『国のカタチ』をどうするか…　【私の雑記帳】

国の基本軸をしっかりと

『国のカタチ』をどう構築するか、何より日本の基本軸をどう見据えるか─。今回の参院選、日米関税交渉で、このテーマが浮かび上がってきた。また、大方の国民もそう感じ取ったと思う。

参院選で、与党（自由民主党、公明党）が退潮し、新興勢力の参政党、国民民主党が躍進。特に、参政党の躍進ぶりが注目を集めた。なぜ、このような結果になったのか？

個人が自由に情報発信し、ネット上で自由に意見交換できるSNSを駆使して、特に若い世代の不平・不満を巧みに吸い上げ、得票につながったという見方がある。確かに、そうした選挙戦術は新興勢力に有利に働いただろうが、それは本質的な要因ではないだろう。

〝日本人ファースト〟や減税などで個人の所得を向上させ、日本経済を元気にする─といった主張に、若い世代が〝納得〟したのには、それなりに若い世代の心に訴える力があったということであろう。

言うならば、『国のカタチ』をどうするかという基本的な議論が戦後80年の間、徹底してなされずに、常に曖昧な形のままにされてきた結果、今回の参院選や日米関税交渉で、日本に突きつけられたテーマになったのではないか。

真価問われる日本の国力

日米関税交渉が7月22日決着。米国が宣言していた対日本関税率25％を15％に引き下げることで双方が合意。

これを好感して、株式市場も日経平均株価で4万円以上を取り戻し、活況を呈している。一方で、国債市場では中長期債の利回りがジワリと上昇。日米合意の翌日の10年物国債利回りは前日比0.1％高い1.6％まで上昇（債券価格は下落）。2008年10月以来、17年振りの高水準となっている。

関税が当初想定された数字から15％に引き下げられたということで、日本側には一定の安堵感があるが、ジワリジワリと日本の国力を奪っていく形だ。

今回の関税引き上げで日本からの輸出は減り、2025年のGDP（国内総生産）が0.6％前後は押し下げられる要因となると予想される。

国や産業界、国民一人ひとりが、今後の生き方を見つめ直す時だ。

