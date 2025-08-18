渡辺利夫・拓殖大学元総長　『大いなるナショナリスト　福澤諭吉』を刊行した理由は何ですか？

失意の生涯を送った 父の思いを受け継いで…

─ 渡辺さんは『大いなるナショナリスト 福澤諭吉』（藤原書店）を刊行しました。改めて、本著を書こうと思った動機をきかせてくれませんか。

渡辺 わたしは福澤の研究者ではありませんが、ずっと以前から世の中で受け止められている福澤諭吉像は、本当の諭吉とはちょっと違うのではないかと思っていました。

おそらく多くの人々の福澤像は『学問のすゝめ』の著者であり、文明開化論者、啓蒙思想家、欧化主義者だというものであろうと思われます。そして長く流通してきた1万円札の肖像に代表されるように、穏やかな顔をしたバランスの取れた人物だと思われているのでしょう。

ところが、わたしはそういうイメージを持っておらず、もっと鋭く時代をえぐるような男であり、一言で言えば、反骨の人間だと思っています。ですから、なぜ、わたしの考える福澤像と一般的な福澤像がこんなにかけ離れてしまったのか。それを考察しようと思ったわけです。

─ 反骨精神というのは、福澤の生い立ちによるものと考えていいですか。

渡辺 ええ。福澤の父・百助は無類の学問好きで、中津藩内では並ぶものがないと言われるほど優れた人物だったのですが、下級士族であったがために、学問を通じて立身出世はできなかった。失意の生涯を送るわけです。

─ いわゆる「門閥制度」というものですね。

渡辺 そうです。当時は、武士の子は武士、農民の子は農民、商人の子は商人というように、生まれた家で生涯の身分や地位が決まる時代でした。それが門閥制度です。同じ武士でも下級武士は下級武士で、身分は固定的でした。

そこで百助は息子の諭吉を寺の坊主にしようと考えた。寺の坊主は学識だけで身分を上げることができたらしいのですね。そのことを福澤は母の順から聞かされて育ちまして、百助を苦しめた身分制度を憎み、「門閥制度は親の敵でござる」という有名な言葉を残しました。

福澤はその門閥制度と戦うために、新しい西洋の学問、蘭学の習練に努めるより他なしと決意します。そして長崎へ赴き、次いで大坂（現在の大阪）へ出て適塾の緒方洪庵に才能を見出され、さらに東京へ行って西洋の学問を学び、知識人としての道を歩み始めた。

身分によって固められた旧社会から解放された新しい時代をつくろうと考えた―─。こういうストーリーから浮かびあがる人物像が、一般的な福澤諭吉像だと思います。

─ そうですよね。それが違うのですか。

渡辺 旧社会を倒すのはよし。しかし、旧社会を旧社会たらしめていた道徳までを失ったのでは日本の将来はないと福澤は訴えます。『学問のすゝめ』の中で、福澤は西洋の言葉で「マルチルドム」（martyrdom）、英語でマーティダム、日本語で殉教、殉死を説いています。

『学問のすゝめ』でマルチルドムのことを福澤が書いたのは明治7年（1874年）です。佐賀の乱が起こって、世情が騒然たる時期でした。佐賀の乱とは、征韓論争に敗れ、佐賀に下野していた江藤新平を不平士族が促し、新政府軍に挑んで鎮圧された反乱です。

続きは本誌で