2023年のコマース市場動向と2024年の注目トレンドを紹介 New Commerce Venturesがレポート公開

小売・流通のDXを支援するNew Commerce Venturesは1月1日、2023年の市場動向と2024年の注目トレンドをまとめたレポート「Commerce Market Trend 2024」を公開した。専用のフォームからダウンロードできる。

New Commerce Venturesは、「Create the Furute of Commerce」をミッションに掲げ、コマース領域のスタートアップ支援とオープイノベーション支援を行っている。

このほど、2023年のコマース領域の市場動向や資金調達・IPO・M&A動向、2024年の注目トレンドをまとめたレポート「Commerce Market Trend 2024」を公開した。

「1.世界のリテール市場概況」「2.世界のEC市場概況」「3.米国のEC市場概況」「4.日本のEC市場概況」「5.コマース領域の資金調達動向(グローバル)」「6.コマース領域の資金調達上位20社(オールステージ/グローバル)」「7.コマース領域の資金調達上位20社(シリーズA/グローバル)」「8.コマース領域の資金調達上位20社(シリーズA/米国Top Tier VC/グローバル)」「9.コマース領域の主な資金調達(国内)」「10.コマース領域の主なIPO(国内)」「11.コマース領域の主なM&A・資本提携(国内)」「12.コマース市場の注目トレンド」の12項目を取り扱っており、専用のフォームからダウンロードできる。

【コマース市場の投資件数・投資金額の推移】

【2023年のコマース領域の資金調達上位企業】

海外・国内のコマース領域のトレンド紹介を通じて、コマース領域での起業を目指す起業準備層、コマース領域のスタートアップや事業会社の事業開発・事業成長を支援する。

New Commerce Venturesでは現在、起業検討中~起業初期の人を対象に、コマース領域のプロフェッショナルと未来のコマースを創る3カ月間のアクセラレータープログラムの参加企業を募集している(1月21日締め切り)。