『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美「後継者が社長になる時」

7月は立て続けに、後継経営者の方々とお会いする機会を得た。2代目や3代目、中には15代目という歴史ある会社の後継者の方もいらした。いずれも、大学卒業後に大手企業に就職されたのちに、後継者として家業に戻った方々だ。

大企業は、多くの場合、組織化されており、意思疎通も製造ラインも標準化され、属人化しない仕組みが取り入れられている。しかし、地域の小さな企業の場合は、〝KKD〟と呼ばれる勘と経験と度胸で、意思決定が行われているケースが散見される。

家業に戻ったばかりの後継者は、大企業でのアタリマエが全く通じず、面食らう。どう考えても、家業の現場は非効率で、大企業での経験を活かしたほうが効率的かつ合理的だ。現場を説得しようとすると、それは、現場がこれまで培ってきたことに対する否定として反発を受ける。同じ日本人なのに、言葉が通じない。

こうした体験を乗り越えた後継者は、会社を変える前に、自分の意識を変えている。「自分の当たり前は、現場の当たり前ではない」「過去を否定しない」「働いてくれているだけでありがたい」「全員、何らかの能力を持っている」。そんなふうに考えを改める。葛藤がなかったかといえば、それは嘘になる。なぜ家に帰ってきたのか、自分の役割は何かを考え続ける日々を経て、自分の考えを変えていく。

そして、行き着く先は、長期視点だ。大企業のような資本市場からの圧力はない。短期的な収益向上を求められるわけではない。自分を変えることができたら、時間をかけて、目の前の組織の改革に着手する。社員との対話の時間を増やし、社員が仕事を〝自分ごと化〟してくれるために、様々な施策を打つ。

ある会社では、ノミュニケーションやサシ飲みを業務時間内に行っているという。大企業のような1on1などという言葉は使わない。飲食の場で、腹を割って話す。そのためには、お酒は飲めなくても良いが、飲み会が嫌いな人は、採用しないという徹底ぶりだ。また、ある会社では、職人芸となっているものづくりの現場と数多くの案件をとってくることを目標にしている営業との間での対立をなくすために、大企業では当たり前の工数計画や原価計算を全員が把握できるようにした。結果として、デジタル化だった。

飲み会にしても、デジタル化にしても、これらは、小さな企業の現場で起きている気持ちや数字の見える化がされていないことによる心理的障壁や非効率化への解決策だ。意識を変えることができた後継者だけが、社長になれる。

後藤秀夫 シック・ジャパン社長の 「人生の転機」【米国留学とMBA取得】