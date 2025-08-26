経団連会長・筒井義信「業界の垣根を越え、社会全体を俯瞰して、リードするために産業界の総意を結集していく」

社会が向かう方向、 道筋を描いていく

─ 筒井さんは2025年5月、第16代の経団連会長に就任しましたが、改めて今の時代の経団連の役割をどう認識していますか。

筒井 経団連の本源的な役割は、日本経済の自律的で持続的な発展を通じて、国民生活の向上を図ることです。これが変質することがあってはなりません。

ですから、財界、産業界の総意を結集していくことが大事です。幸いにも経団連には様々な産業界から集まった19人の副会長の方々がおられます。私の役割は、業界の垣根を越えて産業界、社会全体を俯瞰して、リードしていけるように、そこに向けて総意を結集していくことだと考えています。

─ 国内外の情勢は政治も含めて混沌としていますね。

筒井 ええ。確かに不透明で不確実な時代です。世界的にもそうですし、国内も政権が不安定化していますが、そういう時代だからこそ、企業にはフロントランナーとしての意識が必要だと思っています。そのフロントランナー的意識を持って、産業界全体、社会全体が今後どう向かっていくかという道筋を描いていくことにコミットしていく決意です。

─ 日本の現状は人口減、少子高齢化というマイナス環境があります。こうした問題にどう対応していくべきか。

筒井 人口減、少子高齢化という課題そのものへの対策はもちろん重要です。これはかなり中長期的なビジョンを持って対処していく必要があり、産業界はもとより、政府、学界、官界、全て一体になって、この課題に立ち向かっていく必要があると思います。

短期的には避けがたい人口減少というトレンドの中、日本は資源も持たない国ですが、そうした様々な制約を跳ね除けて、これまで発展を遂げてきました。

─ 筒井さんが、これからの日本の成長を考える上で重要視している問題は？

筒井 いくつかの重要なポイントがあると思いますが、まず1つ挙げればエネルギー問題です。先ほど申し上げたような、経済の自律的発展、持続的発展、国民生活の向上といった観点から様々なテーマを挙げていっても、一番ベーシックな課題としてエネルギーの安定供給、安定確保があります。しかも安価で、ということが極めてベーシックな要件として、重要な意味を持ちます。

その点で今、第7次エネルギー基本計画で掲げられているポートフォリオをしっかり実践、実行していく。繰り返しになりますが、このことがベーシックに重要だと思います。

─ 物価高を受けて、コメの価格の問題が国民の大きな関心事になりました。この問題をどう考えますか。

筒井 足元では小泉進次郎・農林水産大臣の速やかな決断によって、価格は落ち着いてきています。これはこの先、動向をしっかり見ないといけないと思いますが、農業に関しては、中長期的な構造問題があると思います。

その課題解決に向かうベクトルもしっかり立てて取り組んでいかないと、食料の自給、食料安全保障が中長期的には確保されにくいのではないでしょうか。

─ 経団連として提言もしていく？

筒井 農業活性化委員会を中心に、基本的には農業の大規模化、技術革新、あるいはブランディングを強化して輸出を充実させるといった様々な方面についての提言は出していきたいと思っています。]

潜在成長率を高める 取り組みが必要

─ 改めて、政治と経済の関係はどうあるべきだと考えていますか。

筒井 今のような少数与党の政権になってくると、どうしても政策を決める時の意思決定のスピード感が遅くなったり、効率性を見ても、いろいろな関係先を経由しなければいけなくなるという傾向があると思います。

ただ、逆に考えれば、その分いろいろな方面からの牽制が効くということでもあります。「熟議」という言葉もありますが、そうした審議が密になされることを、逆の意味で活かしていかなければならないと考えます。

─ 十分議論を尽くして決めていくと。

筒井 そうですね。経団連は政策本位で、政治とは対話と連携をしっかり取っていくということに徹するべきだと考えています。

─ 日本の名目ＧＤＰ（国内総生産）は今、世界で4位です。かつては2位だったわけですが、世界での存在感が薄くなっています。日本の潜在力を掘り起こすという意味でも政官財一体での取り組みが必要ですね。

筒井 そうですね。今、潜在力と言われましたが、私も潜在成長力という言葉には強いこだわりを持っています。日本の今の潜在成長率は0.7％程度とも言われていますが、これは中長期的には1％台に持っていかなければならないのではないでしょうか。

潜在成長率は、資本、労働、生産性の問題など、様々な側面がありますが、潜在成長力を上げるコアなエンジンは科学技術のイノベーションだと捉えて、このイノベーションを強く打ち出す方針にしています。残念ながら、日本の科学技術のイノベーションは様々な指標を見ても劣化しかかっています。

中国はもちろんですが、米国や韓国なども、国家の資源を集中的に投下するという取り組みがかなり先行しています。日本もこの流れに乗り遅れないようにする必要があります。

イノベーションが後退すると、イノベーションに関わる人材がいなくなります。そのことは結局、長期的には産業競争力の低下につながりかねません。それは冒頭に申し上げたような、経済の自律的発展、そしてゆくゆくは国民生活にも累が及ぶだろうと捉えて、イノベーションに取り組んでいきます。

賃上げに向けて 価格転嫁の風土を

─ 近年は政府、経団連も旗を振って、賃上げの機運を高めてきました。ただ、中小企業の半分は賃上げができない状況が続いています。生産性の向上は喫緊の課題ですが、この中小企業の賃上げ問題をどう捉えていますか。

筒井 働く人の約７割が中小企業の方々ですから、そうした方々の賃上げは、国民生活を支えて、好循環を回していく上で極めて重要です。

この3年間、全体的に賃上げのモメンタムが力強く定着してきており、中小企業でも、過去にない実績で頑張っていただいていると認識しています。

今後は関税政策の問題などもあって、先行き不透明だということ、それから中小企業の賃上げ余力や原資の問題などの今後の可能性を考えると、より努力が必要になってきたということだと思います。

そこは中小企業自身の生産性の向上、省力化、新しい分野への投資、前向きな意味での統合と再編なども模索していく必要があります。

さらに、公的なサイドからは、そういったことを適切に促進する形での政策支援も必要になってくるでしょう。さらに言えば、価格転嫁の風土をしっかり根付かせていくことが、非常に大事になります。

─ 日本には「自助・公助・共助」という概念がありますが、これは今後も大事な精神になりますね。

筒井 そうですね。日本の社会保障制度は世界に誇るべきものだと言われ続けてきましたが、その持続可能性を今、まさに問われているわけです。

この社会保障制度改革をする上でも、基本にあるのは国民1人ひとりの自助努力です。その前提の上に、国の社会保障制度や企業の福利厚生制度があります。

それらは全て、国民1人ひとり、あるいは企業からの税金や社会保険料で構成されています。全てにおいて、世界に誇るべき助け合いの仕組みが構築されてきたわけです。この自助、共助、公助のバランスを、我々は意識しながら、その上に立って社会保障制度を改革していくという取り組みが喫緊の課題です。

経済、産業、国として レジリエンスの強化を

─ 近年、つながりを欠く社会と言われますが、その中での連帯、協調をどう考えていきますか。

筒井 例えば外国人の問題についても、元々重要なテーマではありましたが、選挙戦の中で大きな争点として急浮上し、様々な議論がなされています。

この議論の中に、世界が直面している、そして日本も直面していくであろう「分断」の問題が集約されていると思います。

ですからそこを、バランスを取った議論にしていかないと不必要な排斥の議論になりかねません。潜在成長率を考えると、労働の供給制約を多くの方が感じる中、多くの外国の方々が経済を支えてくれているという実態が、すでに進んできています。そうした側面もしっかり見据えて、バランスのある議論が必要です。

─ トランプ大統領が登場して、世界中が振り回されている面が大きいわけですが、その中で日本はどういった立ち位置、スタンスを取ればいいと考えていますか。

筒井 米国は、長い間のわが国唯一の同盟国ですから、世界の中での様々なトレンドを踏まえても、日米関係は極めて重要です。

関税交渉の決着がどうあろうと、日米関係は基本です。その上に立ちつつ、今回のような外的リスク、外圧が日本にかかってきた時に、十全に備えていく必要があると思います。

要するに、経済や産業、あるいは国そのもののレジリエンスを強化していくことが重要だと思います。