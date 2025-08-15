【株価はどう動く?】　「トランプ上げ潮相場」の中で、日本でも「資産格差」が生まれる?

日米株式市場の 上昇トレンドは続く

2025年7月23日、相互関税に関する日米交渉が15％で合意したことを受けて、日経平均株価は前日比1396円高の4万1171円を付けました。トランプ関税が解決したことは市場に対してポジティブ・サプライズとなりました。

もう1つ、これまで日本の政治の低迷が株価の上値を抑えてきており、市場も国民も石破政権の退陣を望む声が強まっていましたが、参議院議員選挙での与党の敗北を受けて、石破首相の退陣は避けられない情勢です。

退陣を表明すれば、総裁選の日程が決まり、候補者が名乗りを上げてきますが、政治が動き出す、与党として政治をリードしてきた自民党の「顔」が変わるということに、株式市場の期待が出てきています。

ただ、首相指名は野党の考えにも左右されます。野党から指名される可能性もあるわけです。

相場の波動から言うと、24年7月11日に4万2000円台で天井を付けて以来、約1年の調整期間が続きましたが、この7月、8月は12ないし13カ月という短期波動の長期サイクルの日柄です。この7月、8月に新高値を付ける可能性があります。

価格の波動から言うと、長らく3万5000円から4万円のゾーンで揉み合ってきましたが、相互関税の合意で4万円の壁を突破しました。しかも、今年の高値は6月30日の4万852円でしたが、7月24日には年初来高値を付けました。

個別の銘柄でも言えることですが、新高値、年初来高値は今後の上昇サインです。そのことからも日本の株高トレンドは続くことが予想されます。

3万5000円から4万円のゾーンから、4万円から4万5000円のゾーンに入り、年内には少なくとも4万5000円台を付けるのではないかと見ています。さらに強い場合には、年末までに4万8000円を付ける可能性もあるというのが相場の波動から見た読みです。

まずは、昨年7月の高値を突破するかどうかが第1関門、第2関門が4万円から4万5000円というゾーンが定着するかです。一度入っても、また4万円を割れるようでは弱いわけです。

第3関門は、新たな首相の顔が好感されるなどの良い情報が出て、4万5000円の壁を突破できるかどうかです。

ただ、中上級者向けに言えば、短期的にはキャッシュアップすることが望ましいと言えます。急騰して、高値を付けたものは利益確定をして現金比率を高めて次の押し目を狙うというのが1つの投資戦略です。

一方、初級者の方は、日米株価の上げ潮トレンドは今後も続きますから、持ち株を保有し続ける形でもいいでしょう。

この「トランプ上げ潮相場」はすでに始まっています。上げ潮相場が行き過ぎると、「トランプ大バブル相場」になりますが、この展開になるかはわかりません。トランプ大統領の周辺には、ベッセント財務長官を始め、マーケットのプロが揃っていますから、バブルを制御するかもしれないからです。

いずれにせよ米国はインフレに向かいます。当面、FRB（米連邦準備制度理事会）が利下げをしないのはそのためです。関税はインフレ要因ですが、足元で株価も上昇を続けており、ナスダック、S&P500はすでに新高値を付けています。

ニューヨークダウが新高値を付けるのも時間の問題で、もし付けると、その後、大相場がやってくる可能性があります。

ニューヨークダウの週足を見ると、長期波動で今回の相場の出発点は、20年のコロナの安値です。その時のニューヨークダウの安値が1万8213ドルでした。

その後上昇して、24年12月4日に4万5736ドルで天井を付けました。2万6800ドルほど上げています。これが長期波動の上昇第1波でした。

今年1月に4万5000ドル台で二番天井を付けた後、長く調整しましたが、7月4日の3万6611ドルを底に反転上昇しています。ここから第2波が始まっているということになると、例えばそこから2万6800ドル上げればニューヨークダウは6万ドル以上になるというのが倍返しの波動になります。

日経平均は、20年3月19日のコロナの安値が1万6552円でした。そこから24年7月11日の4万2426円まで2万5000円以上上げました。

今回の相場は、トランプ相互関税ショックの4月7日の3万792円を出発点に上げていますから、「倍返しの法則」でいうと、日経平均も長期波動では5万5000円近辺を目指す動きです。私は日米で「トランプ上げ潮相場」が始まったと見ていますが、出発点は4月7日です。

ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産も今後大幅高になると予想しています。世界中にリスクマネーが満ち溢れていましたが、トランプ関税リスクを懸念して現金化されていたものが一気にマーケットに戻ってきているからです。

米ウォール街が典型ですが、マーケットには「楽観論」が出ています。ですから米国の「マグニフィセント・セブン」も急上昇。ビットコインは新高値を更新、イーサリアムも高値を奪回しそうな動きになっています。

ですから今後、トランプ上げ潮相場の中で「資産インフレ相場」が拡大し、最後に「資産バブル相場」に向かいますが、それをトランプ政権がいかに制御するかは見物です。

金利に関しては米国経済がインフレに向かっていますから、金利は上昇するでしょう。ただ、バイデン政権のように放置することはないと見ています。5％が壁になって、せいぜい5～6%近辺まで、それ以上は上がらないのではないでしょうか。

日本は米国には連動しますが、時間をかけて金利を上げていくことになるでしょう。1％から2％のゾーンに上げたいというのが日銀の考えだと思います。

今後日本でも賃金を得ているだけではインフレ、物価上昇のため生活が厳しくなります。資産格差、富の格差が一層生まれますので、新NISAをフル活用して生活防衛する必要があります。それこそ、日本政府と国民が目指すべき「資産運用立国」への道です。