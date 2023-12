Shopify Japan、2023年のパートナー・オブ・ザ・イヤーを発表 Shopify Plusの最多案件獲得はR6B

グローバルコマースをリードするShopify(ショッピファイ)の日本法人Shopify Japanは12月8日、「Shopify Partner of the Year 2023 - Japan」の受賞パートナーを発表した。他社のプラットフォームから「Shopify Plus」への大規模な移行プロジェクトを遂行するなど「Shopify Plus」を利用する事業者から最高の評価を得た「Shopify Plus Partner of the Year」をR6B、「Shopify Plus」プランへのアップグレードを手がけ、多くのShopify事業者のさらなる成長に貢献した「Shopify Plus Upgrade Partner of the Year」をウェブライフなどが受賞した。

現在、日本国内で数千社以上いるShopifyパートナーは、Shopifyのプラットフォームを基盤に展開するコマースビジネスに関わるあらゆる領域において、画期的なソリューションの開発やユニークなサービスの提供を通じて、事業者のビジネスを日々支援している。Shopifyパートナーには、エージェンシーパートナー(ストア構築パートナー)、Shopifyアプリ開発パートナー、コンサルティングパートナー、テクノロジーパートナーの4種類があり、それぞれECサイトの制作やShopifyアプリ開発、サイトのデザインのカスタマイズ、専門知識の提供によるコマース変革の推進、「Shopify」とCRMやERPなどの外部システム統合などを行っている。

「Shopify Partner of the Year 2023 - Japan」では、Shopify Japanが注力するオールインワンコマースプラットフォーム「Shopify Plus」の普及に貢献し、さらに顧客満足度が高かったエージェンシーパートナーと、国内事業者のニーズに対応しながら革新的なShopifyアプリ開発を行ったShopifyアプリ開発パートナーを選出、表彰した。

他社のプラットフォームからShopify Plusへの大規模な移行プロジェクトを遂行し、高い技術力とシームレスなコマース体験を提供することで、「Shopify Plus」を利用する事業者の成長を支援し、事業者から最高の評価を得たエージェンシーパートナーに授与する「Shopify Plus Partner of the Year」は、R6Bが受賞した。Shopify Plusパートナーの中でももっとも多くの「Shopify Plus」の新規案件を獲得したこと、大手ブランドの他社プラットフォームから「Shopify Plus」への移行に貢献したことが評価されての受賞となった。

今年より新設され、「Shopify Plus」プランへのアップグレードを手がけ、多くのShopify事業者のさらなる成長に貢献したエージェンシーパートナーへ授与する「Shopify Plus Upgrade Partner of the Year」は、ウェブライフが受賞した。「Shopify」の通常プランから「Shopify Plus」プランへのアップグレードで今年もっとも多くの実績を残したこと、Shopify事業者の成長に大きく貢献したことが評価された。

今年より新設され、ストア構築に加えて、従来とは異なる新たな切り口で「Shopify」の魅力について積極的な対外発信を行い、日本市場での認知拡大に貢献したエージェンシーパートナーへ授与する「Inspiring Partner of the Year」は、StoreHeroが受賞した。年間を通して継続的に「Shopify Plus」案件を創出したこと、まディアを通じてShopify事業者の成長施策について積極的な発信を行い、多くの事業者の売上成長に大きく貢献するとともに、Shopifyは強固な成長基盤であることの認知拡大に大きく貢献したことが評価されての受賞となった。

「Shopify」事業者のニーズを的確に捉えたShopifyアプリを開発したことで、多くのインストール数を短期間で獲得し、事業者の成長を支援したShopifyアプリ開発パートナーへ授与する「Fast-Growing App Developer of the Year」は、三井物産が受賞した。Shopifyエコシステムをさらに強固にするために、これまで以上に利便性が高く、特別な配送料金設定による配送注文サービスを展開し、事業者のビジネスをさらに成長へ導くためのShopifyアプリ「プラスシッピング」を提供したことが評価された。

国内の「Shopify Plus」事業者に大きな価値を与え、「Shopify Plus」の拡大に貢献したShopifyアプリ開発パートナーへ授与される「Shopify Plus App Developer of the Year」は、ロジレスが」授賞した。「Shopify Plus」を利用するにあたり欠かせない注文管理と倉庫管理システムを統合したソリューションで、物流における課題解決となるShopifyアプリ「LOGILESS」を提供したことを評価されての受賞となった。

国内の「Shopify」事業者向けに広く使われる機能を持つShopifyパブリックアプリを開発し、さらに「Shopify」コミュニティを通して積極的にパートナーや事業者を支援し、Shopifyエコシステムの拡大に最も貢献したShopifyアプリ開発パートナーへ授与される「Ecosystem App Developer of the Year」はand.d受賞した。2024年4月から施行される規定改正による物流問題への対策が喫緊の課題となる中で、置き配サービスとの連携など物流領域における配送日時指定 .amp、配送日時指定&出荷伝票CSVや配送料カスタム.ampといったさまざまなShopifyアプリを展開し、Shopifyエコシステム全体の発展に貢献したことが評価された。