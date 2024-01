『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023』発表 最優秀賞は「Anker」「GOKUMIN」「BEAMS」「REYS」

アマゾンジャパンは1月12日、「Amazon.co.jp」で活躍した販売事業者を表彰する「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」を発表した。「最優秀賞」「カテゴリー賞」「Prime Try Before You Buy賞」など合計10部門に、150社の販売事業者を選出し、「最優秀賞」は「AnkerDirect」「GOKUMIN【日本メーカ直営店】」「BEAMS」「REYS【公式オンラインストア】」が受賞した。

アマゾンジャパンは、顧客へ優れた買い物体験を提供した販売事業者に感謝の意を表し、年に1度表彰する「Amazon.co.jp 販売事業者アワード」を開催している。顧客満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などを指標に選出しており、このほど「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」を発表した。

2023年度は以下の賞を表彰した。

「最優秀賞」:家電&オフィス用品、ライフ&レジャー、消費財、ファッションの4ジャンルにおいてもっとも成功した販売事業者

「カテゴリー賞」:最優秀賞の4ジャンルをより細かく分類した10部門において、特に成功した販売事業者

「Prime Try Before You Buy賞」:購入前に試着可能なサービス「Prime Try Before You Buy」を活用し、事業を成長させているファッション関連の販売事業者

「Day One賞」:過去1年以内にAmazonで販売を開始し、初年度から顧客満足度・品揃え・売上などの観点でもっとも活躍した販売事業者

「FBA賞」:商品の在庫保管・配送代行サービス「フルフィルメント by Amazon(FBA)」を利用して事業を急成長させている販売事業者

「海外販売賞」:世界のAmazonで販売を行い、日本から世界に事業を拡大している販売事業者

「B2B賞」:「Amazonビジネス」を利用し、B2Bビジネスにおいて事業を成長させている販売事業者

「Amazonサービス活用賞」:販売に加え、Eコマース「Amazonビジネス」や決済サービス「Amazon Pay」「クラウド・コンピューティング・サービス」などを活用して事業を拡大している販売事業者

「ご当地の魅力 発信賞」:ご当地の魅力ある商品を日本全国に販売する中小規模の販売事業者

「タイムセール賞」:Amazonで開催しているセールイベントにて活躍した販売事業者)の合計10部門で150の販売事業者を選出した。「タイムセール賞」は、本年新たに設立した部門となる。

「最優秀賞」は、家電&オフィス用品ジャンルから「AnkerDirect」、ライフ&レジャージャンルから「GOKUMIN【日本メーカ直営店】」、ファッションジャンルから「BEAMS」、消費財ジャンルから「REYS【公式オンラインストア】」の4事業者が受賞した。

その他の部門を含む受賞事業者、および各賞を受賞した販売事業者のコメントは、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード」の特設サイトにて紹介している。なお、「Amazon.co.jp」における受賞企業の商品詳細ページには、当該アワードのアイコンを表示している。

アマゾンジャパン セラーサービス事業本部 カテゴリー事業本部長 露木一帆氏は、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」について、「今回で3回目を迎える『Amazon.co.jp 販売事業者アワード』で、Amazonが提供するさまざまなサービスを活用し、お客様満足度を高めることで事業の成長を実現されている販売事業者様を発表できることを大変嬉しく思います。今後も引き続き、販売事業者様の事業の成長をご支援するためにさまざまな投資を行い、販売事業者様の発展に貢献して参ります」とコメントした。