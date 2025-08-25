【金融国際派の独り言】長門正貢・元日本郵政社長「鄧小平案件 中国プロジェクトファイナンス第1号」

エネルギー開発融資担当だった1984年、中国の鄧小平・国家発展計画の1つ、平朔炭案件が日本興業銀行（現みずほ銀行）に持ち込まれた。

ロシア等共産圏国家との多くの開発案件推進で著名なアーマンド・ハマー博士CEO率いるオキシデンタル石油が中国側と組み、電力発電用・炭田を「中国では初めてのプロジェクトファイナンス方式」で開発する案件だ。欧米3行と興銀が主幹事になり、資金調達折衝が始まった。

折衝地は当初はニューヨークで、4カ月の間に東京から12回出張したりしていたが、後半は北京になった。今から40年も昔、当時中国は日本のGDPの1割程度の経済小国だが、今の中国を十分予感出来る折衝だった。

交渉の場が北京になると借入側に新たに中国人が数人加わるようになった。端の席に陣取り一言も話さない。誰だ、彼ら？

プロファイ組成には通常3～5年の折衝を要し、交渉はしばしば中断する。ある中断の際、銀行団が『次回までに課題Aは銀行団でまとめる。課題Bは中国側で検討して欲しい』と整理し、実際には折衝公用語・英語で最後部分を『This is your homework』と表現した。

その瞬間、一言も喋っていなかった中国人が突然、英語で叫んだ！『What do you mean by homework!』。怒ったのだ。宿題とは「博識の先生」が「何も知らない学生」に課すものだ。

『何も知らない中国人』と愚弄されたと勘違いし、『今は経済的小国かも知れないが、中国は大国だ。馬鹿にするな！』と叫んだのだ。彼らは監視役として同席した若き共産党員だった。中国は必ず復活する、という気迫を目撃した一瞬だった。

プロファイでは開発計画・運送契約・販売契約等を譲渡担保として銀行団が取得することが必須だ。ところが当時、中国には譲渡担保がないという。

銀行団は法務省を訪問し、譲渡担保の必須性を高官に説明、説得を図った。高官が応える。『プロファイの仕組み、譲渡担保が必須なこと、よく理解しました。しかし無理です。だって前例がないんです』

最終的には、銀行団代表・池浦喜三郎・興銀会長と共にVIP待遇で釣魚台国賓館に宿泊、胡耀邦、趙紫陽、李鵬ら実力者との面談後、86年12月6日、人民大会堂で融資契約調印式を無事終えることが出来た。

あれから40年。89年の天安門事件も乗り越え、中国は米国と覇権を争う大国になった。中国の復活への熱い情熱や、今の中国でも心配な幾つかの小さな弱点を、懐かしく思い出させる平朔炭プロジェクトである。