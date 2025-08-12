舞台ファーム社長・針生信夫が語る「東北で300年続く農業法人が目指す『農エネ業』」

食×農業×エネルギーの「農業エネルギー（農エネ）業」を目指したい─。300年以上続く農家で、これがグループ売上高60億円を超える国内最大級の農業法人でもある当社が今後目指していく姿です。

長きにわたり農業に携わってきましたが、今ほど日本の農業が危機的な状況に陥っている状況は初めてです。「天地人」。農業を取り巻くリスクはこの言葉で表現されます。猛暑などの天候不順、干ばつなどによる優良農地の減少、そして担い手不足や高齢化問題です。

我々はこれらのリスクに対して答えを見出さなければなりません。中でも燃料費などのエネルギーコストの上昇は重くのしかかっていますし、担い手も毎年約8万人が減少する流れに歯止めがかかっていません。

難しいのはロボットや自動化システムを導入しても、それらを動かすための燃料代が更に膨らんでしまうという点です。もはや農業の枠にとどまっていては打開策が出てこない。こう考えた当社は「食料供給企業への進化とオープンプラットフォーム構想」を打ち出しました。

当社にはこれまで培ってきた農業経営の自動化技術が蓄積されています。2021年に宮城県美里町で最新鋭の植物工場「美里グリーンベース」を稼働させています。同工場の面積は5.1ヘクタールでレタスを栽培しているのですが、敷地に人はいません。約80％が自動化されています。

AIによる環境制御・自動栽培が導入されており、発光ダイオード（LED）と日光を併用することで天候不順の課題をクリア。ロボットによる作業の自動化が徹底されています。生産量は1日約4万株。大手スーパーなどに出荷されています。

当社が栽培するそのレタス「いきてるレタス」も根っこ付きで鮮度が長持ちするもの。配送中でも店頭に陳列されているときでもレタスは生育中で、お店や食卓に並ぶ直前まで新鮮な状態を維持することができます。

さらにこの美里グリーンベースでの取り組みとして26年3月から始めるのが農業とエネルギーをかけ合わせた「グリーンエナジー」事業です。約3.9ヘクタールの営農型ソーラーシェアリング施設を敷設することで、農業収入に加えて売電収入も得られるモデルを全国展開します。

これにより美里グリーンベースの約78％の電力を太陽光発電からの電力に転換することができます。農家にとって悩みの種であるエネルギーコストの低減につなげることができるはずです。また、余った電力は地域の農家に提供することも可能ですし、災害時電力として提供することも想定しています。

また、昨今の令和のコメ騒動を巡っては、品薄と価格高騰が大きな社会問題となりました。そこで当社は、高温に強くて倒れにくく、収穫量も多い品種「にじのきらめき」を取り扱います。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が育成した品種で、当社が種籾の販売を強化していきます。

当社は電力連携・種の提供・農業人材を「3本の矢」戦略と称し、当社独自のアグリ・ソリューションを全国の農家などに提供していきたいと考えています。しかし、これらの取り組みを当社単独で行うには限界があります。だからこそオープンな提携が求められます。

農エネ業は他産業からも注目を集めるはずです。それだけ日本の農業には可能性が残されていると思います。今後は事業展開する規模や分野ごとにパートナーと連携していきたいと考えています。将来はアジア一の食料供給企業を目指していきます。

