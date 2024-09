Amazon、10月19～20日に会員限定セール「プライム感謝祭」 今年は先行セールを初開催

Amazonは10月19~20日、Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を開催する。「プライム感謝祭」はAmazonプライム会員にむけたセールイベントで、日本では昨年初めて実施し、好評だったことから、今年で2度目の開催となります。今年の「プライム感謝祭」は、開催2日前の10月17日(木)0時から「プライム感謝祭先行セール」を初めて開催する。

今年の「プライム感謝祭」は、日頃からAmazonプライムを利用しているプライム会員へ日頃のご愛顧への感謝を込めて、「とびっきりのありがとうを、今年も。」をテーマに、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなどの幅広いカテゴリーから100万点以上の商品を特別価格で用意する。さまざまな値上がりが続くなか、Amazonプライムの新たなお買い物特典である「プライム感謝祭」を通じて、顧客の「欲しいもの」から「必要なもの」までをよりお得に、より多くのお客さまに届け、顧客の家計節約を引き続き応援する。さらに、今後、「プライム感謝祭」期間中に買い物がよりお得になるキャンペーンも実施する。

今回のプライム会員限定セールは、日本のほか、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、イギリス、アメリカ、トルコの計19カ国で実施する。

Amazonプライムでは、「プライム感謝祭」や「プライムデー」などの会員限定セールの開催のみならず、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などの提供を通じて、顧客の家計節約をサポートする。はじめてAmazonプライムに登録する場合は30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライム感謝祭」での買い物を楽しむことができる。。

アマゾンジャパン合同会社 プライム・マーケティング事業統括本部長 鈴木浩司氏は、「2度目の開催となる『プライム感謝祭』では、Amazonプライム会員のみなさまへの日頃の感謝を込めて、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなどの幅広いカテゴリーから100万点以上の豊富な商品を特別価格でご提供いたします。さらにお買い物がお得になるキャンペーンもご用意いたしますので、今後の発表をぜひ楽しみにしていただきたいと考えております。Amazonプライムは、『利便性』『エンターテインメント』『節約』を1つのメンバーシップでまとめてご提供し、Amazonを最大限にご活用いただくことで、お客様の毎日をより快適なものにすることを目指します。プライム会員の皆様はもちろん、Amazonでまだお買い物をされたことのないお客様や、Amazonは利用しているけれども、プライム会員にはまだ登録していないというお客様にも、30日間のプライム無料体験を通じて、『プライム感謝祭』とAmazonを最大限にお楽しみいただければと思います」とコメントした。

「Amazonプライム」は買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラム。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員に、さまざまな特典やサービスを提供している。5900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費で登録できる。

数千万点の対象アイテムの注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典を利用できる。