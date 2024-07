「au PAY マーケット」、「ポイント超超祭」開催 最大35％のポイント還元など

auコマース&ライフは7月7日、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、最大35%のポイント還元や、「Brand Square by OIOI」の「マルイ スパークリングセール」など、お得な特典を用意した「ポイント超超祭」をスタートする。

auコマース&ライフの運営する「au PAY マーケット」は、auをユーザー限らず、誰でも利用可能な総合ショッピングサイト。7月7日~7月13日の期間、さまざまなお得な特典を提供する「ポイント超超祭」を開催する。

「au PAY マーケット特典」では、キャンペーンページからエントリーのうえ、au PAY マーケットで買い物をすると、購入金額や条件に応じて最大7%のPontaポイントを還元。「買い得メンバーズ」(最大9%)、店舗からのポイント(最大19%)と合わせると、最大35%の還元となる。

その他にも、最大50%オフなどお得な割引クーポンの配布、家電やファッション、グルメ、日用品などのカテゴリの商品をお買い得価格で提供する「超目玉商品」などを展開する。

丸井が運営するファッション関連に特化した店舗「Brand Square by OIOI」では、「マルイ スパークリングセール」を開催。10%のポイント還元や、「Brand Square by OIO」Iで利用可能な割引クーポン提供を行う。「Brand Square by OIOI」と「ポイント超超祭」のコラボレーションは、2024年3月に開催した同イベントの公表を受け、特典をさらにパワーアップし、よりおトクに買い物できる場を提供する。

「au PAY ふるさと納税の特典」では、キャンペーンページよりエントリーかつ、「au PAY ふるさと納税」で1万円以上寄附した「auスマートパスプレミアム会員」に、最大2%の「Pontaポイント(au PAY マーケット限定)」を還元する。

auコマース&ライフは、今後も利用者にとって毎日訪れることが楽しみになる買い物体験を提供していく考えを示した。