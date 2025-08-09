冨山和彦の【わたしの一冊】『国宝』（上・下）

人間を描く名人・吉田修一が描く”50年にわたる大河ドラマ”

現在、大ヒット中の映画の原作である。映画の出来も素晴らしいが、原作はさらに物語が重層的で、主人公が紆余曲折を経て人間国宝に上り詰めていく人生をなぞっていく、50年にわたる大河ドラマだ。そこには主人公の周りで互いに影響し合いながらそれぞれの人生ドラマを展開する人々も描かれており、それがこの物語に立体感を与えている。とにかく、読みだしたら止められない小説である。

作者の吉田修一氏は以前から人間を描く名人という認識を持っていたが、本作でもその筆致は冴えわたっている。加えてこの作品は、歌舞伎界と言う長い歴史と伝統を背負った世界のインサイダー小説的な性格も持っている。歌舞伎ファンの私が読んでも、相当な取材と考証を重ねた形跡がたくさんある。映画ではおそらく時間の関係上、割愛したせいでやや疑問に思ったストーリー展開も小説では十分に腑に落ちる。

全体を貫くドラマのモチーフとして、映画では「血か芸か」が強調されていたが、原作では芸の持つ狂気的な誘因性とそれが本人と周囲に強いる犠牲の緊張関係というモチーフが強く重ね描かれている。

「芸」を芸術一般、さらには研究やスポーツ、経営に置き換えても、レベルが上がるほど同じような緊張や軋轢はあるだろう。

経営で言えば、オーナー企業の場合、事業承継の際に「血か能力か」はよく対峙する問題だし、経営者としてその使命を突き詰める過程で色々な光と影が生まれ、少なくとも短期的に誰かに犠牲を強いる局面は起きうる。歌舞伎の家も役者も小さな経営体であり、本作は企業小説的な普遍性も持っている。

映画を観てから小説を読んでもよし、小説を読んでから映画を観てもよし。私は前者だったが、映画のせいでネタバレ的に退屈することはまったくなかった。できれば両方楽しんでもらって、もっと多くの人が歌舞伎に足を運んでもらえると、歌舞伎ファンとしてはうれしい。

