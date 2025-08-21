トランプ関税でコメ、大豆の輸入拡大、猛暑でコメ不足懸念も

天候異変、新米時期後のコメ価格が下がらない可能性高まる

先の関税交渉で、日米両国の相互関税を15％に引き下げることで合意。米国産のコメや大豆、とうもろこしなどの農産物輸入拡大をすることとなり、中でもコメ輸入は、75％増加させる。

現在は米国産が45％を占め、タイやオーストラリア、中国からも輸入。以前からコメ市場の開放は関税のディールの対象になるのではとささやかれていた。外国産のコメの輸入が拡大すれば、現状赤字に近い経営のコメ農家は大幅に価格が下落し経営をさらに圧迫することを危惧してきた。

今回の合意では輸入の総量を変えず無関税枠の範囲内で輸入国の割合を変えるという内容のため、日本国内のコメ市場全体を無制限に開放するというわけではない。従って、価格の値下がりは起きないと予測される。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁氏は、「MA（ミニマム・アクセス）米77万トンの無関税輸入枠のうち10万トンの食料用米の枠を、例えば20万、30万トンにすることによって米の供給を増やせば、米の価格が下がる可能性がある」と話す。

問題はMA米だけでは根本解決はしない。農林水産大臣の小泉進次郎氏は「令和の米騒動」の原因に対する検証が一通り終わり、コメ増産に向けて政策転換を行う考えを示した。供給量を増やし価格を下げたい考えだ。

しかし、自然は人間の思うようにいかない。毎日驚くような暑さと記録的な少雨で水不足が日本列島を襲い、コメどころの新潟県では2年ぶりに「渇水情報連絡会」が開かれた。新米の生産量が思ったほど伸びないと予測される。

不測の天候異変を含めた価格政策と中長期的な農政改革が求められる。