単独での成長目指すセブン　国内で1千店舗を純増へ

クシュタールは去ったが次の刺客が訪れる可能性も

「歴史上のターニング・ポイントに立っている今こそ変革が極めて重要。9月をもって、われわれは当社の歴史上初めてコンビニエンスストアに特化した事業体になる」

こう語るのは、セブン&アイ・ホールディングス（HD）社長のスティーブン・デイカス氏。

今年7月にカナダのコンビニ企業アリマンタシォン・クシュタールが買収提案を取り下げ、単独での成長を図ることになったセブン&アイHD。この度、2030年度までに北米でコンビニ1300店舗を新規出店し、収益性の高いレストラン併設型店舗を倍増。国内でも1000店舗を純増し、店舗改装などに3000億円を投資。同時に、約400億円のコスト削減を行う新たな経営計画を示した。

スティーブン・デイカス セブン&アイ・ホールディングス社長

「利便性、すなわちコンビニエンスの本質は急速に変化している。変化の最前線に立っていきたい」（デイカス氏）

ただ、新たな計画を発表した8月6日の株価は2021円（前日終値比1.5％高）。20日時点でも2010円前後で推移しており、クシュタールが提案していた2700円には届かない状況。クシュタールは去っても、セブンは自ら企業価値を上げられなければ、次の刺客が訪れる可能性は大いにある。

企業の買収問題に詳しい、ある弁護士は「クシュタールはカネが集まらなかったのではないか」と指摘する。セブンが最初にクシュタールから買収提案を受けたと明らかにしたのが昨年8月。1年前の7月に1ドル＝160円前後だった為替は現在147円前後。円高にふれたことで、クシュタールが戦略変更を余儀なくされた可能性はある。

「今回のように時間が経つにつれて状況が変わることもあるし、株価は経営者の信任を示すバロメーター。株価を上げることが最大の防衛策になる」（同氏）

今回のセブンへの買収提案で日本企業に突き付けられたことは、これまでは業績不振の企業が救済名目で買収提案を受けることが多かったが、今は業績が堅調な企業でも狙われる時代になったということ。それだけに、企業経営者には今まで以上の覚悟と成長戦略の実行力が問われることになる。

