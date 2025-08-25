《水産資源枯渇にどう対応？》ARKグローバル代表・栗原洋介「陸上養殖を工業製品化し、世界中の地方創生と海の課題を解決したい」

どこでも、誰でも、陸上養殖ができる水槽開発

─ 栗原さんの事業は小規模陸上養殖ということですが、まずARKを創業されたきっかけから話してくれませんか。

栗原 はい。もともとわたしは前職ウフルでスコットランドのサーモン養殖事業のDX（デジタルトランスフォーメーション）に携わっていまして、養殖場の機械化や自動化の仕事をやっていました。北欧は非常に養殖が盛んなので仕事をしているうちに面白いと思ったのですが、一方で海の課題に直面しました。

地球の70％が海ですが、今、養殖できる海域がすごく少なくなっているのです。これに対しわれわれが取り組んだのは、陸上でどこでも養殖ができる小型の水槽の開発です。DXで産業変革まで持っていくには、モノづくりと融合させなければ解決できないと考え、われわれはモノづくりを行っています。

ARKは方舟という意味でして、わたしの地元の湘南を拠点に、「海と食」という軸でこれからの人生をやっていこうと考えて起業しました。

─ ウフルの前は電通にいたんですよね。

栗原 はい。ウフル社長の園田さんは電通の先輩で、お声をかけていただいて2015年に転職しました。ウフルの海外本社を立ち上げるために、ロンドンに家族で移り住みまして、今もベースはロンドンで、湘南と行き来しています。

当社は、日本代表の吉田勇と、新規事業等を管掌する竹之下航洋の3人で共同創業しました。わたしはグローバルグループを管掌するグローバル代表です。

─ 2020年12月に起業した頃はちょうどコロナの真っ只中でしたね。

栗原 ええ。非常に厳しい状況でしたが、現在は手応えを感じています。ただITと違い、生き物、自然相手の事業ですから時間はかかるなと。現代的資本主義、加速度的資本主義とは相容れない性質があると思います。

われわれはいわゆるベンチャー企業と言いながら、実際やっているのは〝水槽〟というモノづくりと、 自分たちで作った水槽設備で生き物を作り育て、それが食べ物になるという1つの循環に取り組んでいます。

これは自分の経験ですが、ITや広告は3日くらい人間が徹夜したらなんとかなったりするんですね。長くても3カ月間、人間が一生懸命やればどんなこともなんとかなるみたいなところがあると思いますが、生き物、自然相手はそうはいきません。

─ 商売の質が全く違いますからね。

栗原 そうなんです。魚はどんなに餌をいっぱいやっても、育つ速度の限界があります。日によって海水の温度や水質は変わるので、予測不可能で目に見えないものが係数として出てきます。このパラメーターを人間の知恵と経験でコントロールして、再現性をもたせ、どこでも、誰がやってもできる仕組み化をしようというのがわれわれのチャレンジです。

─ 養殖は大手水産企業や商社もやっていますが、その中でどう強みを発揮しますか。

栗原 今グローバルでは陸上養殖は大資本大規模化しているのが世界的トレンドです。100億円以上かけて、非常に大きな場所、ハコを作って、3年ぐらいで立ち上げて回していくというような養殖が主流です。

一方でわれわれは、小規模で自律分散型ということをやっています。決して対立構造を作りたいのではなく、むしろ大規模化、大資本ではできないロケーションや事業プレイヤーがいるだろうと思っているのです。彼らのニーズに応えていくということをグローバルでやっていき、グローバルニッチの中でトップを取ることを目指しています。

全世界の水産の市場規模は2.3億トンと言われています。その内の大体1％ぐらいの230万トンを目指しています。今の日本の水産市場は600万トンと言われていますから、日本の市場の3分の1というとかなりの大きな目標ではあります。グローバルで2023年くらいまでに自分たちの経済圏を作れるようなチャレンジをしたいです。

強みは自律分散型の養殖

─ 自律分散型というのは具体的にどういったことですか。

栗原 われわれの強みは小型分散型で、工業製品化された陸上養殖向けの水槽設備を自社で開発・製造している点です。

いま新しい製品が「ARK ZERO」という日本軽金属グループとの共同開発で作り上げたアルミ製フレームでできた世界初の水槽です。安価でありながら、軽量で高い断熱性を有しているところが特徴です。本来アルミは鉄で塩に弱いのですが、われわれは養殖に海水を使います。そこで、アルミに加工を行い塩水耐性が強くなるよう工夫もしています。これは日本が誇る技術です。

─ 水槽が重要なんですね。

栗原 ええ。魚が育ちやすい環境を作るのが、結構難しい技術なのです。車の性能を決めるエンジンに値します。

われわれはろ過の仕組みを自社で作り、1つの水槽設備として一体化をして工業製品化しています。大体10㎡ぐらいが最小単位なのですが、お客様が生産規模を求める場合にはこれを連結していけば掛け算式に大きくなります。小さく作り多連結して、大規模な容量の陸上養殖場を段階的に拡張させながら作ることができるのです。

─ 具体的にどんな企業が参入しているのですか。

栗原 JR東日本さんとは、福島県の浪江駅で養殖に取り組んでいます。浪江はご存じのように震災の被害を受けた場所ですが、ようやく10年経ってJR東日本は常磐線を復活させました。復旧からいま復興フェーズにようやく入ってきたと。その中で養殖を地域の新たな産業資産にしようということで、常磐線の浪江駅の駅舎で陸上養殖をやっているんです。それから茨城県・境町の道の駅でも同じようにやっています。

─ 地域での陸上養殖が地方創生にもなっていくと。

栗原 そうなんです。新規事業で陸上養殖をやりたいという大企業だけでなく、地域の30億円～100億円ぐらいの豪族系企業もお客様です。そういった方々も陸上養殖を新規にやっていきたいというお問い合わせは非常に多いです。例えば、静岡ガスといった地域インフラを担ってきた企業です。

─ 静岡のように海に面している地域も良いですが、内陸部の海がない県で海の幸が作れるというのは、食料自給率の意味も含めて良いことですよね。

栗原 そうなんです。大規模に養殖場を作ろうとすると、大体2～3年はかかってしまうのですが、うちは工業製品化しているので最短6カ月で養殖場を立ち上げが可能という点が大きなメリットです。

小規模で始めたい人向けで、イメージとしては、いま流行しているいわゆるクラフトビールや、地ビール。要するに、誰でもマイクロブルーワリーで醸造の小さな機械があれば、地ビールを作ることができる。ああいう世界観で、地域で地魚をつくれるということです。

それをマイクロアクアカルチャーという言い方をしています。餌に柑橘類を入れたり、地元で採れるものを入れたり、いろいろな工夫ができると思います。地元のお水によっても魚の生育は違ってくるので、地域性が出せるという要素もあります。

─ 自治体からの問い合わせも多いですか。

栗原 多いですね。特に黒潮の影響を受けている太平洋沿岸部が多いです。

海の課題は、もう日本だけでなくて、地球全体の課題です。創業してから当社は全く広告を出していませんが、全てお客様からのお問い合わせで商談が成立しています。現在問い合わせは3000件を超えました。

─ 非常に関心が高いと。得意なのは魚種で言うとどんな魚になるのですか。

栗原 クエや沖縄のハタ類のヤイトハタ、あとは、クエタマというハイブリッド種です。あとはエビや海藻類に取り組まれているユーザーもいます。海ブドウやアオサ、サンゴも可能です。

それと、イギリスは今まさに国家課題が日本と同様で、地方創生なんです。英国もロンドン一極集中になっているのを、どうやって分散的に地方に産業を作っていくかが命題です。例えば、スコットランドやコンウォールなど、たくさんの島々は遠隔地となり、場所によっては孤立してしまっているのです。こういったところにどうやって分散的に生産を委ねて、地域産業を作っていくかが課題です。われわれの事業はグローバルにも高いニーズがあると思っています。

水産資源はあるのか、ないのか

─ 水産資源の枯渇という問題について栗原さんはどう考えていますか。

栗原 資源のあるなしもありますが、専門家によっては、海の表面温度の上昇によって、生息する水深が深くなっているのではないかというお話もあります。海の平均水深は約4000ｍありますが、人間が日常的に触れる海はせいぜい水深600ｍぐらいなんですね。

─ 技術的に水深が深いところまで潜れるようになれば、資源はあるんだと。

栗原 それについてはまだまだわからないことが多いですが、それよりは陸上養殖で海を休ませるということをわれわれは訴えています。漁船漁業が良くないということではなく、いろいろな方法を試みるということです。短期間、ひとつの海域を休ませるだけでも海の環境は全然かわってきます。

ですから、ここの海域は戦略的に1年休ませようとか、この魚種だけをやろうとか、そういう取り組みを多様化することが大事だと思っており、すでにそういったことを推進している地域もあります。

─ そういう取り組みは国際連携できるんですか。

栗原 はい。世界で年間採捕量の上限を定めるTAC（漁獲可能量）制度というものがあり、実際にやっています。

われわれは、漁業従事者が陸上養殖で安定収益を得られるようにして、残りを従来の海での営みを続けていこうということも提案しています。先祖代々に守ってきた海の資源の素晴らしさを活かしながら、少しでも陸でできる産業をやっていけば、仮に海で穫れないことがあっても経営が安定します。

─ 課題を解決しながら、新たな提案ということですね。栗原さんはグローバルでの事業を主に担っていますが、世界に出て感じることはありますか。

栗原 海外事業は、誰と組むかが一番重要だと思っています。

特にヨーロッパに出て思うのは、それぞれの国、人種、民族が、世界で戦っていくためのさまざまな利権や覇権を多く有していることに改めて気付かされます。金、石油、不動産、株式、海運・海洋、小麦粉にオリーブオイル。これまでの歴史で勝ち取ったこれらの利権インフラを、存分に活用したダイナミズムがあると思います。

一方日本人は、それらが全くない。だからこそ、海外にいる日本人が、どう面で強いネットワークをつくっていけるかが大事だと思っています。日本人は外に出ると、なぜか自分単独で勝つことばかりやっている気がします。でもそれではインパクトが小さい。もっと組織やチームで勝てる仕組みを作ることが必要だと思っています。

─ 面白い指摘ですね。

栗原 われわれがどうやって日本人ネットワークをグローバルに築いていくかということを考えた時に、寿司と魚を軸に、われわれの水槽のモノづくりが役に立てると。そこで育てた生き物、生産体制を海外にそのまま輸出していく。目標はかなり大きいですが、水産の世界のトヨタになるということを目指し、今後も事業を伸ばしていきたいと思っています。

─ 日本の課題はどういった点にあると思いますか。

栗原 日本は仕組み化が弱いと感じます。というのは、現場の属人化したオペレーションが素晴らしすぎる一方、依存度がどんどん強くなって、根本的な課題をネグレクトしてしまうことがあります。職人気質が先行して、現場が経営に対してマウンティングを取れてしまうんです。決して悪いことばかりではないのですが、現場力が高すぎて、短期的な経営課題を経営陣が認知しない間に、勝手に属人的に解決してしまうという、ある意味恐ろしいことが起きたりします。それらが時の経過とともに雪だるま式に大きな課題となり、最終的に経営にはね返って、事業の再現性や拡張性を乏しくしてしまう。これが難しさですね。

「美味しいものを作る技術」は自他ともに認める日本の大きな資産を活用し、海外でしっかり外貨を稼ぐという使命を果たしていきたいと思います。