し込み、行政手続き、ホテルのチェックインなど、提供サービスの拡充を目指している。

大手3社に集約されて久しいコンビニ業界にあって、ATMを軸にした新たな連携が始まりそうだ。

