yutori、小嶋陽菜が率いるheart relationを子会社化 ターゲット・商材の拡大が狙い

複数のアパレルブランドを展開するyutoriは8月5日、元AKB48のメンバーである小嶋陽菜氏が代表として率いるheart relationを子会社化すると発表した。yutoriはheart relationの株式の51%を16億8300万円で取得する。8月5日に譲渡契約を締結し、同16日に株式譲渡を実行する予定だ。

heart relationはアパレルを中心としたライフスタイルブランド「Her lip to」、ビューティブランド「Her lip to BEAUTY」、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」などを運営している。yurtoriは成長戦略としてターゲット層の拡大やアパレル以外の商材の取り扱いを進めており、今回のM&Aに至ったという。

yutoriは2018年の創業以来、SNSマーケティングを強みにストリートブランドを中心に複数のアパレルブランドを運営している。2023年12月に東京証券取引所のグロース市場への新規上場を果たし、会社としてさらなる成長の拡大を図っている。

創業7年目のyutoriと、ブランドローンチから7年目の「Her lip to」を擁するheart relationは、時期を同じく事業を始めている。両社がこれまで蓄積してきたブランド運営、商品企画及びマーケティングなどのノウハウを互いに共有することで、両社の今後のさらなる成長・発展を目指す考えだ。

▲yutoriとheart relationの主要メンバー

heart relationは小嶋陽菜氏の影響力に加えて、ターゲットの顧客層に響く商品開発やビジュアルによる訴求方法に強みがある。2023年12月期のおける売上高は前期比2.3%増の29億3100万円、当期純利益は同53.8%減の1億6100万円だった。

heart relationの影響力やプロダクト力にyutoriの発信力やマーケティング力、運営能力が掛け合わさることで、さらなる成長が期待できる。グループ参加後は、生産・物流管理業務、バックオフィス業務の連携により、効率的なグループ運営を目指す計画だという。

yutori 片石貴展代表は、「新しい世界、風の中、船出はお互い2018年。何も持たずな僕が初めて会った"スター"がこじはるさん。先入観なしの猫目な審美眼に背筋が伸びた。お互いたった一人の愛とプライドから、少しだけ大人になって気づけば七年目。全く別の航海だったけれど、ひとしきり大きくなった船はここでまさかの合流!(誰が予想した筋書き?)ということで、産まれたばかりのNew Age。ピュアな新世代連合軍の心打つ快進撃はまだまだ続きますっ!革命は気づかれないように!」とコメントしている。

▲heart relation 小嶋陽菜代表(左)とyutori 片石貴展代表(右)

heart relation 小嶋陽菜代表は、「ブランドスタートから7年目、会社設立5年目となるこのタイミングで、さらに成長する為のより良い選択肢を増やすことを目的として、同世代の片石くんが7年前に創業した株式会社yutoriと協業することになりました。ブランドを愛してくれるお客さまにこれからも期待し続けてもらうためにも、今の仲間たちとこの先も長く続けていくためにも、同じ目線で責任を背負って戦えるyutori社とパートナーシップをこのタイミングで組むことがベストだと考えました」と話す。

さらに小嶋代表は、「片石くんとはお互いファッションのジャンルは全く違うけど、好きなものを追いかけてきた者同士。SNSの時代、同じ時期に同じ感覚で起業し、コロナ禍を経て成長してきた自分たちしかわからない感覚があります。この感覚を大切に新しい価値観を持って進んでいきます!同世代で活躍する片石くんに仲間になりたいと思ってもらえることを光栄に思います!まだまだ通過点のつもりです。私達らしく、切磋琢磨しながらお互いが成長していく未来に期待して頂けると嬉しいです」とコメントしている。