キッコーマン取締役名誉会長・茂木友三郎【シリーズ連載】 混沌期の中、日本の針路を探る

「日本は民主主義の良いところを維持し、自由主義経済を大切にして、その重要性を世界に示していくべきだと思います。アメリカよりもむしろ、日本社会の方がバランスは取れているというくらいの意気込みで、今後さらに磨きをかけていくべきではないでしょうか」─。こう語るのは、日本生産性本部名誉会長・キッコーマン名誉会長の茂木友三郎氏。同氏は1960年前後にアメリカに留学し、民主主義のあるべき姿を肌で感じてきた。民主主義が成立しなくなり分断・対立が進む世界の中で、日本が取っていくべき立ち位置は─。

現在のアメリカにみる日本の役割、使命は

─ 現在のアメリカ政治は国内外に混乱をもたらしています。トランプ大統領は、企業がアメリカ国外に工場を移し製造業が消滅したことが、アメリカ社会の問題点を生んだと発言しています。

茂木 そうですね。アメリカ国内で、中間層が消滅していきました。それによって徐々に不安定な社会になってしまいました。

金融やITはサービス産業でも付加価値が高く、製造業以上に給料がいいですよね。一方で本当に付加価値の作れないサービス業もありますから、平均所得が下がりながら貧富の格差が生じてしまったのが今のアメリカ社会です。

─ アメリカの国力は低下したと言われていますね。

茂木 やはり社会が安定しないとさまざまな面で国力は落ちてくると思います。ですから民主党と共和党が対立し、党の中でも右派と左派に分断されているように思います。

ただアメリカ国民もこれは認識していて、次の大統領選挙ではまた復元力が出てくるのだろうとわたしは思っています。

アメリカは自分たちでミッションやコミュニティを作り、それが国家になったという国です。底力がある国ですから、あまり悲観していません。おそらくまた元に戻ってくると思います。

─ 地政学的に言うと、米国、日本、ヨーロッパの関係はどうあるべきだと考えますか。

茂木 自由主義経済を信奉する国家のアメリカ、ヨーロッパ、日本は、やはり仲良くしなければいけないと思います。

各国には個性がありますから、それぞれの個性を生かしながら、基本的なところで提携していくという姿勢を持つべきだと思います。日本はアメリカやヨーロッパの真似をする必要はないと思います。

─ しからば日本の役割、使命はどういう点ですか。

茂木 日本は戦争で負け、それで反省して軍備を持たないということを決めた国です。今後このままなのかどうかはもちろん話し合っていかなければなりませんが、しかし一度どん底を見て立ち上がってきた国です。

そうした意味では他の国が経験していない経験をしている。ですから平和の大切さ、自由主義経済の良さ、大切さといったものはかなり強く感じているはずです。

ですから日本が民主主義の良いところを維持し、自由主義経済を大切にして、その重要性を示していくべきだと思います。日本は世界のロールモデルの1つになれるよう、国として努力をしていくべきではないでしょうか。

アメリカよりもむしろ、日本社会の方がバランスは取れているというくらいの意気込みで、今後さらに磨きをかけていくべきだと思います。

資本主義の中に現れた経営哲学という概念

─ 国の在り方として、日本はどういった資本主義を目指せばいいと思いますか。

茂木 アメリカの歴史を見ると、自由主義経済についての考え方に変化がみられます。資本主義や社会主義を行ったり来たりしています。例えば、わたしがアメリカに留学した1960年頃のアメリカは、当時経済が順調で宇宙開発も積極的に行っていたソ連（現ロシア）を強く意識していました。

ソ連も社会主義経済のほうが自由主義経済より優れているんだということを盛んに言っていたときです。

アメリカは、下手をすれば自国が社会主義経済に負けてしまうかもしれないと危機感を持ちました。自由主義経済のいいところを見せなければと、アメリカは真剣に考えたわけです。そういう背景があって、その時、アメリカのビジネススクールの科目に経営哲学というものが生まれたんですね。

コロンビア大学大学院の場合は、企業の存在意義といった講座ができました。企業はなぜ社会に存在するのかということを考える講座でした。

─ 時代背景がそうさせたと。

茂木 はい。他の大学にも、ビジネススクールにもそういう講座がありました。どうしてかというと、ソ連の社会主義経済に対抗して自由主義経済が勝つためには、経営者がしっかりしなくてはいけない。経営者の行動によって、資本主義がいいか、社会主義がいいかが決まると。

金儲けのことばかり考えていると、ソ連の社会主義経済の方がいいということになりかねないと学者も言い出したんですね。

そのあと、ベトナム戦争に突入しあまり悠長なことを言っていられなくなり、利益を上げることが最優先されました。企業は増産に拍車をかけていきながら、国も豊かになっていく方に流れていった。

しかしまたそれも行き過ぎてくるわけです。そうすると、企業は利益追求だけではだめだという考え方がまた出てきます。これが7、8年前から昨今の動きです。

─ バランスを取ろうとする社会の機能があると。

茂木 そうだと思います。そうやって振り子のようにバランスをとりながら、歴史は繰り返されてきました。

英国の経済学者のアルフレッド・マーシャル （1842︱1924、J･M･ケインズの師）さんも、「Warm heart, cool head」と言った。要するに冷静な頭と、温かい気持ちが大事だと言っているわけです。

場合によっては利益第一主義の時期もあって、行き過ぎるとそれではだめだと気付く。そういう振り幅の中で、だんだん真ん中を目指していくという人間の知恵が発揮されてくるのです。今のアメリカ政治も混乱していますが、これが働いていずれまた戻ってくるはずです。

議論が民主主義の根本

─ 茂木さんはウィスコンシン州で工場をつくるときなど、困難に対していつも前向きな心持ちで対峙してこられましたね。

茂木 やはり何かをやるときは、どうしてもリスクを取らなければいけないと思います。

米国での工場建設のときに、わたしより少し年上の社員がわたしのところに来て、「あなたのような若造に乗っかるとお前も損するぞ」と仲間に言われたと言っていました。当時わたしは35、36歳の若造でしたから、生意気な奴だと思われたのかもしれません。

─ そういう時はどう対処していったんですか。

茂木 そういう人には言わせておけと。こっちは正しいと思ってやっていますから、できる方法を考えてやるしかないと思って必死でやっていましたね。

現地の農家の人たちの反対にもあいましたが、農地が工業地になり、彼らはわれわれに仕事を奪われると思って当初は反対していたんです。

それに対して、わたしどもは皆さんと共存共栄なんだということを何度も丁寧に説いていきました。皆さんが作った農作物を、わたしどもが使用して商品にしていくんだと。ですからわたしどもの売上が増えれば、あなたの農作物の需要も増える。共存共栄だということを説明していきました。

─ 農家の方たちと交渉している中で、何か思い出に残るエピソードありますか。

茂木 交渉相手の町議会議員が３人いたのですが、はじめは3人のうちの1人が賛成で、1人が反対、1人が中立でした。

でも、そのうち中立の人が賛成に回ってくれたのです。それによって結果的に工場の認可が取れたのですが、最初から賛成してくれた人とは、その後も特に仲良くなりました。

工場ができた翌年の春に、わたしは風邪をこじらせて急性肺炎で2か月ほど日本の病院に入院してしまいました。その時に、その彼からお見舞いの手紙が届いたのです。これには非常に感激しました。

それから、反対した人とも、結果的には仲良くなりました。アメリカは民主主義国家ですから、賛成反対がはっきりしています。他人と意見が違ったとしてもあまり気にしないところがいいところだと思います。

─ あまり根に持たない。

茂木 ええ。つまり意見として賛成か反対を示しているだけで、わたしのことを嫌いだから反対しているわけではない。日本は人の好き嫌いで賛成反対を言う場合もあります。または反対されたら、嫌われていると受け取ることがあると思います。

しかし民主主義というのは、人の好き嫌いではなく、その意見が良いか悪いかを、みんなで考えて決めるシステムです。

その点で、やはりアメリカは民主主義国家です。もともとアメリカ本土に来た開拓民たちは、皆でいろいろな決め事があるときに合議制を採っていました。議論をして最適解を見つけ、みんなで物事を決めていくという文化の土台があります。そこにおいては、日本はまだ学ぶべき部分があると思います。

─ 反対の意見を聞いて新しい解決ソリューションを見つけるという思考法ですね。

茂木 ええ。議論しているうちにわたしも時に苛立ちが出てしまうこともありますが、アメリカで随分と議論をしてきたおかげで、平均的な日本人よりは多少感情を抑えられているかと思います（笑）。

アメリカでは喧嘩をしても、翌日にはニコニコしています。民主主義とはそういうものなのです。逆に、議論した後に何か残ってしまうと、民主主義ではなくなってしまいますよね。あくまで最適解を導くためにという共通認識が、民主主義を支える大前提だと思います。

アメリカの民主主義

─ トランプショックで世界中が混乱している状況ですが、茂木さんがアメリカ留学されていた頃と比べて、社会はどう変わっていますか。

茂木 わたしがアメリカ留学したのは今から65年前の1960年前後ですから、随分状況は違いますね。60年にケネディとニクソンの大統領選討論があり、これが非常に素晴らしい討論で、今でも脳裏に焼き付いています。

当時はちょうどアメリカでテレビが普及し始めていた頃で、学生寮のロビーに1つしかない大きなテレビの前に皆が集まって2人の討論を聞いていました。

それを聞いて、わたしはニクソン支持だ、わたしはケネディ支持だと、皆興奮しながら語り合っていました。学生の中ではケネディ支持の方が若干多かったように記憶しています。

─ まだ2人とも若い頃でしたよね。

茂木 はい。ニクソンもまだ40代後半、ケネディは43歳でしたから、学生たちにとっては非常に印象的でした。その討論は「これぞ民主主義だ」と思わせるようなものでした。

当時、アメリカの民主主義は安定した市民社会に支えられていたので、うまく機能していました。アメリカ社会に非常に幅広く安定した中産階級があり、それが社会の安定を担ったわけです。そういう人たちが社会の安定性を維持する大きな要因となっていたと思います。

─ 余裕がありましたね。

茂木 はい。例えば中産階級の方々が、週末にわたしのような留学生を自宅に招いてくれるのです。

当時はまだ女性の社会進出前ですから、女性たちの多くは専業主婦。子供が2、3人くらいいて、車も2台持っていてといったような、かなり安定した生活をしていました。

お父さんたちの仕事は、普通に営業や工場現場で働いている人で、特別お金持ちというわけではないですが、いわゆる普通に裕福に暮らせる人たちの割合が多かったわけです。

アメリカの戸建てには大体バスルーム付きのゲストルームがあるので、わたしは夕食をご馳走になって、そこに泊まらせてもらっていました。

買い物やBBQや観光にも連れていってくれて、ご近所の方とも仲良く庭で食事をしたりもしました。おかげさまでホームシックにならずに済みましたね（笑）。

─ そういう社会だったからこそ民主主義がうまく機能していたと。

茂木 ええ。非常にうまくいっていたと思います。のちに大統領になったケネディは、「あなたの国が自分に何をしてくれるかではなく、あなたがどう国に尽くせるかを考えて」という、有名な言葉を残されました。

その頃と比べると、現在非常に不安定になってしまったのは残念なことだと思います。