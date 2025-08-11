【政界】参院選大敗の一方で、トランプ関税は急転妥結 国民生活を安定させる政治の枠組み構築が急務

7月の参院選で自民、公明両党が大敗した。一方でその直後にトランプ関税を巡る日米交渉は妥結。一時は「35％」も取り沙汰された相互関税は「15％」で決着した。首相の石破茂は続投を表明したが、衆参で少数与党に転落した状況に、自民党内には「石破おろし」の嵐が吹き荒れる。そもそも、参院選での与党大敗の原因は、物価高による国民生活窮乏化について、与党が国民に響く訴えを全く届けられなかったためだ。政界は国民生活の安定という最優先の責務を想起しなければならず、緊張感が求められる。

石破続投で自民は混乱

7月23日に日米関税交渉が妥結した。午前11時から官邸ロビーでその内容を説明する石破の表情は高揚していた。「相互関税について、25％まで引き上げるとされていた日本の関税率を15％にとどめることができました。これは対米貿易黒字を抱える国の中で、これまでで最も低い数字となるものであります」と胸を張った。

全く合意の見通しの立っていなかった日米関税交渉は、参院選大敗でさらに混迷すると懸念されていた。だが8回目の訪米となった経済再生担当相の赤澤亮正は、予定になかった米大統領・トランプとの面会で急転合意にこぎつけた。

コメの輸入拡大や、米国への「80兆円投資」などの条件が付いたが、自動車関税も含めた「15％」に経済界はおおむね安堵している。

この合意を得た石破は、この日の午後、自民党本部で衆院議員に在任中の歴代首相3人と面会した。就任順に麻生太郎、菅義偉、岸田文雄の3人だ。石破はここで関税合意の成果を説明し、続投容認を取り付ける算段だった。

だが、1時間20分に及ぶ4者会談では、続投を積極的に容認する声は出なかった。それどころか、「今後の道筋を示すことが大事だ」と遠回しながらも、面と向かって退陣を求める声も出た。

石破はその後、記者団の取材に応じ、「私の出処進退につきましては、一切、話は出ておりません」と強調した。だが、「強い危機感を皆で共有した。党の分裂は決してあってはならないということ、いろんなお話しがございました」とも語った。石破の続投自体が「党の分裂」を引き起こしかねないとの懸念を、図らずも自らの口から漏らしてしまった形だ。

その2日前の21日、石破は国政選挙翌日に恒例で開かれる自民党総裁記者会見に臨んでいた。ここでも石破は「今最も大切なことは国政に停滞を招かないということ。今般の選挙結果に対する重大な責任を痛感しながらも、政治を停滞させないよう、漂流させないよう、比較第一党としての責任を果たしていかねばならない」と続投に意欲を示した。

その上で、野党連携について注目すべき発言をした。社会保障全般や、給付、減税に関する野党との議論について「条件」をつけたのだ。「事実認識に齟齬があると、そもそも議論が成り立ちません。それぞれの党がそれぞれのお考えがあるわけで、事実についての認識を共有した上で議論し、結論を得ていく場所は必要だ」と語った。

参政党、テレビで躍進

石破の念頭にあるのは参政党だ。陰謀論や「反ワクチン」の思想が根底に流れている参政党は連携の相手ではない、と除外したのだ。

参院選で「日本人ファースト」を掲げた参政党は、改選1議席を14議席に増やす躍進を遂げた。「我々日本人はそれぞれがよい社会を作りたいと頑張っているけど、そうさせない勢力がある」という「ストーリー」が、普段は政治に関心を持ってない層に刺さった。

自民党議員は「政治や選挙の知識がないと、参政党を普通の保守政党だと思ってしまう」と危機感を募らせる。「思ってしまう」というのがポイントだ。参政党はかつての代表が、新型コロナウイルスワクチンを「殺人兵器」と発言したり、世界を「ユダヤ資本」が牛耳っているなどと主張していた。こうした主張が、今の参政党のホームページにはない。新たに興味を持った有権者がホームページを閲覧しても、「違和感」を感じる要素がないのだ。

参政党は2022年の参院選で初めて国会に議席を得た。そのときに当選したのが代表の神谷宗幣だ。昨秋の衆院選では3議席を確保した。

ネット上では「アンチ参政党」の活動も活発化している。「表現規制を強化する政党」「憲法草案に基本的人権の記述がない」などの批判的記述にあふれている。

そこから飛躍したポイントは、日本維新の会を離党した参院議員の梅村みずほ。梅村を入党させることによって、参政党は国会議員が「5人」となった。国会議員5人と、政党要件である国政選挙での得票率2％が、各種の党首討論会への参加の「条件」だ。梅村入党により、神谷が党首討論会に参加することになり、テレビでの露出が急増した。

ジャーナリストの江川紹子はX（旧ツイッター）で参政党批判を展開する。その流れでテレビを批判した。「石破氏と同じ立場で（神谷が）語る姿がテレビで流れ、権威性信頼性を獲得した」と指摘。実際、テレビで関心を持った人がネット検索すると、TikTok（ティックトック）やユーチューブでの参政党の「日本人」を前面に出した動画に行き当たる。物価高に苦しむ生活者に響きやすい内容であることが、支持の急拡大に結びついた。

ただ、神谷は「危うい」とも言われる。開票作業中のテレビ番組ではこんな場面もあった。いずれは核保有を目指すか、との質問に対し、神谷はこう答えたのだ。「核以外の兵器でもいい。抑止力が持てればいい。将来的にバリヤのようなものが作れるかもしれませんし、電磁波のようなもので一気に敵の機能を麻痺させるようなパルス攻撃のようなものもあるかもしれません」

未開発の、SFかアニメに登場するような単語を駆使して、既存の抑止体系への異論を唱える国政政党の党首の存在は、これまでの国政議論のステージを塗り替える。

問題は生活苦

こうした参政党への警戒感は、与野党を問わずマックスに達している。自民幹部は「参政党とは話が通じない」。野党からも「ナチスに似たものを感じる」といった具合だ。

ここまで警戒される参政党の組織力や資金力の源泉は何か。政界関係者はこう解説する。「参政党の主張は、社会から疎外された人たち、『居場所』を感じられない人たちに響いている」

22年参院選の前から、参政党はこうした層の組織化に成功していた。各地でボランティアによる支部組織を立ち上げ、街頭演説、ポスター貼り、チラシ配りの態勢を作り上げてきた。随時行われる党のイベントでは、Tシャツやタオルなどのグッズを販売し、党費とともに資金源となってきた。

こうした伸張を、主流メディアは脇見しつつ、「本流ではない」と無視し続けていた。しかし、続く物価高や生活苦がさらなる参政党の伸張を促した。余暇を楽しむ生活の余裕があれば、生活苦の原因を解説するネット動画を見ることもなく、そこに居場所を見いだす人たちの絶対数もここまで増えなかっただろう。

問題は生活苦だ。総務省が発表した6月の全国消費者物価指数は、20年を100として、前年同月比3.3％上昇の111.4。これに対し厚生労働省が公表した5月の毎月勤労統計調査によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月から2.9％減った。マイナスは5カ月連続に及び、減少幅は23年9月以来、1年8カ月ぶりの大きさだった。賃上げが物価上昇に追い付いていないのだ。

こうした実態に対し、与党は無力だったわけではない。ガソリンでは、1㍑当たり10円の定額補助に加え、6月下旬以降は店頭価格が175円を超えると予想された場合に限って補助金を追加している。電気代も一時期の補助によって、海外と比較すれば大幅に抑制された。

また、6月に一大政治課題に浮上した米価も、農相の小泉進次郎の登場によって下落に転じた。農林水産省によると、7月7～13日に全国のスーパー約1000店で販売されたコメ5キロ当たりの平均価格（税込み）は3589円で、前週より13円安くなり、8週連続の値下がりとなった。

こうした実績があるにもかかわらず、与党は自信を持ってアピールする体系にまとめきれなかった。右往左往したあげくに出てきた「切り札」が、物価高対策としての1人2万円の給付だ。

給付は下の下だった。世論調査でも大不評。これに野党の減税コールの大合唱に対抗しなければならなかった候補者には同情せざるを得ない。選挙期間中は「言わない方がましだった」と自民党内から怨嗟の声があがったほどだ。

自公政権、存続危うく

とはいえ、野党の減税策も矛盾だらけだ。立憲民主党は、消費増税を決断した政権を率いた野田佳彦が代表を務めるが、その立憲が食品に関する消費税8％を最長2年間ゼロにする、と掲げた。その上で、3年目からは「給付付き税額控除」に移行するとした。給付付き税額控除とは、消費税収の一部を、中低所得者に給付や控除で還元するものだ。

それならばレジの設定変更が生じる減税を行わず、最初から給付を2年間行った上で、給付付き税額控除を導入した方が、社会全体のコストは安くなるのではないか。こんな指摘が自民党からは出たが、参政党の「日本人ファースト」の是非を巡る議論にかき消された。

衆参ともに少数与党になったことにより、自公政権存続の道筋はさらに狭くなった。今後は、野党の要求にさらに脆弱になるだろう。バラマキ色が強まれば、長期国債の利率が上がり、円の信認にも関わる。英国の「トラスショック」が起こりかねない。

こうした事態を避けるには、石破の言う「事実の認識を共有」する勢力による統治が不可欠だ。

ただ、その石破を巡る状況も危うい。自民党内で石破の続投を積極的に支持する勢力は、総裁選で推薦人となった十数人にとどまる。旧岸田派から登用された政権幹部は既に石破離れの動きを見せ始めた。

石破政権が続くにせよ、自民党が新たな総裁で政権に臨むにせよ、至上の課題は国民生活を安定させるための枠組みをどのように作るか、だ。救国の志が今こそ政治家に求められている。（敬称略）

