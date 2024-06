RESORT、「KANADEMONO」のBtoB向けサイト構築 hopify plus「B2B on Shopify」を活用

RESORTはこのほど、ルームクリップKANADEMONOカンパニーが運営するパーソナライズ家具のECサイトにおいて、Shopify plus「B2B on Shopify」を利用した法人向けサービス「KANADEMONO for BUSINESS」の構築に携わったと発表した。Shopify plus「B2B on Shopify」の卸売に対応した組み込み機能を利用し、販売商品および卸売価格の設定や表示の出し分けなどを実現した。

RESORTは、マーケティング・クリエイティブ・EC事業等の各専門領域のスペシャリストによるブランドコンサルティングを展開。運用に強い「Shopify」のEC構築パッケージ「TUNA」を提供しており、パートナーの上位1%に与えられる「Shopify Plus Partners」に選出されている。

このほど、ルームクリップKANADEMONOカンパニーが運営するパーソナライズ家具のECサイトにおいて、Shopify plus「B2B on Shopify」を利用した法人向けサービス「KANADEMONO for BUSINESS」の構築を支援した。

▲「KANADEMONO for BUSINESS」

「KANADEMONO for BUSINESS」では、Shopify Plus「B2B on Shopify」における卸売に対応した組み込み機能を利用し、「販売商品および卸売価格の設定や表示の出し分け」「法人以外の一般の顧客(toC)とは異なるナビゲーションやコンテンツの表示」「チェックアウト時における法人向け配送日時指定」「請求書支払いを含む、後払い決済フローの拡充」「見積りの即時発行」などをストア内で実現した。

ルームクリップKANADEMONOカンパニーは、個人向けとして、4000通りを超える組み合わせと、1cm単位のサイズオーダーの独自サービスを展開しており、新たに法人専用のアイテム展のほか、今後はオフィス空間、住宅施設、飲食店や店舗といった商業空間にも対応できるような拡張を予定している。

「KANADEMONO for BUSINESS」では、BtoB向けサービス機能として、空間のサイズ・使用人数・用途などから最適なスタイリングを選択し、ワンクリックでまとめて見積もりを作成することが可能。1つのサイトでセレクト・提案・購入・納品まで一貫してスピーディーに簡単に行うことで快適な購買体験を実現。会員限定サービスとして、法人向け限定アイテムの販売、スタイリングアイテムのまとめ買い、卸売取引、請求書払い、「カンタン見積もり」を提供する。