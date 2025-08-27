【外務省】「トランプ関税」妥結で安堵する交渉担当チーム

トランプ関税の行方に日本中が振り回されたが、外務省もトランプ氏の就任から決着するまでの8カ月間、本省経済局と在ワシントン日本大使館を中心にジェットコースターのような日々を過ごした。

同省では山田重夫駐米大使と本省の赤堀毅審議官（経済担当）を中心にチームを組み、交渉を担当する3人の閣僚の素行まで含め徹底した調査を実施。赤澤亮正経済再生担当相が集中して交渉する相手として、ラトニック商務長官を選び出し、プライベート面も含め、徹底したロビー活動を展開した。

事前の分析で、ラトニック氏がトランプ米大統領が経済面の諫言を最も聞くと判断したが、これが正解だった。同省関係者は「懐に入るように教えを乞う形を徹底した」と振り返る。

最終的にはラトニック氏が自宅に日本側のチームを何度も招き、最終判断権を一手に握るトランプ氏が、どういう会話を積み重ねれば落としどころを探ることができるかなど、細かなレクチャーをしてもらったという。交渉では、合意文書を作らなかったことが、合意からそれた米側の対応を招いたとして批判にさらされた。

しかし、同省チームのメンバーは「交渉の項目ごとにトランプ氏がじっくり考える隙を与えるごとに妥結水準が1％ずつ上がっていく。先行して合意したベトナムなどの悪例を考えると、ああ振る舞うしかなかった」と振り返る。

赤澤氏は妥結後、日本に戻る直前に「携わった3人の閣僚以上に、実はトランプ氏と一番馬が合った」とつぶやいたという。

赤澤氏は官僚に細かく指示を出すことで知られ、これまで霞が関の評判はよくなかった。つぶやきを聞いたチームの1人は「変人同士で落とし込み、奇妙な化学変化が合意に結びついた。ただもう1回、同じ仕事をやれと言われても断りたい」と苦笑した。

