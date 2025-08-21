マーケットコンシェルジュ代表・上野泰也が解説　悲観と楽観の間で揺れ動く「トランプ関税」の見方

相互関税や自動車関税などの「トランプ関税」は、日本経済にどこまで悪影響を及ぼすのか。企業経営者のみならず、金融市場関係者も、日々頭を悩ませているテーマである。

4月2日にトランプ米大統領が相互関税をアナウンスし、人々が漠然と想定していたよりもはるかに高い税率を貿易相手国に突き付けた際、内外の市場でまず広がったのは「過度の悲観論」だったと、筆者は整理している。

米国が輸入するさまざまなモノの販売価格に、これまでよりも格段に高い関税コストが上乗せされる。物価の高騰が米国の個人消費を悪化させると、景気後退リスクが高まる。

また、インフレ率が高くなると、FRB（連邦準備制度理事会）は利下げに動きにくくなる。状況次第では利上げに転じるかもしれない。中央銀行の行動として、「スタグフレーション」的な状況への対処では、景気ではなく物価が優先されるのが通常である。

だが、上記のような「トランプ関税」による急性ショック的なシナリオは、冷静に考えるなら、そのまま実現する可能性は小さい。金融システム不安の強まりが実体経済をフリーズさせた「リーマンショック」や、致死性のある新型ウイルスの感染拡大を阻止すべく政策的に経済活動を止めた「コロナショック」と、「トランプ関税リスク」は、全く異なる。

関税率の大幅引き上げを知った米国の輸入業者は、引き上げ前に駆け込み的に輸入を増やし、在庫を積み増す。しばらくはそれを取り崩すことでしのごうとするわけである。

また、パウエルFRB議長も言及している通り、関税を誰がどのように負担するかについては、米国外の輸出業者、米国の輸入業者、モノの流通段階に介在する業者、小売業者、そして消費者といった、さまざまな経済主体が関与してくる。

収益マージンが厚い米国の輸入業者が利益を削る形で関税コスト増加分を負担したり、米国での売り上げシェア低下を嫌う米国外の輸出業者が輸出価格を引き下げることにより関税コスト増加分を事実上負担したりするケースもあるだろう。後者は、日本から米国への自動車の輸出価格の下落により、実際に起こっていることが確認されている。

市場ではその後、「トランプはいつも尻込みする」という英語の頭文字、「TACO」という言い回しが広がり、関税リスクについて楽観論が広がった。高率の関税を「ぶちかます」ものの、最終的な狙いである「ディール（取引）」が成立すれば税率は下がるはずだから、どうせ大丈夫という見方である。しかし今度は、楽観に傾斜しすぎだろう。

「トランプ関税」の問題では、悲観と楽観の間で揺れ動く時間帯が、まだしばらく続きそうである。不確実性の高さは、企業の動きを鈍らせる方向で作用し続ける。