【社論】　いま日本に必要な政策とは何か？

望まれる『国のカタチ』は

『国のカタチ』をどう構築していくか─。戦後80年が経つ。いま日本は国の制度、企業のあり方、そして個人の生き方・働き方の見直しを迫られている。

〝外〟では米トランプ政権をはじめ、自国第一主義がはびこる。〝内〟では日本の場合、人口減、少子化・高齢化が進み、世界的にインフレが進む中で、再生をどう図るかという課題がある。

先の参院選では自民・公明両党が惨敗し、新興政党の参政党、国民民主党の増勢が目立った。内外の諸情勢が混沌とし、戦争が続く中、特に若い世代の間で「自分たちの生活はどうなるんだろう？」という不安感が増し、与党不信につながった。国のビジョンが見えないからだ。

医療・年金、介護で社会保障費が膨らむ中、野党を中心に減税を叫ぶ声が多い。中には消費税廃止を訴える党もある。これに対し、与党は「消費税は社会保障の重要財源。将来にツケを残す」として反対を訴え続けた。

これらの論議はかみ合っておらず、これからの国会論戦を通じて、世論を参考にしながら政策を決定していかなければならない。物価が上昇し、その物価上昇に追いつかない賃上げ、そして医療・年金や子育てなどの社会保障制度のあり方、さらにキナ臭くなった社会情勢の中での安全保障の基本軸をどこに据えるかといった重要課題が並ぶ。

政治リーダーはもちろん、経済運営の主役を担う経済リーダーの使命と役割もまた重い。

『受益と負担』『権利と義務』の見直し

国民の先行き不安感をどう解消していくか─。日本再生を図るには『受益と負担』『権利と義務』の見直しが不可欠である。

1961年（昭和36年）、国民皆保険が成立。以来、誰もが健康な生活を送れる社会保障制度がスタートした。これは内外の人からも評価される制度として存続し続けてきた。しかし、社会保障費は今や約140兆円と年々膨れ上がり続けている（日本のGDP＝国内総生産は約600兆円）。誰が社会保障費を負担するのかという重さは特に現役生世代にズシリと響く。

国民所得に占める税金や社会保険料の割合は46％強。これはOECD（経済協力開発機構）加盟36カ国中24番であり、国際比較上、必ずしも高いポジションにあるわけではない。しかし、所得の半分近くを税と社会保険料で取られるという現実に大方の国民が不満を感じているのも事実。昔で言う、〝五公五民〟の在り方をどう見直していくかも今後の論点の一つである。

結局、重税感をなくすには日本経済の再生・成長を図るほかない。日本はバブル経済が崩壊した1990年代初めから経済が低迷し、金利は上がらず、「就職氷河期」という言葉も生まれた。その世代は今41歳から55歳くらいの働き手の中心を担う。彼らがいかに前向きに働き、子育てができる生活環境をつくり上げるかが求められている。

今、労働力の4割近くが年収300万円前後の非正規労働者と言われる。その所得をどう引き上げていくか。人手不足が言われる中で、こうした現実も見ていかなくてはならない。

『実質減反』の廃止を！

米トランプ政権とは日米間で相互関税15％という合意ができたが、自動車やコメ問題も含めて、今後詰めなければならない部分も少なくない。コメ問題の教訓とは何だったのか？

昨年末からコメの価格が高騰し、前年比の2倍になるなど全国で騒動となった。農林水産省や農業関係団体は「生産は順調」とし、「近いうちに騒ぎは収まる」と言い続けて来たが深刻さは残る。農水大臣の小泉進次郎氏が交渉し、備蓄米の放出で騒ぎを収拾。しかしこれでコメ問題、引いては日本の農業政策が是認されたわけではない。

日本は米価を維持するために、半世紀前に減反政策を開始し、2018に廃止したが、昨年からのコメ不足に国民は縛られた。農業政策の専門家からは「今でも補助金政策などで実質的な減反が続けられている。零細農家や兼業農家が増え、生産農家の高齢化が進む中で思い切った農業改革が必要」として実質減反政策を廃止し、生産性の高い農家・農業団体の裁量に任せるべきという声も聞かれる。

「日本のコメは美味しいし、世界でニーズがある。もっと輸出に力を入れるべき。コメ不足が起きたら、輸出分を減らして国内に充てるという柔軟な政策も必要な時期だ」（同）。食料自給率が38％という現実を見るとき、世界情勢が不安定な今、自立志向を持たなければならない。

これはエネルギー問題でもいえる。エネルギーの自給率は約12％。今でも石油の98％は中東各国に依存する。イスラエルとイランで戦闘が起きたとき、ホルムズ海峡が封鎖されるのではという懸念もある。農業にしろ、エネルギーにしろ、危機感を持って臨まなければならない。

外国人との共生をどう図るか？

参院選では外国人政策も争点の一つとなった。日本にいる外国人は約360万人。うち二百数十万人が働いているとされ、一方で外国人の犯罪なども起き、地域住民との軋轢も発生。

日本はこれまで技能実習生の制度で外国人労働力を徐々に増やしてきたが、実態は低賃金労働で雇うということで評判は良くなかった。今は日本語習得や日本の習慣・風俗を学ぶための学校設立などで技術者を育てる動きも強まっている。

「日本のエッセンシャルワーカーをどう確保するかは喫緊の問題」。この課題は社会福祉や人材サービス関係者の間で深刻なもの。日本再生を図ると同時に、外国人から尊敬される国にするためにはどうすればいいか。危機感と共に緊張感を持って切実に取り組む課題である。

共存共栄、あるいは自立・共助・公助の精神は日本社会に古来ある考え方、基本軸である。