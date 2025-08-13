FPコンサルティング 代表取締役・岡崎謙二が語る「独立系FPによる『金融教育』でウェルビーイングを広めたい」

「ウェルビーイング」という言葉が一般的になりつつあります。これは社会・身体・お金・地域・仕事という5つの要素から成り立つものですが、これだけ世の中が混沌とし、先行きが不透明になる中で、お金というものの存在は大きくなっています。

お金といっても、単に贅沢をするための金銭的な価値を指しているわけではありません。一人ひとりが正しい金融知識を持って正しい資産形成をできるようにすることが大切です。その生きるための手段としてのお金に不安がない社会をつくる。それが当社の使命になります。

当社は全国的にも珍しい独立系ファイナンシャルプランナー（FP）法人です。法人や団体を主な顧客とし、販売を目的とせず、中立的な立場から支援を行っています。ですから、一般的なFPビジネスでは収益を上げる目的で金融商品を販売していますが、当社は行っていません。

当社はこれまで、インフラ・製造・商社・自治体といった大手企業の労働組合を中心に取引を展開してきましたが、近年では企業本体への導入も着実に広がっています。こういった労組や企業、自治体などに所属する従業員や職員を対象に、当社のFPがセミナーや研修を行ったり、あるいは個人ごとの資産形成における相談や提案を行っています。

このような「金融教育」の重要性は、ここにきて高まっていると感じます。「人的資本経営」が声高に叫ばれるようになり、それを実現するために「企業が従業員の成長のために、どのような取り組みを行っているか」という情報を財務情報と同じように社内外に向けて公表することが義務付けられたからです。

その点、金融教育は福利厚生の充実にも役立てることができます。当社は、契約自体は法人との間で交わしますが、労組などにとっては、所属する従業員や職員が費用負担なく、個人でFPサービスを享受することができるようになるため、従業員や職員のやる気向上につながると同時に、エンゲージメントも高まります。精神的な健康や安定感が維持されるからです。

そういったサービスを提供できる当社の最大の特徴は、当社のFPが「中立・公正」な立場であることです。また、当社のFPの質も挙げられます。「人の役に立ちたい」という本来のFPが持つ使命を果たし、それを実感することができるからです。

お陰様で2002年に創業し、今では50以上の法人・団体と契約を結んでいます。構成員数は20万人を超えています。お客様の人生に寄り添ったアドバイスをしてきたFPたちの努力が実った成果だと感じています。ただ、立ち上げ当初は実績もなかったので苦労の連続でした。

転換点となったのは、公務員に特化したFPというアプローチで地方自治体と契約を結べたことです。そこから徐々にノウハウが蓄積され、上場企業の労組へもビジネスが拡大しました。

そして22年には事業の発展継続を目的に、体験型投資学習アプリ事業などを手掛ける上場企業のグリーンモンスタ―の子会社となり、経営基盤が更に強化され、デジタル領域でもシナジー効果が生まれています。

24年10月には一般社団法人「日本ウェルビーイング連盟」を設立し、11月からは「ウェルビーイング検定」を始めました。ウェルビーイングとは何かを啓蒙し、各分野に細分化して専門家がフォローする仕組みを整えています。お金だけではない、その人の最適な持続的な幸せを指すウェルビーイングをもっと広めていきたいと思っています。

