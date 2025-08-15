混沌とする「ポスト石破」の行方 財政不安、金利上昇に身構える市場

誰が政権を担っても 「バラまき」の懸念

高まる日本の財政への不安、長期金利上昇の行方は─。

「長期金利の動向は『ポスト石破』に左右されるのではないか」と指摘するのは、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏。

2025年7月末現在、石破茂首相への辞任圧力が自民党内から強まりながらも、首相本人は続投に意欲を示す。さらに立憲民主党などからも続投論が出るという歪な状況。

参院選を終えたばかりの政界だが、今の状況を見て、一部の衆議院議員などはすでに解散総選挙をも睨んで動いている。「彼らは選挙に通るために、石破首相が続投しても、その後任に対しても給付金などの〝バラまき〟を迫るのではないか」（熊野氏）

ポスト石破が石破首相であろうと誰であろうと、自らのクビがつながるための方策を探るべく、給付金や大型補正予算を求めていくだろうという見方で、長期金利上昇の要因の１つとなっている。長期金利は7月末、1.5％台半ばから後半で推移。

市場は石破首相が続投した場合のバラまきだけでなく、後任が自民党内から、例えば高市早苗氏や小泉進次郎氏だった場合にも財政出動派だと見ている他、野党が政権を獲った場合には消費税減税で財政赤字急拡大といった形で、日本の財政に対するリスクは高いと見ている。

「財政出動すべきだという人たちは、結局はどこかで『日銀頼み』の気持ちがあるのではないか」と熊野氏。日銀は政策金利を０・５％まで上げた。国債の買い入れ額も減らしてきているが、何かあれば再び国債を買い入れる策もあるのではないかという期待が、財政出動派の中にあるというのだ。

ただ、米トランプ政権との相互関税交渉は15％で妥結。その後、日本の株式市場ではメガバンクを中心に銀行株が買われた。関税が当初見通しより低い水準で決着したことを受けて、年内にも日銀が利上げを行うのではないかという見方が広がる。

先の参院選を見ても、政治の無責任な「バラまき」姿勢を国民は見透かしている。問われるのは国の先行きを見た根本論議であると言える。