【緊急アンケート】　日本のトップが やるべきこととは？

日本の国のカタチはどうあるべきか―─。7月20日に開催された参院選では自民・公明両党が大敗。一方で参政党や国民民主党が躍進した。国内では物価高騰に歯止めがかからず、社会保障改革も待ったなし。また、国際政治では米トランプ政権による15％関税政策が8月1日から発動される。国際情勢も国内政治も”乱の時代”となる中でいま日本に必要な政策とは何か？ 産業界の声を集めた。

設問1 今回の参院選結果を受けての感想は？

［回答］

◎国民の厳しい生活実感に対し、自・公連立政権の政策がフィットしない、後手を踏んでいると受け止められ、支持が低下。一方、消費税引き下げや日本人ファーストという方針や政策への期待が国民民主・参政両党への支持を広げた。（運輸業会長・70歳）

◎与党の大敗により、法案成立が難しくなる。複雑化した国際競争を考えると、速やかな対応が必要となる。党を超えた協力体制を築くことができるのか、それが日本の未来を決定付けると考える。（サービス業会長兼社長・66歳）

◎世界的な内向き傾向が、日本における物価高騰の影響により表面化した結果と捉えている。（専門職代表執行役・49歳）

◎世襲政治、金権政治や医師会、農協等の既得権層が優遇される世の中への一般庶民の反発が一因と思われる。（信用組合理事長・66歳）

◎物価高対策・外国人の不動産取得や法令順守などの課題・社会保険制度に関する国民の不満・不安が与党離れ・野党への期待につながった。（住宅業社長・59歳）

◎政治には、強いリーダーシップのもと、重要政策を迅速かつ着実に推進することが求められる。安定した政治の体制が確立されることを強く期待。（生命保険業課長・42歳）

◎国民は新しい風を求めており、旧態依然とした自・公や立憲民主党、そして新鮮味が欠けてきた維新はこの選挙の敗者となった。（製造業特別相談役・82歳）

◎自民党が保守層の受け皿としての立場を失った結果だと思う。一方、参政党が保守的な政策を今後提示できるかには疑問を感じている。（弁護士・39歳）

◎格差社会が広がっている象徴。日本人の稼ぎが低く、就労世代が稼げるようにする必要がある。（IT業社長・58歳）

◎今回の結果は、自・公政権下で顕在化した物価高騰、少子化対策の停滞、地方経済の疲弊といった生活密着型の課題への対応不足が背景にあると考えている。 （製薬業部長・56歳）

◎若年層の政治への関心の高まりを感じた。（不動産業会長）

◎年齢に関係なく、自・公だけでなく立憲民主も含め、これまで既存の体制に有権者が魅力を感じなくなった結果だと思う。（PR会社COO・72歳）

◎今回の選挙結果が今後のトレンドを決定づけた訳ではなく、自民党の自浄能力の欠如、民意の把握力に対する疑義、多くの二世・三世議員の弛緩した態度への嫌悪感等が、国民民主・参政への投票行動に向かわせた部分も多いのではないか。 （金融業アドバイザー）

◎自・公大敗、国民民主・参政両党の躍進というよりも、どの政党・候補者もアピール不足の感がいなめず、民意が反映されづらかった結果に感じる。（金融営業・56歳）

設問2 いま日本に必要な政策とは何か？（複数回答可）

・消費税減税 30%

・社会保障改革 51%

・日米関税 27%

・子育て支援 27%

・物価高 45%

・成長戦略 72%

・防衛力強化 7%

・選択的夫婦別姓 6%

・地方創生 36%

・年金改革 24%

・その他 ※ 39%

［※その他の回答］

・成長戦略を深掘りして国際競争力を強化すべきである。（サービス業会長兼社長・66歳）

・これから本格化する予算編成や税制改正など、いずれも問題山積の中で与野党間の調整が複雑化、先送りされ、全てのことが遅れてしまうことを危惧している。 （繊維製造卸業社長・73歳）

・赤字企業への消費税の徴収、輸出企業への消費税の還付等、消費税の運用には課題が数多く山積しているので、目先の形式的な議論だけで「消費税減税」「消費税廃止」を安易に検討するのではなく、今一度「消費税」の存在意義から運用に至るまで、再考する必要があるのではないか。（サービス業海外ＩＲ兼秘書担当・51歳）

・国会を含めた議員（政治）改革。（製薬業広報部長・56歳）

・憲法改正。（広告代理店業・54歳）

・子育て支援だけでなく抜本的な「少子高齢化対策」が必要。（PR会社COO・72歳）

・医療制度の改革、教育改革、東京一極集中の是正など。（信用組合理事長・66歳）

・人口の急速な減少に歯止めをかけずして成長戦略が描けるとは考えにくく、移民の適切な受け入れと少子化対策を同時並行的に進めるべきだと考える。（資産運用業・60歳）

・上記の課題のうち、有権者が強い関心を持つ課題の一つだけでも、早期に実現・前進させ、政治・行政の停滞感を払しょくするようなアクションが必要ではないか。 （大学職員・61歳）

・ムダの削除、国会議員の削減、DX導入による公務員の削減 （製造業特別相談役・82歳）

・農業・林業・漁業を高付加価値化して、再度日本の基幹産業と位置付ける。（保険業会長・69歳）

・自民党の敗因はリーダーの不安定なメッセージと国民の不満の蓄積が交差した結果といえる。特に無党派層や若年層の意思が「選挙で変えられる」という方向に動いたことは、今後の政局にも大きな影響を与える。 （人材派遣事業社長・47歳）

設問3 SNSと政治の関係、新聞などのオールドメディアとの関係をどう見ているか？

［回答］

◎オールドメディアが忖度なしの正しい情報を世の中に配信しないので、SNSを信じる若者が増えていると感じる。（ＩＴ業社長・58歳）

◎かつては「オールドメディアの独裁体制」であったが、昨今のSNSの台頭により相互牽制が働くようになったことは評価するが、一方でSNSの内容の中には低劣・事実誤認等々、その質に多少問題があるほか、匿名性に起因する誹謗中傷も多い。 （保険業会長・69歳）

◎受け止める側のメディアに対するリテラシーを高めた上で、SNSと両方の特性を理解し、政治における情報源として活用すれば良いと考える。 （信用組合理事長・66歳）

◎オールドメデイアの役割は不変だと思う。記者がしっかり取材しているメディアはこれからも生き残る。（サービス業広報）

◎癒着や利権、体質が言葉の通り古いと感じる。特番を視聴していても、偏りな意見や見解も多く、第三者である視聴者にも伝わるような協議をテレビで繰り広げて欲しいと思う。 （セールステック・37歳）

◎ソーシャルメディアと政治は、元来相性はよく、切っても切れない関係が既に始まっている。オールドメデイアは速報性では劣後していくことは不可避で、今後は分析・調査報道が中心になっていくのではないか。（金融業アドバイザー）

◎SNSの普及が急速に拡大し、特に中央・地方共に政治に関する情報氾濫から、若い世代の政治参加が増加し、世論への影響力を高めている。一部にはオールドメデイアへの不信感も顕在化し、世代間の分断や過激化が懸念される。 （住宅業社長・59歳）

◎SNSが政治活動の手段となることは不可避。SNSで発散される情報が不正確な情報ではないかをチェックするために、新聞をはじめ他のメディアでの的確な取材や正確な情報発信を期待する。 （運輸業会長・70歳）

◎流れであり、読者は中立。冷静に判断することが求められる。 （化学業相談役）

◎社会の変化により常に生じるもので、公平、適正な情報共有がなされるように、発信側、受け手側の双方が努力を続ける必要がある。 （コンサル代表執行役・49歳）

◎これからの若い人の政治参画を考えると、SNSやITの活用はもっと伸びると思う。オールドメデイアは、いかに足で情報を取り、その情報を分析して正しく意見として伝えるか。大局観を大事に。（製造業会長・74歳）

◎今後SNSが主流になるため、規制やファクトチェックが必要。SNSは情報の拡散がしやすい反面、偏りや信頼性に欠けることが多々ある。オールドメデイアは情報の信頼性を強化し、SNSからの誘導も必要と考える。 （情報通信業理事・61歳）

◎SNSの利用や拡散により、投票意向先や年齢層別に顕著な差が出てきており驚いている。（繊維製造卸業社長・73歳）

◎SNSとオールドメデイアは双方競争する環境が望ましい。政治に限らず、いずれも良い点・悪い点があり、いずれか片方の媒体に偏る思想に危険を感じる。 （弁護士・39歳）

◎SNSの勢いは止まらない。特に若年層をどのように取り込むかが今後の大きな課題である。 （食品業広報）

◎メッセージが個人にまで行き届く、かつ、タイムラグがなくリアルに発信できるＳＮＳは、政治思想や考え方を浸透させるツールとして有効であると思う。 （IT業上席執行役員・60歳）

◎オールドメデイアは単体での影響力は低下しつつあるが、「深掘り・分析・検証」の役割であると考える。 （人材派遣事業社長・47歳）

