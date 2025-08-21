【システム性能監視の先駆者】IBC社長・加藤裕之「1人でもやり抜くのが私の原点。『IT障害をゼロにする』企業として成長を」

会社を潰さないために1人になって…

─ 2002年の創業から23年が経っていますね。ここまでの間、様々な紆余曲折があったと思いますが、振り返っていかがですか。

加藤 本当にいろいろなことがあったなと思いますね。まずは創業時には私含めて7人のメンバーでスタートしたのですが。1年で私1人になってしまったという経験があります。

─ この原因は何でしたか。

加藤 元々、当社はネットワークインフラを分析、解析して「見える化」するというサービスでスタートしましたが、最初はなかなかその事業だけで食べていくのが難しかったんです。

そこで、プロダクトをつくろうといって開発を始め、現在の「System Answer」という主力商品の前身にあたる製品をつくることにしました。

私以外の6人のメンバーは私についていきたいと考える人達で、みんな技術者でした。ただ、製品開発の過程で人間関係のもつれが起きたんです。

創業にあたって、私は全財産を投げ打っていましたし、役員を務めていたメンバーも数百万円ずつ出してくれていました。しかし、2番目にお金を出していた人間が、技術責任者と対立して辞めていったのを手始めに、様々ないざこざが起きて、会社は空中分解してしまいました。

─ 1人になった時にはどういう心境でしたか。

加藤 会社を潰さないために1人になったというのが正直なところでした。1人でもやらないといけない。会社を潰したら、この業界で信用をなくします。私を信じて下さるお客様のためにも潰せないという一心でした。

累積損失を消すまでに4年間かかりましたが、その4年はベッドで寝たことはありませんでしたね。自宅には帰るのですが、自宅の電話にかかってくる可能性もありましたから、横にあるソファに携帯電話も置いて寝ていました。妻も子供もいましたが、今思い出しても、そんな生活をしている人間はいないだろうと思いますね（笑）。

顧客からの信用を失わないために

─ この危機を乗り越えさせたものは何だと思いますか。

加藤 私は起業前のサラリーマン時代、ネットワーク機器メーカーのアライドテレシスが上場した際の営業部長でした。その時の信用だけで、大企業を中心としたお客様に支えていただいてきました。

創業間もない会社でしたから会社の信用はありませんでしたが、私が経営している会社だからという理由で信用していただけた。ですから会社の信用をつくらなければなりません。

お客様にご迷惑をかけられませんし、例えば自己破産をしてしまえば、それで終わりなのかもしれませんが、せっかく築き上げた業界における信用がゼロになってしまいます。それは私にはできなかったですね。

報酬もサラリーマン時代の何分の一かしか当然取っていませんでしたから、自分自身にもお金はありませんでした。妻はよく我慢してくれたと思います。

─ 奥様は当時、どういう態度でしたか。

加藤 当時は子供も小さかったので、子育てに必死でしたね。ただ、創業１年目に私１人になって会社が潰れそうだという時、妻の実家は熊本のしっかりした家でしたから、「会社が潰れそうだから、離婚して実家に帰りなさい」と切り出しました。

─ 奥様は何と言いましたか。

加藤 妻は肝が据わっているんでしょうね。「夜逃げでもすればいいんじゃないの？」と一言です（笑）。その言葉には、かなり救われましたね。

─ 近くにいる人がそういう態度だとありがたいですね。

加藤 ええ。私自身も1回1人になり、自己破産寸前まで追い込まれましたから、そこからは開き直ることができました。「1日100円でも生活できるな」、「最低限の生活ができればいいじゃないか」と思いながら仕事をしていました。

累損を4年で解消して以降、現在までずっと黒字ですから、人間は必死に何かに取り組めば何とかなるということを実感しました。

1年目は7人でスタートして1回1人になり、2年目は3人になって、大きな案件をいただくことができて、その後の累損解消につながりました。

お客様の温かさを感じたのもこの時です。4年間、接待交際費を使うことはなかったのですが、ほぼ毎日飲みに行っていました（笑）。お客様と商談した後に「加藤さん、お金ないんでしょう？飲みに行こうよ」と言って誘って下さったんです。本当にありがたかったですね。

大事なのは「人」 お金は後から付いてくる

─ こうした経験をした加藤さんが大事にしている言葉はありますか。

加藤 やはり「人は裏切らない」ということだと思っています。人に対していいことをすれば返ってきますし、逆に悪いことをすれば、それもまた返ってきます。やはり人間は信用がないというのが一番辛いですから、自分がどの世界に生きているかを意識することが大事です。

─ 近年、親が子を殺し、子が親を殺すようなおかしな事件が増えているように思います。加藤さんのような意識の人が減ったからでしょうか。

加藤 いつの頃からか、多くの人が「筋」の通し方を知らないんです。義理人情のようなことも経験していませんから、助けてもらったら助けるといった気持ちにならないのでしょうね。物事は計算づくで「1+1は2になっていればいいだろう」という話ではないんです。

例えば企業を経営する上で、当然売り上げ、利益は大事ですが、あまりにそこに焦点を当て過ぎるのも違うと思うんです。私自身、起業をしてから上場は考えていませんでした。ただ、自分が立ち上げたものに対しての証明という思いはありました。私自身、大事なのは「ヒト・モノ・カネ」の順番で、お金を付いてくるものと思って生きてきたのです。

─ 加藤さんが経営、人材育成にあたって意識していることは？

加藤 他の企業を見ていると、計算づくで人がついてきたり、M&A（企業の合併・買収）がうまくいっている企業が大きくなっていますね。そこでは人心掌握術と、経営ビジョンがしっかりして、教育が行き届いている人は成功しているように思います。

一方で私は、1年目に潰れそうになった経験がありますから、みんな自由に仕事をすればいいじゃないかという考えがあるんです。当社にもミッション、ビジョン、バリューはあり、お客様のために何ができるかということがベースにあります。お客様がいなければ、会社の存在意義はありませんから。

─ 今、AIなどテクノロジーの発展で、人間の仕事が奪われるのではないかという問題も出てきています。

加藤 我々もAIの研究、活用の検討を進めています。我々のシステムにAIを組み入れて、自動化、効率化も考えていますが、最後は人間が判断しなければいけません。テクノロジーと人間力の両方がない会社でなければ駄目だと思うんです。

当社は先程お話したように、ネットワークの裏側の「見える化」と分析、解析のサービスから始まり、さらに今はクラウドも「見える化」するというハイブリッド環境を実現しています。

マルチベンダーで様々なメーカーのネットワークを可視化でき、今はアマゾン、マイクロソフトなどのパブリッククラウドも可視化できるようになっているという形で、両方ができる会社は日本には他にありません。

企業でも自治体でも、ネットワークを導入するためにはアセスメントが必要になってきており、どんなツールでも入れられるわけではありません。実際どうなっているかを分析、解析することが求められていますから、そこには我々の23年間のノウハウが生きてきます。

─ 独自のポジションになっているわけですね。技術的にも真似ができない？

加藤 ネットワークインフラに特化して、マルチベンダーで１００社以上のメーカーのものを全て可視化したり、ネットワークにつながっているクラウドも含めて可視化している会社は、現状、我々くらいしかいません。

ただ、フリーのツールでも、作り込めばできる世界ではあります。米国のフリーのツールを使っている会社もたくさんあります。ただ、そうした会社もライセンスフィーは別のお金の取り方をしているわけです。

我々は、自社開発の製品に、マルチベンダーを見えるようなテンプレートをつくり可視化した上で、性能データも取れるようにしています。ですから、例えば外部からファイアウォールに対して攻撃を受けている、といったこともわかるんです。

IT障害を未然に防ぐ

─ 今、サイバー攻撃なども増加していますが、非常に重要な仕事ですね。

加藤 そうですね。攻撃もそうですが、性能情報を持っていることで、企業の設備投資立案の基になるなど、様々なことに応用が効きます。

─ こうした機能をソリューションとしても提供しているんですか。

加藤 当社も今、システムを可視化するだけでなく、セキュリティやクラウドサービスなどをインテグレーションするべく、2年ほど前から取り組み始めています。こうしたことに取り組まないと、お客様全体をカバーできないからです。

先ほどお話したように、当社は1年目に会社が潰れるのではないかという危機を経験したこともあり、人を多く抱えて行うビジネスには踏み込んできませんでした。今見ていると、そういう人を抱えている企業の方が、企業価値が高いことはわかっていますが、私は逆にビジネスは少数精鋭でいいのではないかという感覚が強いんです。

また、「売上至上主義経営」、「時価総額経営」を志向して、売上高を上げるために人を採って、大手が欲するような下請け構造の一員になるための仕組みはつくろうと思えばつくれましたが、そこに個人的な興味は全くありませんでした。それは他の人たちがやればいいじゃないかと今でも思っています。

─ 自らの特色を発揮する経営を貫いてきたと。

加藤 そのつもりですが、振り返って、もっとシビアな人、社員を平気で切れるような人の方が、本当はおそらく経営者として向いているのだと思うんです。しかし、私にはそうはできません。

─ 今後、どのような考え方で事業を進めていきますか。

加藤 これまで、主力事業であるシステム性能監視以外の事業の柱をつくろうと、様々な新規事業に取り組んできました。

例えば、まだ日本にマーケットがなかったIoTで、ブロックチェーンテクノロジーを持った企業と合弁会社を設立してサービスをつくり、地方自治体との実証実験を行うところまで進みました。ただ、市場がなく早すぎたというのが正直なところで、合弁会社は廃業しました。

その後、ブロックチェーン技術を活用して、保険データの管理を行うエコシステム、プラットフォームをつくるべく取り組みましたが、これも廃業しました。大手ネット保険会社なども、この考え方には賛同してくれたのですが、残念ながらコロナ禍によって世の中が大きく変わり、事業として存続させるのが難しくなってしまったのです。

─ ただ、常に新しい事業の芽は探り続けてきたと。

加藤 そうです。これらの経験は将来、必ず生きてくると考えています。今後は、当社が掲げるミッションである「IT障害をゼロにする」の実現に引き続き全力を注ぎます。

クラウドやモバイル活用した新たなサービスが登場している今、我々の役割はますます大きくなってきています。

これまで培ってきたノウハウを活かして、AIやデータ分析にも取り組みながら、あらゆるデータを組み合わせて、IT障害を未然に防ぐ企業としての認知を高めていきたいと思っています。