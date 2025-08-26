経団連会長・筒井義信「企業がフロントランナーとしての意識で行動してこそ」

国際社会から信頼され 選ばれる日本に！

「不透明で不確実な時代です。世界的にもそうですし、国内も政権が不安定化していますけれども、こういう時代だからこそ、企業にはフロントランナーとしての意識が必要だと思っています。フロントランナー的意識を持って、産業界および社会全体の課題解決に向かっていく。社会課題解決にどう向かっていくのかという道筋を描くことにコミットしていく。そういう決意でおります」

産業界の総意を束ねる立場にある経団連（日本経済団体連合会）の第16代会長に就任した筒井義信氏（1954年1月生まれ、日本生命保険特別顧問）はこう抱負を語る。

今、世界の分断・対立が進む中で、日本社会や経済の将来のあるべき姿を描き、バックキャストして、新しい社会・経済の仕組みを提案していこうと、経団連は昨年12月、『Future Design 2040』（FD2040）を公表。 『国際社会から信頼され、選ばれる国家』になろうと関係者は意気込む。確かに、日本は多くの課題を抱えているが、それらの課題を解決することこそが、持続的な成長を実現するための源泉になるという考えである。

1990年代初めにバブル経済がはじけ、日本は〝失われた30年〟とよばれる低迷期に突入した。2010年に名目GDP（国内総生産）で中国に抜かれて世界2位から3位の座に転落し、2023年にはドイツにも抜かれて世界４位となった。

今年は、日本が先の大戦で敗戦国となってから80年という節目の年。この間、日本は戦後復興から高度成長を果たし、米国に次ぐ自由世界第2位の経済大国にのし上がった（1968）。

世界４位に転落したとはいえ、人的資産を含めて、日本にはまだ潜在力はあるはずだ。

「ええ、長期的には避けがたい人口減少というトレンドがありますが、日本はこれまで資源もなかなか持てず、そういういろいろな制約がある中で、発展を遂げてきたのも事実です」

筒井氏はこう語り、「人口減、少子化・高齢化という問題に対する対策はもちろん重要です。これはかなり長期的なビジョンを持って対処していく必要があって、産業界はもとより、政府、学界、官界がすべて一体になって、こうした課題に立ち向かっていく必要があると思います」と強調する。

内憂外患の今、 経済人に求められること

「人口減少下でも輝く日本経済・社会の未来図」─。

経団連はこれを統一テーマに、7月24、25日の両日、恒例の夏のセミナーを長野県軽井沢で開催した。

米トランプ政権の高関税策、ロシアによる侵略で始まったウクライナ戦争やイスラエルによるガザ地区への攻撃が続く中、日本の立ち位置をどうするか、また経済の主役である民間企業の使命と役割は何なのかを巡って議論が交わされた。

7月21日、米国は日本からの輸入品に対する相互関税を15％に設定すると公表。それまでは25％と宣言されていた関税率が引き下げられる形での合意となった。経団連の夏季セミナーでも一定の安堵感が見られたものの、今後もこの関税問題には詰める余地が残されており、関係者も緊張感をもって討論に臨んでいかねばならない。

まさに今は〝内憂外患〟の時代。〝外〟は先述のように、米トランプ政権の高関税策で戦後の国際秩序が覆されようとしている。日米間の相互関税率は15％で〝合意〟されたが、これによって日本の実質ＧＤＰ（国内総生産）は0.4％から0.6％押し下げられるという見方がある。

この2年間の日本のGDPの伸びは1.5％、つまり年間0.7％程の伸びであるから、現在の伸び率を帳消しにする可能性もある。

こうした経済収縮を防ぐには何が必要か。ここは経済の主役である民間の企業人の真価が問われるところ。

また、〝内〟を見ると、今回の７月の参院選では、物価対策、消費税などの減税、安全保障などと共に、外国人政策が争点の一つになった。

人口減少という流れの中で、人手不足が各産業界の共通課題として浮上し、医療・介護の現場、物流、建設、サービスなどの領域で深刻さを増す。AI（人工知能）やロボットの導入なども含めて、生産性をどう高めていくのか。

そうした現状で、外国人との共生を図るには、しっかりとした外国人受け入れ政策が不可欠だが、日本はそれが不十分なまま今日に至っているという実態である。文字通り、課題は山積。

自由民主党・公明党の与党が参院選で敗北し、衆院・参院共に少数与党に転落。国民民主や新興政党の参政党が大幅に議席を伸ばした背景には、世界が大転換している今、現在の与党態勢では十分に対応しきれていない─という国民大多数の不満があったということ。

政治のリーダーはもちろんのこと、経済リーダーにも、課題解決に向かっての覚悟と使命感が求められる。

発足して80年目を迎える経団連の存在意義とは

産業界の総意をまとめる役割に徹して─。経団連（日本経済団体連合会）は、先の大戦で日本が敗戦国となった翌1946年（昭和21年）8月、各産業団体が集う形で発足した。

敗戦で焦土と化し、その中から復興を目指して、当時の経済リーダー、企業人は立ち上がった。そこから日本がGNP（国民総生産、当時の経済指標）で米国に次ぐ自由世界第2位の経済大国になったのは先述の通り。

その後、米国対ソ連（後継国はロシア）という資本主義国と社会主義国が対立する冷戦構造が続いていたが、1989年『ベルリンの壁』崩壊で消滅。世界は一気に市場主義化し、経済のグローバル化が進んだ。

この間に中国が台頭、日本を抜いて世界２位の経済大国にのし上がった。中国に抜かれた日本は、さらにドイツにもGDP（国内総生産）で抜かれ、世界4位の座に転落した。

今、米国はトランプ第2次政権下で、MAGA（米国を再び偉大な国に！）を叫び、各国に高関税を課して自国を優位な立場に押し上げようという政策を繰り広げ、国際経済を大きく揺さぶり続ける。

ロシアの侵略で始まったウクライナ戦争も終結の兆しが見えず、中東ではイスラエルがガザ地区を攻撃するなど、不安定な情勢が続く。

世界で混沌・混乱状況が続く中、世界政治での日本の使命と役割、日本の立ち位置、また、経済の根幹を担う経済人の生き方が問われている。

今年は戦後80年目という節目の年。この80年を振り返ると、内外では様々な出来事が起き、環境も変化。2002年、経団連は戦後長らく労務問題を担ってきた日経連（日本経営者団体連盟）と統合し、日本経済団体連合会として新しいスタートを切った。

現在、主要な経済団体としては、経団連、日本商工会議所、経済同友会の三団体があり、さらにスタートアップ企業をまとめる日本ニュービジネス協議会という組織も加わって、それぞれ精力的に活動している。

生成AI（人工知能）などの新しい技術の登場で世界が大きく転換しようとしている今、経済リーダーの役割とは何か？経団連も変化していかざるを得ない。

中長期の視点と日本全体を見る視点

戦後のモノづくり日本を象徴するように、歴代の経団連会長は製造業出身者が占めてきた。

初代会長・石川一郎氏は肥料・化学品製造の日産化学社長であったし、経済運営を官僚主導から民間主導にと、レッセ・フェール（自由主義）を主張した第2代の石坂泰三氏は東芝社長・会長を歴任。行財政改革を推進した第4代・土光敏夫氏も東芝出身。その後、新日本製鉄（現日本製鉄）の稲山嘉寛（第5代）、今井敬（第9代）両氏や、トヨタ自動車の豊田章一郎氏（第8代）ら、日本経済を牽引する産業界のトップが経団連会長を務めた。

2002年に日本経団連になってからも、奥田碩氏（トヨタ自動車）、御手洗冨士夫氏（キヤノン）、米倉弘昌氏（住友化学）、榊原定征氏（東レ）、中西宏明氏（日立製作所）、前会長の十倉雅和氏（住友化学）という製造業出身の顔ぶれ。

金融界から初の会長就任ということについてどう思うかとの問いに、筒井氏が答える。

「経団連の本源的な役割というのは、金融であろうと何であろうと、全く変わりません。金融関係だからというのは、正直あまりないし、経団連が掲げる施政方針、スローガンに従って行動し、中長期の視点を大事にしてやっていきたいと」

筒井氏はさらに、「日本全体を見る視点」を挙げ、「この2つの視点を大事にしていく」と次のように続ける。

「わたし自身も、中長期視点で事業を考える業界（生命保険）で育ってきましたし、そういうバックボーンがあり、そういう体質を持つ組織でやってきました。この２つの視点は、経団連でこういう立場になっても、変わりなく大事にしていきたいと思っています」

今を生きる自分たちだけではなく、「将来世代に対する責任がある」とも氏は強調。

それは医療、年金、介護、子育てなどの社会保障をはじめ、環境、地方創生と多くの課題を解決していく上で、将来世代に対する責任をどう果たしていくかという問題意識である。

生保事業で培った「将来世代への責任」論

「将来世代への責任がある」という考えを筒井氏が貫く背景には、長らく氏が中長期視点に立って事業を担う生命保険業に関わってきたこととも関連する。

前述の通り、筒井氏は1954年（昭和29年）1月生まれの71歳。1977年（昭和52年）京都大学経済学部卒業後、日本生命保険に入社。2004年、50歳で取締役に就任。その後、取締役常務執行役員、同専務執行役員などを経て、2011年（平成23年）4月、代表取締役社長に就任。東日本大震災の起きた1ヵ月後のことであった。同年7月には生命保険協会会長に就任し、震災関連の保険金支払いに尽力した。

この時の生保業界の震災に関連した保険金・給付金の支払いは約2000億円で、阪神・淡路大震災（1995）の490億円弱の4倍以上の額となった。東日本大震災の被害規模がそれだけ大きかったということ。もしもの事が起きた時に備え、筒井氏は、「真に最大、最優、信頼度抜群の生命保険会社になろう」と社員に呼びかけてきた。

ただ、ライバルとの競争も激しく、当時、新契約で〝最大〟が取れていないことに危機感を持ち、システムインフラの抜本的改革に乗り出し、『新統合システム』を導入。約５万人いる営業職員に携帯端末、パソコンを持たせ、顧客との対話を促進し、顧客ニーズに沿ったきめ細かい商品提案をできるようにした。

世界的な金融危機のリーマン・ショック（2008）も経験し、「どんなリスクがいつ起こるか分からない」として、自己資本の強化に注力。日本生命の総資産は約96兆円で、内外での運用資産は約80兆円にのぼる。ちなみに、三菱UFJフィナンシャル・グループの運用資産は約100兆円、野村ホールディングスは約88兆円。日本生命の機関投資家としての影響力も大きい。

また、筒井氏は積み上げた資本を有効活用するため、海外にも戦略投資を行い、ドイツ・アリアンツやインド・リライアンスライフへの資本参加も断行。

そして、「経営は人なり」という考えのもとに、グローバルに通用する人材育成を推進した。

こうした生保事業の基礎体力づくりは、次の清水博・社長（現会長、1961年生まれ）の『安心の多面体』戦略や、ヘルスケア事業強化につながり、現在の社長・朝日智司氏（1962年生まれ）体制に受け継がれている（日本生命は清水社長時代、介護事業のニチイホールディングスを完全子会社化するなどしている）。

社会保障制度の改革は？

社会保障制度はどうあるべきかは今、日本の最重要課題の1つ。医療、年金、介護など社会保障給付費は年々増加し、2025年度は140.7兆円（対GDP比22.4％）にのぼり、日本の財政を圧迫し、人口減少の流れの中で、制度の持続性が危ぶまれている。

国民からすれば、税金と、年金や健康保険の保険料の負担が大きいということで、今回の参院選での争点の1つになった。国民負担率（税金と社会保険料の合計が国民所得に占める割合）は45.18％（2024年度）。

先進国クラブとされるOECD（経済協力開発機構、36か国加盟）のうち、日本は24番目で、世界レベルで見ると、決して負担割合は高くない。しかし、所得のうち、半分近くが税金と社会保険料に取られることで、「負担が重い」と感じる人たちが増えていることは無視できない。

参院選では野党の大半が消費税減税を掲げ、中には消費税率ゼロを訴える政党もあった。

日本は、一般会計予算のうち歳入の3割近くを国債発行で賄っている。税収でカバーできるのは全予算の7割という現状で、財政の果たすべき役割をどう位置付けるか。

参院選の結果、今後の政治舞台で減税策や、いわゆるバラ撒き政策が本格化した場合、財源の確保が大事になる。10年物国債の金利が1.8％台とジワリジワリ上昇（国債価格は下落）してきているのが「気になる」という市場関係者の声もある。

野放図な財政出動策は取りにくいという声も経済学者の間にも根強くある。

様々な声がある中で、筒井氏は社会保障制度のあり方について、どう考えているのか？

自助、共助、公助の 「バランスを取りながら…」

「日本の社会保障制度は世界に誇るべきものだと言われ続けてきましたけれども、その持続可能性を今まさに問われているわけです。基本にあるのは、国民一人ひとりの自助努力で、その上に例えば企業の福利厚生制度がある。さらに国の社会保障制度があると。しかし、それはすべて一人ひとりの、あるいは企業からの税金とか社会保険料で構成されています。すべてにおいて、助け合いの仕組みで、世界的に誇るべきものが構築されてきている。自助、共助、公助のバランスをしっかりわれわれも意識しながら、社会保障制度を改革していくという取り組みですね」

負担と受益、権利と義務の関係の見直し、また人口減少社会にあって、個と全体の関係を捉え直すということ。筒井氏は、「これはかなり喫緊の課題だと思います」という考えを述べる。

「レジリエンスのある国に」

外国人政策の基本軸をどうするかも、日本の重要課題。

この問題はすでに、米国や欧州でも浮上し、〝移民排斥〟と取られかねないような例もある。それぞれの国が置かれた歴史的要因、国民感情も絡み合い、微妙な問題となっているのが現状だ。

ともあれ、〝分断と対立〟の構図が随所で見られるようになっている状況を踏まえ、筒井氏は次のような認識を示す。

「バランスを取った議論にしていかないと、不必要な排斥の議論になりかねない。労働という観点から、さらに潜在成長率を考えると、労働の供給制約をすでに感じていて、かなりの外国の方々が経済を支えてくれています。そうした実態もしっかり見据えて、バランスのある議論が必要だと思います」と筒井氏。

米中対立、トランプ政権の高関税策で、自国ファースト（国益最優先主義）がはびこる世の中になった。

国益を図るのは当然だが、自国ファーストで一国の利益確保だけを優先し、あとはどうなってもいいという考えでは、国際秩序は保てないということは歴史が証明している。

米国はモンロー主義（孤立主義）に戻ったとか、軍事力や経済力をちらつかせながら自国の利益を図る重商主義に陥っているという見方も強まっている。

筒井氏は米国と日本が同盟関係にあることを踏まえて語る。

「米国は長い間、唯一の同盟国ですから、世界の中でのいろいろなトレンドを踏まえても、日米関係は極めて重要。関税問題を今後詰めていく上で、その決着がどうであろうと、日米同盟は基本であると」

筒井氏はこう前置きしながら、「それでも今回のような外的リスク、外圧が日本にかかってきた時に、十全に備えておく必要があると思います。要するに、経済とか産業、あるいは国そのもののレジリエンスですね。これを強化していくことが重要だと思います」と強調する。

昨夏から続いたコメ不足問題、コメ価格高騰は、政府の備蓄米放出などで一段落したが、今は「農業政策の基本構造を変えないと、また同じようなことが起きる」という声も根強い。

具体的には、約半世紀も続いた減反政策が2018年に廃止されたが、コメから他の作物へ転換すれば一定の補助金が支払われる。実質的に減反政策は続いているという見方は強い。現在の農業政策が結果的に零細規模の兼業農家を増やし、「農業全体の生産性向上につながっていない」と某農業政策専門家は指摘し、農業政策の転換を訴える。

近年の異常気象は各地で自然災害を引き起こし、天候異変によって農作物の収穫にも影響が出ている。資源のない日本は、世界が混乱に陥った時、国民に必要な食料やエネルギーを確保できるのかという課題を抱える。

レジリエンスのある国に─。明日、何が起きるか分からない時代。先行き不透明感がある中で、レジリエンス（耐性、変化対応力）が大事だという筒井氏の考え。

環境、社会保障、地方創生、エネルギー問題と数々の課題を抱える日本。「常に、将来世代への責任を果たす経団連でありたい」と言う筒井氏。経済リーダーの真価もまた問われている。