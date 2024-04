日テレサービス、ディズニー国内最大級イベント「Disney THE MARKET」開催 オンとオフで国内ファンに商品を届ける

日本テレビ放送網の連結子会社で、日本テレビの番組キャラクターグッズの企画・販売を行う日本テレビサービスは3月25日まで、東京・中央区銀座に構える百貨店「銀座三越」にて、ディズニーの国内最⼤級規模のショッピングイベント「Disney THE MARKET」を開催した。4月3~17日は石川・金沢市の「香林坊大和8階ホール」、5月1~13日は、大阪・大阪市の「阪急うめだ本店」にて催事を開催する。催事だけでなく、出店する百貨店でのECサイトでも商品を販売し、オンラインとオフラインでディズニーファンに商品を届けていく。

【<画像6点>「Disney THE MARKET」の取扱アイテムの一部はこちら】

「Disney THE MARKET」はディズニー最⼤級のショッピングイベント。昨年の好評を受け、「Disney THE MARKET」を全国主要都市で開催する。福岡や再度東京でも順次開催する予定だという。

「Disney THE MARKET」では、「魔法」をコンセプトに設定した。「ディズニー」、「ピクサー」、「マーベル」、「スター・ウォーズ」など、時代を超えて愛される豊富な商品ラインアップを⽤意した。通常、あまり使用していない特別なアートを使用した商品や、今後注力していくテーマやカテゴリー、キャラクターの商品を手ごろな価格帯から高価格帯の商品を取りそろえた。

▲「ディズニー」、「ピクサー」、「マーベル」、「スター・ウォーズ」など、時代を超えて愛される豊富な商品ラインアップを⽤意

三越伊勢丹のECサイトでは、三越伊勢丹限定の「101匹わんちゃん」のTシャツや、「ドナルドダッグ90thバースデー」Tシャツなど限定商品を販売した。希少性の高い商品を販売して、ディズニーファンからの購入を促進した。

催事を開始し、ECサイトへの送客については、「各百貨店のECサイトに専用ページがあるが、『Disney THE MARKET』は館内音楽やフォトスポットなど、

買い物を楽しみながらディズニーの世界も楽しんでいただける体験型の催事となっている」(担当者)と話す。催事への来店を重視しているようだ。

3月6日のオープニングイベントには、タレントの南明奈を招き、特別トークショーを実施した。

南明奈は「『Disney THE MARKET in 銀座三越 オープニングイベント』のスペシャルゲストを務めさせていただきありがとうございました。今回のイベントは全国のさまざまな都市を巡っていくイベントとのことで、多くの皆さんにディズニーの世界観を身近にお楽しみいただけるのではないかと思っている。会場には種類豊富なディズニーのアイテムが並んでおり、お気に入りのアイテムを見つけるのがとても楽しかった。ぜひ皆さんもお気に入りのアイテムを見つけてみてください。今回のテーマはディズニーが贈る『魔法』ですが、皆さんにも『Disney THE MARKET』で魔法のような時間を過ごしていただきたい」と話した。