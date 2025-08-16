こうの眼科クリニック（神奈川県藤沢市辻堂駅前）・河野智英子が語る「白内障散歩」

眼科医になり立ての頃に、「オオカミ」の白内障手術を先輩が依頼され、実験器具を持ってお供したことがあります。これは、私の大学が大阪の「あべのハルカス」近くにあって、大学病院の線路向かいに天王寺動物園があるからでした。

オオカミの角膜は硬くて、先輩は「硬くて切れない」と私にバトンタッチ。強靭で人間用器具では太刀打ちできずレンズも丸く、先輩共々手術に苦労した記憶があります。麻酔から覚めたオオカミは底に穴を開けたブルーの重そうなバケツを顔に付けられ、猿轡をされてふらふらしていました。感染予防の点眼は噛まれずにできたのでしょうか。

白内障は動物でも人間でも患う病気です。違いは術後に「見えない」と文句が言えるか、術後感染予防の管理ができるかなどです。野生では見えなくなれば食べられてしまいます。患者様を診察していて、認知症の方も、失礼ながらオオカミと同じと思うことがあります。手術は可能ですが、自分で術後管理ができません。

浄瑠璃演目の「壺坂霊験記」をご存じでしょうか。奈良吉野方面に行く途中にある壺阪寺は眼の神様とされています。浄瑠璃では眼の見えなくなった沢市が壺阪寺近くの滝壺に投身自殺し、妻のお里も後を追う。情にほだされた観音様は2人を助けられ、沢市は見えるようになるというお話です。

人への最初の白内障手術は紀元前インドで行われました。濁った水晶体を針金で眼球の中に落とすというもので、壺阪寺の沢市にも投身の衝撃で同じことがたまたま起こったのでしょう。

人間は情報の80％くらいを眼から得ています。老人ホームから職員さん同行で「最近、手探りで食事をしている」という方がしばしば来院され、当院で白内障手術を行い、お箸で食事し、人とのコミュニケーションもとれるようになって認知度も改善しています。

そうすると、もっと早くに手術をしておけばよかったということになります。見え難くて転倒・骨折もします。すぐに終わる手術ですので、早めが大切です。

画家のモネは白内障になってからは「黄昏時」のような絵を描いていたようで、術後、色彩は元に戻ったとのことです。白内障はカメラに黄色のフィルターをつけて「黄昏時」を撮影したものと同じ見え方です。

1750年頃にフランスで濁った水晶体を取り出す現在に近い手術方法が行われました。その後、1980年～90年に人工水晶体挿入術が常識となって、現在は2～3ミリしか切開せず、縫うこともしません。手術は10分くらいで終わります。

白内障はある程度克服できましたが、いま若い強度近視の人たちが困っています。軽い近視はレーシック（角膜を削って薄くする）手術で対応可能ですが、強度近視にはできません。数年前からICL（有水晶体眼内レンズ）というソフトコンタクトレンズのようなものを眼球内に挿入して、近視矯正を行う手術が広まっています。

当院でも行っており、若者に人気があります。わが息子4人もICL手術を行っていて、コンタクトレンズを毎日出し入れする煩わしさがなく、「災害が起こっても大丈夫」と周囲にも勧めています。

眼科医になって30〜40年。これほどまでに進歩した科はあるのだろうかと時々考えます。器械の開発で白内障や硝子体などの眼科手術が劇的に進歩しました。眼科を含め、世界の医学は著しい進歩を遂げています。

