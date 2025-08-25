日本古来の〝共生の思想〟　【私の雑記帳】

『疾風に勁草』の日本たれ！

疾風に勁草を知る─―。勁草とは、強い風雨や雪などにも耐えうる強い草のことをいう。今風に言えば、レジリエンス（resilience、耐性）があるということ。

戦後80年が経ち、世界の秩序が揺れ動く。戦後の新秩序作りをリードした米国が〝米国ファースト〟に走り、高関税策で自国の利益確保を最優先するようになった。

国益を優先させるのはいいとして、他国や他民族との共存共栄なくして、持続ある成長・発展は得られない。

第1次大戦から第2次大戦までの戦間期に、米国はモンロー主義（孤立主義）に走った。第2次大戦後、国際連合をつくり、IMF（国際通貨基金）、GATT（関税・貿易に関する一般協定）体制づくりで、自由貿易、民主主義の普及に尽力した米国の姿はもはやない。

国力が低下したと言ってしまえばそれまでだが、今も米国がDXや生成AI（人工知能）などの分野では世界最先端を行く実力を持っているのは事実。政治的に〝米国ファースト〟で突き進めば、さまざまな摩擦を生むのは明らかだ。

そうした現状で、元来、共生の思想を持っているわが国の果たすべき使命と役割は大きい。現実の厳しさに耐えながら、課題解決に向かっていきたいものである。

